Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорность - 09.02.2024 Украина.ру
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Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорность
Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорность - 09.02.2024 Украина.ру
Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорность
И Залужный, и Сырский понимают бессмысленность войны с Россией. Но Залужный пытался протестовать против этого в публичном поле. Он не раз заявлял, что надо выводить войска из Артемовска и Авдеевки.
2024-02-09T14:12
2024-02-09T15:06
интервью
всу
россия
александр сырский
украина
сша
великобритания
владимир зеленский
валерий залужный
кирилл буданов
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В этом между ними разница. Залужный знает, что поступает неправильно, и прямо говорит об этом. А Сырский знает, что поступает неправильно, но отказывается это признавать, считает директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Геннадий Иванович, Владимир Зеленский назначил на должность главкома ВСУ Александра Сырского – единственного опытного военачальника, но крайне непопулярного в обществе. Почему он принял именно такое решение?- У Сырского действительно есть две неблагозвучные клички: "Бахмутский мясник" и "Генерал 200". Потому что именно за ним числится бросание украинских военных в штурмы, которые приводят к неоправданным жертвам.Дело в том, что это и все последующие назначения Зеленский будет проводить не по принципу профессиональной компетентности, а по принципу личной преданности. После того как Залужный отказал ему в личной преданности и заявил о своей особой позиции по поводу ведения боевых действий, то сразу же попал в список неугодных.Есть еще один аспект. Легитимность Зеленского с каждым днем сокращается как шагреневая кожа. На Украине и за ее пределами идут поиски человека, который должен его заменить. Залужный, который пользуется популярностью в обществе и в армии, а также высказал мнение, отличное от позиции верховного главнокомандующего, Зеленский воспринял как угрозу. И это обосновало отставку Залужного.А Сырский – это человек, который не проявил особых полководческих талантов, слепо выполняя распоряжения и директивы Зеленского. Зато он продемонстрировал личную лояльность и не стал говорить на публику то, что он реально думает об этой войне. Все-таки Сырский окончил Московское командное училище и только потом украинские военные университеты. У него неплохое образование. И он не может не понимать, что победы на поле боя быть не может. Но он бездумно выполняет преступные приказы Зеленского. Это и выделило его среди всех кандидатур, которые могли бы быть назначены на должность главкома ВСУ.Наконец, отмечу скрытый момент этого назначения.Ранее планировалось, что Сырский займет должность начальника генштаба, а Буданова* Великобритания через MI-6 продвигала на должность главкома ВСУ. Но США этот проект не утвердили. Потому что ведется скрытая борьба между Лондоном и Вашингтоном за степень влияния на Украину.Степень влияния США должна быть выше степени влияния Великобритании. Но ситуация с Борисом Джонсоном, о которой Владимир Путин упомянул в интервью Такеру Карлсону, показала, что иногда Лондон переходит рамки, которые ему обозначили.- Почему именно за Сырским закрепилась репутация мясника? Вряд ли Залужный воевал как-то иначе.- И Залужный, и Сырский понимают бессмысленность этого дела. Но Залужный пытался протестовать против этого в публичном поле. Он не раз заявлял, что надо выводить войска из Артемовска и Авдеевки. В этом между ними разница. Залужный знает, что поступает неправильно, и прямо говорит об этом. А Сырский знает, что поступает неправильно, но отказывается это признавать.- Вы разделяете распространенное мнение, что Сырский пообещал Зеленскому деблокировать Авдеевку и сейчас начнет посылать туда множество резервов? Или он все же будет действовать не так топорно?- Мне сложно сказать, что предпримет Сырский или Зеленский. Я могу прогнозировать действия только тех людей, которые придерживаются какой-то научной парадигмы. Но ни Сырский, ни Залужный, ни другие военные и политики на Украине не действуют исходя из военной и политической целесообразности. Наверное, в Авдеевке тоже повторится артемовский сценарий. ВСУ попытаются удержать город до последнего.- Залужный уйдет в тень, станет политиком или попытается осуществить государственный переворот?- Никакого переворота Залужный делать не будет. У него нет для этого ни ресурсов, ни желания. А если он попытается это сделать, то даже не Зеленский, а Буданов* не дрогнувшей рукой подпишет приказ о его ликвидации.Залужному еще нет 70 лет. Он еще военнообязанный. Теоретически его могут лишить высшего воинского звания, мобилизовать и бросить под Авдеевку. Но вряд ли даже безумный Зеленский на это пойдет. Следовательно, его надо либо выводить в запас, чтобы он получал деньги, сидел дома и смотрел по телевизору, как воюет Украина, либо действительно отправлять послом в Великобританию.Для Зеленского лучше всего было бы отправить Залужного в Эквадор. Там тепло, там бананы. С жучком, но бананы. Бананы, но с жучком.- Поможет ли назначение Сырского нам подготовить стратегическую наступательную операцию, о которой мы часто говорили?- Назначение любой новой фигуры на пост главкома ВСУ никак не повлияют на действия российских войск от слова совсем.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20231211/1051915316.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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интервью, всу, россия, александр сырский, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов
Интервью, ВСУ, Россия, Александр Сырский, Украина, США, Великобритания, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов

Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорность

14:12 09.02.2024 (обновлено: 15:06 09.02.2024)
 
© из личного архиваГеннадий Подлесный интервью
Геннадий Подлесный интервью
© из личного архива
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
И Залужный, и Сырский понимают бессмысленность войны с Россией. Но Залужный пытался протестовать против этого в публичном поле. Он не раз заявлял, что надо выводить войска из Артемовска и Авдеевки.
В этом между ними разница. Залужный знает, что поступает неправильно, и прямо говорит об этом. А Сырский знает, что поступает неправильно, но отказывается это признавать, считает директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Геннадий Иванович, Владимир Зеленский назначил на должность главкома ВСУ Александра Сырского – единственного опытного военачальника, но крайне непопулярного в обществе. Почему он принял именно такое решение?
- У Сырского действительно есть две неблагозвучные клички: "Бахмутский мясник" и "Генерал 200". Потому что именно за ним числится бросание украинских военных в штурмы, которые приводят к неоправданным жертвам.
Геннадий Подлесный интервью
11 декабря 2023, 14:55
Геннадий Подлесный: кто ондиректор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке
Дело в том, что это и все последующие назначения Зеленский будет проводить не по принципу профессиональной компетентности, а по принципу личной преданности. После того как Залужный отказал ему в личной преданности и заявил о своей особой позиции по поводу ведения боевых действий, то сразу же попал в список неугодных.
Есть еще один аспект. Легитимность Зеленского с каждым днем сокращается как шагреневая кожа. На Украине и за ее пределами идут поиски человека, который должен его заменить. Залужный, который пользуется популярностью в обществе и в армии, а также высказал мнение, отличное от позиции верховного главнокомандующего, Зеленский воспринял как угрозу. И это обосновало отставку Залужного.
А Сырский – это человек, который не проявил особых полководческих талантов, слепо выполняя распоряжения и директивы Зеленского. Зато он продемонстрировал личную лояльность и не стал говорить на публику то, что он реально думает об этой войне. Все-таки Сырский окончил Московское командное училище и только потом украинские военные университеты. У него неплохое образование. И он не может не понимать, что победы на поле боя быть не может. Но он бездумно выполняет преступные приказы Зеленского. Это и выделило его среди всех кандидатур, которые могли бы быть назначены на должность главкома ВСУ.
Наконец, отмечу скрытый момент этого назначения.
Ранее планировалось, что Сырский займет должность начальника генштаба, а Буданова* Великобритания через MI-6 продвигала на должность главкома ВСУ. Но США этот проект не утвердили. Потому что ведется скрытая борьба между Лондоном и Вашингтоном за степень влияния на Украину.
Степень влияния США должна быть выше степени влияния Великобритании. Но ситуация с Борисом Джонсоном, о которой Владимир Путин упомянул в интервью Такеру Карлсону, показала, что иногда Лондон переходит рамки, которые ему обозначили.
- Почему именно за Сырским закрепилась репутация мясника? Вряд ли Залужный воевал как-то иначе.
- И Залужный, и Сырский понимают бессмысленность этого дела. Но Залужный пытался протестовать против этого в публичном поле. Он не раз заявлял, что надо выводить войска из Артемовска и Авдеевки. В этом между ними разница. Залужный знает, что поступает неправильно, и прямо говорит об этом. А Сырский знает, что поступает неправильно, но отказывается это признавать.
- Вы разделяете распространенное мнение, что Сырский пообещал Зеленскому деблокировать Авдеевку и сейчас начнет посылать туда множество резервов? Или он все же будет действовать не так топорно?
- Мне сложно сказать, что предпримет Сырский или Зеленский. Я могу прогнозировать действия только тех людей, которые придерживаются какой-то научной парадигмы. Но ни Сырский, ни Залужный, ни другие военные и политики на Украине не действуют исходя из военной и политической целесообразности. Наверное, в Авдеевке тоже повторится артемовский сценарий. ВСУ попытаются удержать город до последнего.
- Залужный уйдет в тень, станет политиком или попытается осуществить государственный переворот?
- Никакого переворота Залужный делать не будет. У него нет для этого ни ресурсов, ни желания. А если он попытается это сделать, то даже не Зеленский, а Буданов* не дрогнувшей рукой подпишет приказ о его ликвидации.
Залужному еще нет 70 лет. Он еще военнообязанный. Теоретически его могут лишить высшего воинского звания, мобилизовать и бросить под Авдеевку. Но вряд ли даже безумный Зеленский на это пойдет. Следовательно, его надо либо выводить в запас, чтобы он получал деньги, сидел дома и смотрел по телевизору, как воюет Украина, либо действительно отправлять послом в Великобританию.
Дмитрий Ефимов интервью
12:35
Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина КарлсонуЗеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону, а интервью Карлсона — насмешка над Байденом с помощью Путина
Для Зеленского лучше всего было бы отправить Залужного в Эквадор. Там тепло, там бананы. С жучком, но бананы. Бананы, но с жучком.
- Поможет ли назначение Сырского нам подготовить стратегическую наступательную операцию, о которой мы часто говорили?
- Назначение любой новой фигуры на пост главкома ВСУ никак не повлияют на действия российских войск от слова совсем.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
ИнтервьюВСУРоссияАлександр СырскийУкраинаСШАВеликобританияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйКирилл Буданов
 
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