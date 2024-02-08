https://ukraina.ru/20240208/1053161239.html

Бунт Порошенко и новая программа оппозиции

Бунт Порошенко и новая программа оппозиции - 08.02.2024 Украина.ру

Бунт Порошенко и новая программа оппозиции

Ни для кого не секрет, что Пётр Порошенко считает итоги выборов 2019 года исторической случайностью. Ещё пару лет назад можно было с уверенностью говорить, что он хочет вернуться на пост президента. Сейчас это, скорее всего, уже не так, но Порошенко безусловно является одной из центральных фигур оппозиции режиму Зеленского

2024-02-08T13:47

2024-02-08T13:47

2024-02-08T15:43

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политика

верховная рада

петр порошенко

оппозиция

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Воспользовавшись всеобщим вниманием к принятию в первом чтении скандального закона о мобилизации и скандалу вокруг отставки главкома Залужного, Порошенко 7 февраля выступил в Раде с эмоциональной речью. Кратко она сводится к трём пунктам.Во-первых, накануне десятой годовщины расстрела «небесной сотни» — «первого акта российской агрессии» (без комментариев), Зеленский должен провести чистку государственного аппарата, в частности Офиса президента, от людей Андрея Портнова.Во-вторых, необходимо создать новое правительство — или техническое, или национального единства (с участием парламентской оппозиции)Во-третьих, отстать от Залужного (это сильно смягчено).Таким образом, опубликована расширенная версия программы оппозиции, которая сводилась ранее только к третьему пункту (в поддержку Залужного высказались также два других политических тяжеловеса — Виталий Кличко и Юлия Тимошенко).По поводу первого пункта имеется длительная предыстория.У Порошенко с Портновым личная вендетта. Портнов курировал дела против экс-президента и даже публично обещал его посадить.На днях Государственное бюро расследований, отвечая на запрос главреда украинского издания «Главком», официально подтвердило, что завершило досудебное расследование по подозрению Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Дело отдано для ознакомления адвокатам подозреваемого.Речь идёт об «угольном деле» относительно закупок угля у предприятий, работающих на территории ДНР и ЛНР. Правда, республики не признаны на Украине террористическими организациями, но это проблема ГБР.Атака на Офис президента для Порошенко вариант самозащиты. Тем более что даже после ухода Андрея Богдана там действительно остаются люди Портнова, в первую очередь это Олег Татаров, который в 2014 году был заместителем главного следственного управления МВД, а позже — адвокатом Портнова, и ответственный за судебную реформу замглавы ОП Андрей Смирнов (его связь с Портновым косвенная).«Правительство народного доверия» позволяет оппозиции получить хоть какую-то возможность влиять на политику властей, что сейчас практически нереально из-за наличия в Раде однопартийного большинства. Правда, большинство это шатается — по словам Арахамии, парламент находится в кризисе: если удовлетворить все заявления о сложении депутатских полномочий, в Раде останется не более 400 депутатов. Само по себе это не смертельно – Рада легитимна при 300 депутатах, но собирать большинство будет тяжело.В перспективе, как можно понять, Порошенко планирует поддержать Залужного на пост президента и провести конституционную реформу по грузинскому сценарию (она, очевидно, является инициативой Вашингтона) и вернуться к власти, возглавив правительство.Кому, собственно, Зеленский "должен"? Понятное дело не Порошенко. Пётр Алексеевич печётся о нуждах народа, которого будут мобилизовать по новым, более жёстким требованиям (хотя, как предполагается, значительная часть наиболее проблемных пунктов до второго чтения не доживёт – Арахамия уже заявил, например, что не будет блокировок счетов уклонистов, хотя на практике они уже блокируются решением банка) и который, соответственно, должен видеть, что всё это не зря, власть готова к переменам.Кстати говоря, никто, кажется, не обратил внимания на то, что второе чтение закона о мобилизации должно состояться после 21 февраля – десятой годовщины переворота. Новый закон о мобилизации как главное достижение "революции достоинства" – что может быть прекраснее?Правда, есть сложности с распредмечиванием темы. Народу в этой ситуации не нужна кадровая чехарда в правительстве и Офисе. Народу нужно, чтобы не было мобилизации, было меньше коррупции, больше уверенности в помощи Запада и более эффективного управления войсками (хотя уровень доверия Залужному, провалившему наступление, выше уровня доверия Зеленскому даже по данным украинских социологов). Т.е., требования оппозиции связаны с нуждами народа опосредовано. Да и сам Порошенко – один из признанных лидеров общественного недоверия.Порошенко не предлагает проведения очередных выборов, хотя вопросы изменения состава ОП и правительства автоматически решаются именно по результатам выборов. К тому же, легитимность Зеленского после 31 марта будет под вопросом.Тут, впрочем, всё понятно – Избирательный кодекс однозначно запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Это, разумеется, не значит, что таких возможностей нет, но технология становится слишком сложной, а учитывая, что у оппозиции нет возможности сформировать даже простое большинство в парламенте, то обсуждать эту возможность смысла нет – проведение выборов без доброй воли со стороны президента невозможно, а уж он-то постарается сделать так, чтобы по выходе страны из военного положения оппозиции в ней вовсе не осталось – даже в лице Порошенко.В общем, предложенная Порошенко программа оппозиции выглядит слабой, но степень её успешности будет зависеть от напряжённости в обществе – другой оппозиции ведь всё равно нет, потому любые выступления против действующего президента де-факто будут в поддержку оппозиции.P. S. Едва уловимая ирония момента. В угольном деле, о котором сказано выше, по которому Порошенко будут обвинять за покупку после госпереворота (или после Евромайдана - как кому удобнее это действо называть) угля в ДНР и ЛНР, которые были не признаны режимом, возглавляемым Порошенко, адвокаты последнего будут скорее всего ссылаться на последнее решение Высокого суда ООН, не признавшего эти образования террористическими. А раз по решению этого суда ООН они не были террористическими, то торговлю углем с ними вести было вполне можно и никакой госизмены в этом нет. И тогда Порошенко и иже с ним в этом деле и в этом преступлении не виноваты. Ирония же в том, что именно в тот период, о котором идет речь в предыдущем абзаце, Порошенко совмещал обязанности президента и бизнесмена. И как президент вел именно жесткую политику (фактически начал гражданскую войну в Украине) на проведение АТО, то есть вел антитеррористическую операцию против ДНР и ЛНР. Такой вот оксюморон получается... И как из него вытащат Порошенко его адвоткаты, непонятно. Хотя по правде его надо было бы судить не за уголь из ДНР и ЛНР, а за развязывание гражданской войны, лживые основания которой косвенно подтвердил Суд ООН. Ну, так еще не вечер...

https://ukraina.ru/20240207/1053145161.html

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эксклюзив, украина, политика, верховная рада, петр порошенко, оппозиция