https://ukraina.ru/20240208/1053160456.html

Представитель военкомата пригрозил штрафами уехавшим за границу украинским подросткам

Представитель военкомата пригрозил штрафами уехавшим за границу украинским подросткам - 08.02.2024 Украина.ру

Представитель военкомата пригрозил штрафами уехавшим за границу украинским подросткам

Подростки с украинским гражданством по достижении 17-летнего возраста должны встать на военный учет даже если находятся за границей. Об этом заявил представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин в эфире телеканала "ІРТ Полтава"

2024-02-08T11:47

2024-02-08T11:47

2024-02-08T11:47

военком

новости

всу

повестка

подростки

украина

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По его словам, как правило военкоматы рассылают соответствующие напоминания в учебные заведения, а те уже отправляют юношей в военкоматы. Повестки на улицах или по месту жительства им не раздают.Истомин отметил, что молодые люди, уехавшие за границу должны вернуться, чтобы встать на военный учет. Уведомления им не пришлют.За игнорирование требования военкоматов предусмотрено наказание в виде штрафа.Недавно американская газета Washington Post со ссылкой на солдат и командиров ВСУ написала, что украинские войска испытывают острую нехватку пехоты, военные истощены физически, их моральный боевой дух падает. Командир батальона заявил изданию, что никто не идет в армию, потому что "государство не смогло объяснить им, что они должны туда идти".Решить проблему нехватки людей на фронте для ВСУ призван законопроект о мобилизации, который Верховная Рада Украины в среду поддержала в первом чтении. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.

https://ukraina.ru/20240202/1053060200.html

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военком, новости, всу, повестка, подростки, украина