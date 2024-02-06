https://ukraina.ru/20240206/1053118197.html

"На этой неделе точно". Когда же наконец уволят Залужного

"На этой неделе точно". Когда же наконец уволят Залужного - 06.02.2024 Украина.ру

"На этой неделе точно". Когда же наконец уволят Залужного

Главкома ВСУ Валерия Залужного увольняют уже больше недели, но "железный главком" все держится

2024-02-06T16:06

2024-02-06T16:06

2024-02-06T17:02

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Сложнее держаться нам, поскольку абсолютно все озвучиваемые объяснения и прогнозы ничего не объясняют и не прогнозируют, но только засоряют информационное пространство, мешая сосредоточиться на действительно важном. Что же нам предлагают в качестве объяснений?Больше недели продолжается муссирование медиакейса с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного.Каких только версий за это время мы не наслушались?Зеленский боится конкуренции со стороны популярного военного на будущих выборах, которых нет и, как видится, не будет. Военное положение продлено на март, выборы проводить нельзя. Но если их не будет, то чего боится действующий президент?И если все-таки боится, почему за полторы недели ни разу внятно не озвучил ни опасения, ни необходимость снятия Залужного с должности? Даже в последнем интервью, которое многие оценили как прямое заявление, прямо ничего не сказано.«Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой, это правда. Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны», — заявил президент.Во-первых, всего лишь «размышляю», во-вторых, каких-то руководящих лиц.Эксперты, от которых требуется что-то объяснять, но объяснить они не в состоянии, тут же начали рассказывать, как вместе с Залужным уволят начальника Генштаба Сергея Шапталу. Это, как говорится, ежу понятно — с главкомом уходит и его начштаба. Ну а уж если, поздравляя Шапталу с днем рождения, сам Залужный написал: «Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек, для которого Украина действительно превыше всего», то точно все — увольняют. Какие такие логические конструкции позволяют связать это совершенно обычное поздравление с признанием факта скорой отставки, виднее, наверное, тем, кто связывает.Только главком все равно никак не уходит, а значит, экспертам снова надо придумывать версии почему. Придумали.Например, потому, что увольнение Залужного может вызвать негативную реакцию на Западе, в армии и в гражданском обществе Украины (если выборов не будет, то какая разница?), а значит, президент задумал уволить главкома как бы «в пакете» с другими в рамках большой кадровой перестановки. О такой перестановке Зеленский размышляет и с точки зрения демократического спектакля в условиях отсутствия выборов — это вполне рабочий вариант. Но касательно Залужного, после всей шумихи все окажутся такими глупенькими, что ничего не заметят?Второй вариант гадания на кофейной гуще связан с конспирологической версией, что Зеленский полторы недели пытается изо всех сил уговорить Залужного подать рапорт на отставку по собственному желанию и перевести его на другую работу, а главком упирается и торгуется. Если все получится, то у Залужного уже не будет таких возможностей для критики Зеленского. Откуда это взяли, кроме как из своих личных фантазий — непонятно. «Инсайд» депутата Евгения Шевченко (он публично заявлял, что работает с ГУР, то есть с Будановым, которого эксперты называют одним из возможных преемников Залужного) о том, что Залужный уже согласился на должность посла в Великобритании, подтверждается не более, чем все вышеперечисленное.Еще одна гениальная идея: на Западе сказали, что увольнение главкома — это личное дело Зеленского, что может означать и личную ответственность Зеленского за последствия. Поэтому Зеленский хочет подстраховаться и все же согласовать с западным начальством если не саму необходимость увольнения, то хотя бы фигуру преемника. Отсюда и задержка. Этой версии подыгрывают западные СМИ, сообщающие, что руководство стран G7 «встревожено»: «Это заставляет нас нервничать». Детский сад какой-то.Свежайшая аналитика, которая наконец-то все объясняет, — это задержка с увольнением Залужного, чтобы свалить на него сдачу Авдеевки.«Обществу покажут: смотрите, он допустил, он виноват. А он молчит, ничего не говорит и будет виноват. Будет, потому что молчание — это иногда также вина», — говорит экс-нардеп Игорь Мосийчук.И здесь хочется вспомнить, что волну об отставке тоже запустил один бывший нардеп. Бывшие, как известно, всегда знают все лучше всех. А если Авдеевку сдадут через несколько месяцев, то что? Обсуждение отставки Залужного будет тянуться весь этот срок? Не дай бог. Однако самая по всем критериям замечательная версия из существующих на сегодняшний день по накалу бреда перебивает даже британское посольство нардепа Шевченко. Это военный заговор против Зеленского во главе с Залужным и… Кличко. У мэра Киева большие финансовые разногласия с президентом еще с прошлого года. Зеленскому не нравится, что огромный бюджет Киева расходуется на благоустройство города (и немного на благоустройство собственности киевских руководителей), а не на войну. Кличко же, наоборот, нравится как есть, и менять он ничего не хочет. И вот сейчас, недовольные зрадой Зеленского, который никак не может победить Путина, войска повернут штыки, сбросят президента и создадут военную хунту во главе с известно кем.Интересно, почему Юлия Тимошенко не в доле? Она ведь тоже президента жестко критикует последнее время. Наверное, еще не догадались или считают, что надо оставить какие-то варианты для обсуждения на следующую неделю.Впрочем, надо начинать обсуждать Тимошенко побыстрее, ведь пишут, что Залужного точно уволят уже на этой неделе.Но самое главное в том, что никто до сих пор внятно не объяснил, зачем это нужно Зеленскому. Ведь выборов не будет. Нардеп Марьяна Безуглая, конечно, сказала, что уволить Залужного требует западное начальство, но тоже не объяснила зачем. И непонятно, как это бьется с версией о том, что Зеленский натужно пытается согласовать с Западом перестановки. С другой стороны, логика — это «москальская лженаука» и веровать надо, ибо нелепо. Поэтому все в порядке, продолжаем исследовать тени, отбрасываемые от других теней в платоновской пещере, которая и сама существует лишь в голове у исследователя.Единственным на сегодня вменяемым ответом на вопрос о снятии Залужного может быть только такой: могут снять, а могут и не снять, но что от этого изменится?

https://ukraina.ru/20240206/1053098846.html

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украина, валерий залужный, владимир зеленский, юлия тимошенко, мобилизация, запад, виталий кличко, кирилл буданов, эксклюзив