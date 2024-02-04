Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела - 04.02.2024 Украина.ру
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Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела
Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела - 04.02.2024 Украина.ру
Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела
На утро 4 февраля 2024 года количество убитых при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) увеличилось до 28 человек, среди которых 1 ребенок и 9 женщин. Еще 10 человек пострадало, и это еще не кровавый предел.
2024-02-04T15:50
2024-02-04T15:51
эксклюзив
лнр
лисичанск
теракт
владимир скачко
обстрелы
алексей данилов
владимир зеленский
валерий залужный
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Накануне ВСУ обстреляли Лисичанск и попали в исключительно мирный объект – пекарню, сравняв ее практически полностью с землей. Рядом был ресторан, и никаких военных объектов поблизости.Пожарно-спасательные подразделения МЧС России сразу приступили к работе на месте завалов, и сейчас с использованием спецтехники и вручную еще ведется обследование и разбор завалов. Усилия спасателей изначально были сосредоточены на поиске и спасении людей, но ракетчики из ВСУ знали, что они делали, -- сознательно и целенаправленно убивали мирных жителей.Потому что это и есть выполнение новой стратегии ВСУ, разработанной, как говорят, в США, и заветов директора ЦРУ Уильяма Бернса по дальнейшему поведению Украины в рамках спецвоенной операции (СВО), А она, стратегия, как стало известно из недавней статьи мистера Бернса «Разведка и государственная политика: трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции» в «Foreign Affairs».В ней главный цеэрушник прямо написал: «Задача Украины состоит в том, чтобы разрушить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России, не только добиваясь прогресса на линии фронта, но и нанося более глубокие удары позади них и добиваясь устойчивых успехов в Черном море. В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружием, и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы столь же глупо излишне пугаться их».А потом и честно рассказал, что Запад собирается делать, чтобы поддержать свой антироссийский таран в Украине: «Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Это относительно скромная инвестиция, составляющая менее 5% оборонного бюджета США, приносящая значительную геополитическую отдачу для Соединенных Штатов и значительную отдачу для американской промышленности. Сохранение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров. Это дает шанс обеспечить долгосрочную победу Украине и стратегический проигрыш России; Украина могла бы защитить свой суверенитет и восстановиться, в то время как России придется нести постоянные издержки глупости Путина».То есть все максимально откровенно: США из конфликта в Украине не выйдут, будут помогать ей все время, и их даже не очень пугает возможность применения Россией ядерного оружия для защиты своей безопасности, потому что президент Владимир Путин – гуманный человек, который уважает и бережет человеческие жизни. Самый подлый и циничный расчет – раз тебе противостоит оппонент порядочный, значит, можно и дальше безнаказанно творить гадость и не бояться ответки.А потом и главком ВСУ Валерий Залужный в статье для телеканала CNN практически слово в слово повторил мысль Берса: будем обороняться на своей территории, но при этом «мочить Рашку» на ее землях, не разбираясь, где военные, а где мирные объекты. Другими словами, и стратегия и тактика были определены и озвучены.И Украина действительно максимально достойно и кровожадно ответила на этот призыв – стала обстреливать российские территории максимально вглубь страны, подальше от украинско-российской границы. Сначала над российской Белгородской областью выстрелами из Украины был сбит российский же самолет Ил-76. И украинцев не остановило даже то, что они прекрасно знали, по кому бьют – по своим 65 военнопленным, которых везли на согласованный обмен.И даже после того, как Совбез ООН призвал Киев воздержаться от обстрелов мирных территорий, Украина продолжила планомерно и постоянно стрелять по мирному Крыму и Донецку. А теперь вот ударила по Лисичанску.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза: «Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги, — на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей». И прозвучало так, вроде бы налогоплательщики в Европе и США не догадываются, куда идут их деньги, конвертируемые в смертоносное оружие для украинских неонацистов.А глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале по поводу обстрела города Лисичанска констатировал: «Киевский режим полностью игнорирует все призывы и осуждения ООН об обстрелах мирных граждан». И, как видим, это чистая правда.И что же будет? Сложившаяся ситуация опять актуализировала, как минимум, три проблемы в дальнейшем ведении СВО.Во-первых, нет никакой разницы между президентом Украины Владимиром Зеленским и уже упомянутым кровавым тактиком Залужным, которые вцепились друг другу в глотки в так называемой «схватке главкомов», когда верховный главнокомандующий не может уволить своего подсиненного главкома ВСУ, потому что тот жалуется в Вашингтон (Пентагон), а оттуда грозят пальчиком и запрещают кадровые перестановки.Обо, что называется, рябое: и Зеленский, и Залужный – одинаково кровавые монстры, и не стоит надеяться на то, что если второй сковырнет первого, то появится надежда на мир, учитывающий главные условия России, обеспечивающие ее безопасность, что, собственно, и вызвало СВО. Западные кураторы гонят Украину на убой до конца, и в Киеве нет руководителей, которые понимали бы пагубность этого курса для страны и могли ему противостоять.И Зеленский, и Залужный готовы воевать до пресловутого последнего украинца за интересы Запада и их не волнует проблема украинской государственности – они рассчитывают на западные гарантии собственной безопасности, когда все в Украине закончится для нее полным крахом.И если с Зеленским все ясно: он кровавый монстр, у которого уже нет пути назад, то и Залужный свою статью в CNN писал, как человек, который надеется поруководить Украиной после незадачливого клоуна, отправленного им на помойку истории, и готов, как и предшественник, воевать до конца.Во-вторых, президент Путин, обозначая цели, которые Киев преследовал, когда сбивал российский Ил-76, назвал:- стремление украинских неонаци-фюреров отвлечь внимание народа от собственных провалов везде, и на фронте, и в тылу Украины;- показать Западу, который содержит неонацистский режим в Украине, его, режима, дееспособность и под это дело выпросить еще больше денег и оружия;- спровоцировать Россию на ответные аналогичные действия, то есть ударить по украинским объектам без разбора, чего российские войска никогда не делали, щадя мирное население Украины и поэтому нанося удары точечно и только по военным объектам или инфраструктуре, обслуживающей ВСУ.Но есть еще три обоснования такого кровавого поведения украинских неонацистов:- месть за собственные тотальные поражения и провалы. Причем месть россиянам и на новых, и на старых территориях России;- запугивание собственных граждан тех областей, которые могут изъявить желание по мере развития СВО уйти в Россию. Как Крым, ЛДНР, Запорожская и Херсонская области. Вот этих потенциальных «предателей» Киев и запугивает: дескать, и в России вас накажем;- стремление ударами по «исконным» российским территориям вызвать внутреннюю нестабильность и протесты в самой России. Ну, чтобы россияне типа «восстали и сбросили Путина». И очень удачно в этом плане для укро-неонацистов подвернулась президентская кампания в России. Россиянам, увы, следует ждать интенсификации украинских обстрелов и эскалации насилия против мирных граждан.И, наконец, в-третьих, встал вопрос, что с этим всем делать. Путин призвал российские войска максимально отодвинуть демилитаризованную зону вглубь Украины, чтобы максимально обезопасить территории России от украинских ударов.Это правильная задача, Но украинское неонацистское руководство готово и дальше утюжить ракетами и бомбами российские земли. Бывший ветеринар и бандитская шестерка в Луганске, а теперь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов уже пообещал: «...Демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем. Поверьте, так обязательно будет. …Будет точно на территории РФ, а не на украинской».И, в принципе, нет оснований ему не верить -- он выполняет рекомендации цеэрушника Бернса. И украинские дроны уже падают возле Санкт-Петербурга и на предприятии «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгограде, где загорелись нефтепродукты и огнем было охвачено около 300 квадратных метров. А это очень далеко от границы с Украиной. И это действия государства, которые однозначно избрало диверсии и террор основными видами борьбы. Украина – террористическое государство, которое не стесняется, а козыряет этим.И Запад готов помогать Украине в этом деле всем, чем только может. И хотя США теперь переложили главную тяжесть содержания украинских неонацистов-террористов на Европу, но она готова к этому: 50 млрд евро, выделяемые Украине из ЕС на 4 года – тому свидетельство.Глава МИД Германии Анналена Бербок даже события на Ближнем Востоке комментирует через призму Украины. «Мы ощущаем последствия (от войны между ХАМАС и Израилем. – Авт.) в том, что СМИ в Европе не освещают самые мощные с начала вторжения атаки России на мирных жителей Украины», -- сказала она как-то еще во время Всемирного экономического форума в Давосе.А министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал весь Запад: «Мир не может позволить себе победу Путина». По его словам, Лондон всячески приветствуют решение Евросоюза выделить дополнительные средства на помощь Украине и со своей стороны также продолжит финансировать Киев.И тут, конечно, важны прогнозы на перспективу СВО. Недавно, например, даже азербайджанское издание «Modern», ссылаясь на американские инсайдерские источники, написало, что военные действия в Украине продлятся еще два года. Как минимум. А некоторые аналитики из западных разведывательных структур считают, что конфликт на Украине носит затяжной характер, и будет длится не менее 5 лет. Потому что в 2024 году ни одна из сторон не добьется существенного преимущества. А вот Киев, по прогнозам этих оптимистов, уже в будущем году восстановит свои вооруженные силы и предпримет новую попытку контрнаступления. Как, собственно, и обещал, например начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.Однако бывший американский морпех-разведчик, а теперь военный аналитик Скотт Риттер уверен, что 2024 год станет переломным, и Россия, у которой нет проблем с оружием и боеприпасами постепенно выполнит цели и задачи поставленные Путиным. А значит, и освобождение исконно русских земель и продвижение демилитаризованной зоны — не за горами.Вторит ему и польский политолог и экономист Марцин Кендзерский, который недавно в эфире Polskie Radio сказал: «В экономическом плане, извините за выражение, Украина — это труп. Без капельницы извне правительство в Киеве не в состоянии выполнять все свои финансовые обязательства. …В результате конфликта ВВП Украины сократился на 30-40%. При таком падении ВВП сложно говорить о способности Украины выжить самостоятельно».По его словам, даже 50 млрд евро от ЕС – это для Киева, как мертвому припарка, потому что все эти средства будут использованы для урегулирования текущих платежей, которые накопились у украинского правительства, и вряд ли дойдут до фронтов.И обнадеживает только то, что истина хоть где-то посредине. И что только Россия остановит украинский кровавый беспредел – выбора другого у нее нет.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240202/1053053732.html
https://ukraina.ru/20240203/1053067665.html
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Владимир Скачко
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эксклюзив, лнр, лисичанск, теракт, владимир скачко, обстрелы, алексей данилов, владимир зеленский, валерий залужный
Эксклюзив, ЛНР, Лисичанск, теракт, Владимир Скачко, обстрелы, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела

15:50 04.02.2024 (обновлено: 15:51 04.02.2024)
 
Трагедия в Лисичанске
Трагедия в Лисичанске
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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На утро 4 февраля 2024 года количество убитых при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) увеличилось до 28 человек, среди которых 1 ребенок и 9 женщин. Еще 10 человек пострадало, и это еще не кровавый предел.
Накануне ВСУ обстреляли Лисичанск и попали в исключительно мирный объект – пекарню, сравняв ее практически полностью с землей. Рядом был ресторан, и никаких военных объектов поблизости.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России сразу приступили к работе на месте завалов, и сейчас с использованием спецтехники и вручную еще ведется обследование и разбор завалов. Усилия спасателей изначально были сосредоточены на поиске и спасении людей, но ракетчики из ВСУ знали, что они делали, -- сознательно и целенаправленно убивали мирных жителей.
Потому что это и есть выполнение новой стратегии ВСУ, разработанной, как говорят, в США, и заветов директора ЦРУ Уильяма Бернса по дальнейшему поведению Украины в рамках спецвоенной операции (СВО), А она, стратегия, как стало известно из недавней статьи мистера Бернса «Разведка и государственная политика: трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции» в «Foreign Affairs».
В ней главный цеэрушник прямо написал: «Задача Украины состоит в том, чтобы разрушить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России, не только добиваясь прогресса на линии фронта, но и нанося более глубокие удары позади них и добиваясь устойчивых успехов в Черном море. В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружием, и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы столь же глупо излишне пугаться их».
А потом и честно рассказал, что Запад собирается делать, чтобы поддержать свой антироссийский таран в Украине: «Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Это относительно скромная инвестиция, составляющая менее 5% оборонного бюджета США, приносящая значительную геополитическую отдачу для Соединенных Штатов и значительную отдачу для американской промышленности. Сохранение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров. Это дает шанс обеспечить долгосрочную победу Украине и стратегический проигрыш России; Украина могла бы защитить свой суверенитет и восстановиться, в то время как России придется нести постоянные издержки глупости Путина».
То есть все максимально откровенно: США из конфликта в Украине не выйдут, будут помогать ей все время, и их даже не очень пугает возможность применения Россией ядерного оружия для защиты своей безопасности, потому что президент Владимир Путин – гуманный человек, который уважает и бережет человеческие жизни. Самый подлый и циничный расчет – раз тебе противостоит оппонент порядочный, значит, можно и дальше безнаказанно творить гадость и не бояться ответки.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А потом и главком ВСУ Валерий Залужный в статье для телеканала CNN практически слово в слово повторил мысль Берса: будем обороняться на своей территории, но при этом «мочить Рашку» на ее землях, не разбираясь, где военные, а где мирные объекты. Другими словами, и стратегия и тактика были определены и озвучены.
И Украина действительно максимально достойно и кровожадно ответила на этот призыв – стала обстреливать российские территории максимально вглубь страны, подальше от украинско-российской границы. Сначала над российской Белгородской областью выстрелами из Украины был сбит российский же самолет Ил-76. И украинцев не остановило даже то, что они прекрасно знали, по кому бьют – по своим 65 военнопленным, которых везли на согласованный обмен.
И даже после того, как Совбез ООН призвал Киев воздержаться от обстрелов мирных территорий, Украина продолжила планомерно и постоянно стрелять по мирному Крыму и Донецку. А теперь вот ударила по Лисичанску.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза: «Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги, — на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей». И прозвучало так, вроде бы налогоплательщики в Европе и США не догадываются, куда идут их деньги, конвертируемые в смертоносное оружие для украинских неонацистов.
А глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале по поводу обстрела города Лисичанска констатировал: «Киевский режим полностью игнорирует все призывы и осуждения ООН об обстрелах мирных граждан». И, как видим, это чистая правда.
И что же будет? Сложившаяся ситуация опять актуализировала, как минимум, три проблемы в дальнейшем ведении СВО.
Во-первых, нет никакой разницы между президентом Украины Владимиром Зеленским и уже упомянутым кровавым тактиком Залужным, которые вцепились друг другу в глотки в так называемой «схватке главкомов», когда верховный главнокомандующий не может уволить своего подсиненного главкома ВСУ, потому что тот жалуется в Вашингтон (Пентагон), а оттуда грозят пальчиком и запрещают кадровые перестановки.
- РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля, 15:56
Генерал пошел в атаку: Залужный против ЗеленскогоГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наносит ответный удар Зеленскому. Снова через западные СМИ
Обо, что называется, рябое: и Зеленский, и Залужный – одинаково кровавые монстры, и не стоит надеяться на то, что если второй сковырнет первого, то появится надежда на мир, учитывающий главные условия России, обеспечивающие ее безопасность, что, собственно, и вызвало СВО. Западные кураторы гонят Украину на убой до конца, и в Киеве нет руководителей, которые понимали бы пагубность этого курса для страны и могли ему противостоять.
И Зеленский, и Залужный готовы воевать до пресловутого последнего украинца за интересы Запада и их не волнует проблема украинской государственности – они рассчитывают на западные гарантии собственной безопасности, когда все в Украине закончится для нее полным крахом.
И если с Зеленским все ясно: он кровавый монстр, у которого уже нет пути назад, то и Залужный свою статью в CNN писал, как человек, который надеется поруководить Украиной после незадачливого клоуна, отправленного им на помойку истории, и готов, как и предшественник, воевать до конца.
Во-вторых, президент Путин, обозначая цели, которые Киев преследовал, когда сбивал российский Ил-76, назвал:
- стремление украинских неонаци-фюреров отвлечь внимание народа от собственных провалов везде, и на фронте, и в тылу Украины;
- показать Западу, который содержит неонацистский режим в Украине, его, режима, дееспособность и под это дело выпросить еще больше денег и оружия;
- спровоцировать Россию на ответные аналогичные действия, то есть ударить по украинским объектам без разбора, чего российские войска никогда не делали, щадя мирное население Украины и поэтому нанося удары точечно и только по военным объектам или инфраструктуре, обслуживающей ВСУ.
Но есть еще три обоснования такого кровавого поведения украинских неонацистов:
- месть за собственные тотальные поражения и провалы. Причем месть россиянам и на новых, и на старых территориях России;
- запугивание собственных граждан тех областей, которые могут изъявить желание по мере развития СВО уйти в Россию. Как Крым, ЛДНР, Запорожская и Херсонская области. Вот этих потенциальных «предателей» Киев и запугивает: дескать, и в России вас накажем;
- стремление ударами по «исконным» российским территориям вызвать внутреннюю нестабильность и протесты в самой России. Ну, чтобы россияне типа «восстали и сбросили Путина». И очень удачно в этом плане для укро-неонацистов подвернулась президентская кампания в России. Россиянам, увы, следует ждать интенсификации украинских обстрелов и эскалации насилия против мирных граждан.
И, наконец, в-третьих, встал вопрос, что с этим всем делать. Путин призвал российские войска максимально отодвинуть демилитаризованную зону вглубь Украины, чтобы максимально обезопасить территории России от украинских ударов.
Это правильная задача, Но украинское неонацистское руководство готово и дальше утюжить ракетами и бомбами российские земли. Бывший ветеринар и бандитская шестерка в Луганске, а теперь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов уже пообещал: «...Демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем. Поверьте, так обязательно будет. …Будет точно на территории РФ, а не на украинской».
Вчера, 12:54
Данилов пригрозил "продвинуть демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-ПетербургаСекретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 3 февраля в эфире "Украинского радио" объявил, что Киев планирует отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы и Санкт-Петербурга
И, в принципе, нет оснований ему не верить -- он выполняет рекомендации цеэрушника Бернса. И украинские дроны уже падают возле Санкт-Петербурга и на предприятии «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгограде, где загорелись нефтепродукты и огнем было охвачено около 300 квадратных метров. А это очень далеко от границы с Украиной. И это действия государства, которые однозначно избрало диверсии и террор основными видами борьбы. Украина – террористическое государство, которое не стесняется, а козыряет этим.
И Запад готов помогать Украине в этом деле всем, чем только может. И хотя США теперь переложили главную тяжесть содержания украинских неонацистов-террористов на Европу, но она готова к этому: 50 млрд евро, выделяемые Украине из ЕС на 4 года – тому свидетельство.
Глава МИД Германии Анналена Бербок даже события на Ближнем Востоке комментирует через призму Украины. «Мы ощущаем последствия (от войны между ХАМАС и Израилем. – Авт.) в том, что СМИ в Европе не освещают самые мощные с начала вторжения атаки России на мирных жителей Украины», -- сказала она как-то еще во время Всемирного экономического форума в Давосе.
А министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал весь Запад: «Мир не может позволить себе победу Путина». По его словам, Лондон всячески приветствуют решение Евросоюза выделить дополнительные средства на помощь Украине и со своей стороны также продолжит финансировать Киев.
И тут, конечно, важны прогнозы на перспективу СВО. Недавно, например, даже азербайджанское издание «Modern», ссылаясь на американские инсайдерские источники, написало, что военные действия в Украине продлятся еще два года. Как минимум. А некоторые аналитики из западных разведывательных структур считают, что конфликт на Украине носит затяжной характер, и будет длится не менее 5 лет. Потому что в 2024 году ни одна из сторон не добьется существенного преимущества. А вот Киев, по прогнозам этих оптимистов, уже в будущем году восстановит свои вооруженные силы и предпримет новую попытку контрнаступления. Как, собственно, и обещал, например начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Однако бывший американский морпех-разведчик, а теперь военный аналитик Скотт Риттер уверен, что 2024 год станет переломным, и Россия, у которой нет проблем с оружием и боеприпасами постепенно выполнит цели и задачи поставленные Путиным. А значит, и освобождение исконно русских земель и продвижение демилитаризованной зоны — не за горами.
Вторит ему и польский политолог и экономист Марцин Кендзерский, который недавно в эфире Polskie Radio сказал: «В экономическом плане, извините за выражение, Украина — это труп. Без капельницы извне правительство в Киеве не в состоянии выполнять все свои финансовые обязательства. …В результате конфликта ВВП Украины сократился на 30-40%. При таком падении ВВП сложно говорить о способности Украины выжить самостоятельно».
По его словам, даже 50 млрд евро от ЕС – это для Киева, как мертвому припарка, потому что все эти средства будут использованы для урегулирования текущих платежей, которые накопились у украинского правительства, и вряд ли дойдут до фронтов.
И обнадеживает только то, что истина хоть где-то посредине. И что только Россия остановит украинский кровавый беспредел – выбора другого у нее нет.
 
ЭксклюзивЛНРЛисичансктерактВладимир СкачкообстрелыАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийВалерий Залужный
 
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17:45Омбудсмен ЛНР направит данные об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
17:13Штурм Киева. Год 1919-й
17:00Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
16:48Адвокат Жириновского и Лимонова Беляк о пленных украинцах, о сердце России и о том, чья это земля
16:38Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Запорожской области - ОП
15:50Смертельная пекарня. Украина продвигает в Россию линию кровавого беспредела
15:11Броня для скорой и наши герои: как врачи из Горловки спасают людей прямо под обстрелами ВСУ. Спецрепортаж
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