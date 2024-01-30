https://ukraina.ru/20240130/1052987605.html

Залужный остаётся, США борется с Британией, ВС РФ продвигаются. О чём говорили эксперты 30 января

Залужный остаётся, США борется с Британией, ВС РФ продвигаются. О чём говорили эксперты 30 января - 30.01.2024 Украина.ру

Залужный остаётся, США борется с Британией, ВС РФ продвигаются. О чём говорили эксперты 30 января

Украина.ру, 30.01.2024

2024-01-30T15:55

2024-01-30T15:55

2024-01-30T15:55

эксклюзив

валерий залужный

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Недоотставка ЗалужногоВечером 29 января ряд украинских СМИ сообщили об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и о назначении на этот пост нынешнего главы ГУР Кирилла Буданова.Официальные источники, среди которых пресс-секретарь Владимира Зеленского и Минобороны Украины, эту информацию опровергли.Зеленский действительно мог попытаться уволит Залужного в связи с тем, что Банковая в лице президента настаивает на том, чтобы Залужный внес в Верховную Раду проект закона о мобилизации. А Залужный этого делать не хочет, поскольку у этого закона – страшный антирейтинг, считает историк и политолог Руслан Калинчук.Возможно, главкома вчера позвали на Банковую, чтобы его дожать, но Залужный отказался. Зеленский хотел его отставить, но за Залужным стоит Пентагон, возможно, они переиграли ситуацию, отметил Калинчук."Не исключаю, что это был сознательный вброс для отвлечения общественного мнения от ситуации со сбитым Ил-76, где были украинские военнопленные, либо от неудавшихся переговоров с венграми.Если же Зеленский действительно имеет намерение отставить Залужного, это означает, что на деньги Америки Банковая уже не надеется и возобладала британская линия", – рассказал политолог.Он напомнил, что еще недели две назад появился инсайд о том, что на место Залужного хотят поставить главу ГУР Буданова. Если это правда, Буданов – это человек Ми-6, это будет означать, что западные партнёры Украины переходят от активных боевых действий на линии фронта к так называемой обороне, которая будет выражаться в ударах по Крыму и Черноморскому флоту."Поскольку Буданов – это человек, специализирующийся на таких терактах, отставка Залужного будет означать переход к такой стратегии", – заявил Калинчук.США борются с Британией на УкраинеКонфликт Зеленского с Залужным – это игра между спецслужбами и военно-политическим руководством США и Великобритании, уверен известный крымский журналист, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский.По его словам, Лондон поставил на кон продолжение смертоубийства на территории Украины, когда русские должны стрелять в русских. А Вашингтону, переживающему внутриполитический и внешнеполитический кризис, необходимо поменять свои подходы.Для этого надо как минимум отодвинуть в сторону Зеленского, который сжег все мосты из-за своей непримиримой позиции по переговорам с Россией, пояснил Веселовский."Американцы хотят сдвинуть Владимира Александровича, а британцы хотят укрепить Зеленского.Скорее всего, на Украине произойдет либо кулуарный кабинетный переворот, либо ситуация выльется во что-то более тревожное.Повторюсь, это внутриполитическая конкуренция между англами и саксами. Более детальную информацию об этом мы можем узнать по результатам визита Владимира Путина к Эрдогану, который запланирован на 12 февраля. Но в целом его позиция по Украине не поменялась: наши условия прежние, а к переговорам мы всегда открыты.Давайте подождем, что произойдет после 12 февраля", – сказал журналист.При этом, отмечает он, сложно сказать, кто победит."Трудно сказать, кто из них сильнее. Все-таки Зеленский отказался выполнять Стамбульские соглашения сразу же после визита Бориса Джонсона. Все очень сложно.Так что англичане будут пытаться Зеленского сохранить у власти. Американцы тоже хотели бы Зеленского сохранить. Но они понимают, что "Боливар не выдержит двоих", а у США уже десяток таких Зеленских на горбу сидят и им сейчас от чего-то придется отказываться", – сообщил Веселовский.Бои на Купянском направленииЗа последнее время на Купянском направлении российские войска добились ряда тактических успехов. После овладения населенным пунктом Крахмальное последовало взятие села Табаевка к юго-востоку от города.Ведется работа по занятию господствующих высот для продвижения к Песчаному.Украина в связи с этими провалами даже сняла с должности командира 103-й бригады территориальной обороны, обвинив его в коррупции.Украинское командование постоянно говорит, что ВС РФ будут наступать, отмечает военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.На этом фоне наши действия под Купянском, Угледаром и Артемовском выглядят незначительно. Да, захватили какие-то опорники. Да, взяли какое-то село, где давно никто не живет. Но любое наше продвижение на запад — это улучшение линии соприкосновения.ВСУ, поясняет Леонков, не просто теряют позиции, они теряют личный состав, который пытался удержать эти позиции. И соотношение потерь явно складывается не в пользу противника."ВСУ ежедневно теряют по батальону. Восполнить потерю подготовленных бойцов сложно. Также сложно восполнить сожженную технику, артиллерийские установки и склады.Поэтому взятие Табаевки и выглядит как бои местного значения. Но это потихоньку меняет ситуацию, чтобы противник не понял, где действительно произойдет наш прорыв.Даже за рубежом подтверждают, что российское командование завладело стратегической инициативой", – сказал военный эксперт.ВСУ, добавил он, не могут преодолеть нашу эшелонированную оборону. Какие бы группировки они туда ни отправляли, какие артиллерийские комплексы они там не сосредотачивали — все эти попытки терпят крах.При этом противник не знает, где мы будем наступать. Хотя он видит, что мы готовим войска. Это и есть стратегическая инициатива, заявил Леонков.

https://ukraina.ru/20240130/1052981269.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, всу, вс рф, купянское направление, великобритания, сша, украина, сергей веселовский, владимир путин, эрдоган