https://ukraina.ru/20240124/1052873993.html

Ложь НАТО во спасение Запада. Россия должна быть готова к обороне

Ложь НАТО во спасение Запада. Россия должна быть готова к обороне - 24.01.2024 Украина.ру

Ложь НАТО во спасение Запада. Россия должна быть готова к обороне

Железному канцлеру Отто фон Бисмарку, объединившему в XIX веке Германскую империю, приписывают заявление, что подписанные договора обязательны к выполнению теми сторонами, которые слабее. Россию среди таких он не видел, а вот Запад сегодня видит

2024-01-24T15:51

2024-01-24T15:51

2024-01-24T15:51

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И пытается обмануть, усыпить бдительность и развести обманными пассами, телодвижениями, словами и мероприятиями. "Принцип Бисмарка" же положен в основу того, обмана, который втюхивает сегодня России коллективный Запад. Хотя корнями такое отношение к "слабым и сирым" уходит в далекое колониальное прошлое, когда былые европейцы провозгласили себя "градом на холме" и "цветущим садом", возложили на себя "миссию белого человека" и посчитали, что "цивилизовать" окрестные "джунгли", населенные "недочеловеками" можно любой ценой. Подписывать договора с ними и сражу выбрасывать их на помойку. Менять целые племена на бутылочные стекляшки и бусы вождям. Скупать земли за бесценок, а когда не получалось, то вырезать полностью или подсовывать с гуманитарной помощью одеяла, зараженный чумой и холерой.Сегодня такой подход и работает с Украиной, превращенной в бесправный придаток-инструмент Запада. А вот с Россией пока не получается. И тогда в ход идут обман, двойные стандарты, двойная мораль, основанных на западной же целесообразности (цель оправдывает средства).Нужен пример? Пожалуйста. Вот они, двойные стандарты: когда официального представителя Госдепа США Мэтью Миллера прямо спросили, имеет ли право Иран, так же, как и США, защищать свои интересы в борьбе с международным террором и наносить удары по чужим территориям, чиновник прямо ответил: "Мы осуждаем Иран. Он нарушил суверенитет других стран. А разница с США в том, что контекст очень важен".То есть США можно стирать с лица земли чужие города и страны, если им это нужно, а вот Ирану – нет, потому у него не тот, видите ли, "контекст". Потому что Иран ударил в Ираке, Сирии, Пакистане по американским и израильским базам и центрам террористов, из которых США готовят антииранские прокси-силы.Точно так же, когда США, Великобритания и их союзники нанесли удары по базам хуситов в Йемене, их никто на Западе не осудил. В отличие от того, что писали о начале спецвоенной операции (СВО) России в Украине. Тогда, в феврале 2022-го, генсек НАТО Йенс Столтенберг изрек: "Это серьезное нарушение международного права и серьезная угроза евроатлантической безопасности…".Канцлер Германии Олаф Шольц поддакнул: "Нападение России на Украину – вопиющее нарушение международного права". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с ним согласен: "Наглое пренебрежение президентом Путиным международным правом, демократией и человеческими жизнями является огромной угрозой безопасности и мира во всем мире".Министр иностранных дел и заместитель премьер-министра Израиля Яир Лапид заявил: "Нападение России на Украину является серьезным нарушением международного порядка…". А вот сейчас его страна уничтожает сектор Газа вместе с сотнями тысяч его жителей. И ничего – "контекст" еще как тот…А теперь, собственно, о войне. На брифинге в Брюсселе генсек НАТО Столтенберг 13 января сего года заявил, что, по его мнению, Россия никому из членов НАТО не угрожает. "Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге Альянса, но цель состоит именно в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников", – сказал он, а усиление натовских войск на восточных границах НАТО объяснил желанием не допустить эскалации.Это, по его словам, другая главная цель НАТО после поддержки Украины, которая уже типа воюет с Россией – натовским, кстати, оружием.И все бы хорошо, но суровая действительность заключается в том, что НАТО усиленно и целенаправленно, сознательно и системно готовится именно к войне с Россией. Во-первых,одних только планов таких кампаний, которые могут начаться летом 2025 года, уже обнародовано несколько – в Германии, в Великобритании, а как стараются, трясясь от страха, гнать волну всякие "трибалтийские вымираты", и говорить не приходится. Но о войне с Россией говорят и вроде бы серьезные люди на серьезных должностях. В ноябре 2023 года новый президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО считает Россию угрозой номер один для Европы. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус призвал страну быть готовой к нападению России и отводит для подготовки к войне 5-8 лет. Премьер Эстонии Кая Каллас, которая уже спит и видит себя то ли генсеком НАТО, то ли главным евродипломатом вместо впадающего в неадекватность Жозепа Борреля, считает, что у Европы есть 3-5 лет для подготовки "к угрозе со стороны РФ".А на этой неделе европолитиков и генералов буквально прорвало. "Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией", – заявил голландский адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО в Брюсселе."Мы должны быть готовы к войне с Россией", – подгавкнул ему командующий сухопутными войсками Нидерландов, генерал-лейтенант Мартин Вейнен. А начальник Генштаба Бельгии Мишель Хофман вообще мощно и смело предупредил Россию: "Европе необходимо срочно подготовиться к конфликту с Россией и дать понять, что она может защитить себя".То есть НАТО аж никак не хочет мирного сосуществования с Россией. А все-потому, что, во-вторых, подтверждая тезис о подготовке НАТО к войне с Россией, стало известно, что вскоре начнутся крупные военные учения Альянса с участием 32-х стран и 40 тысяч солдат Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник"), которые так или иначе пройдут с февраля по май 2024 года во всех странах Альянса. Турецкая газета Evrensel прямо написала, что НАТО будет отрабатывать защиту от "любой внезапной агрессии". А "агрессор", как вы догадались, – это, конечно же, Россия.Венцом учений станет тренировка действий сил быстрого реагирования NRF. Сначала вообще говорили, что задействуют все 90 тысяч, но потом скромно дополнили: такое количество солдат является собирательным числом военнослужащих всех стран Североатлантического альянса, которые в рамках маневров "Стойкий защитник" будут проводить учения на своих территориях. Основными региональными маневрами в рамках учений являются учения Польской армии Dragon-24 и Бундесвера Quadriga 2024. Последние учения будут весенним майским апофеозом, в который должны вылиться маневры германской армии -- Grand Center, Grand North и Grand South.Еще одной основной задачей учений Steadfast Defender-2024 года однозначно станет трансатлантическая передислокация сил из Северной Америки. Иными словами, оперативная переброска соединений и подразделений армии США и Корпуса морской пехоты в Европу. И, по мнению большинства российских и западных военных аналитиков, учения Steadfast Defender 2024, призваны отработать оперативное реагирование военного Альянса в случае вооруженного конфликта в районе Сувалкского коридора, где основными странами НАТО, вовлеченными в конфликт, станут Литва, Польша и Германия. Ну, и так, прочие сателлиты по мелочи.Есть и третий момент. США сегодня усиленно разгоняют информацию, что они прекращают свою военную помощь Украине и перекладывают это бремя на своих европейских союзников по НАТО. Представитель Пентагона Патрик Райдер на вчерашней встрече министров обороны "Рамштайн-18" признал: США не смогли предложить конкретной военной помощи Украине. А еще раньше координатор Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби указывал, что США передадут миссию поддержки Украины Европе, а сами будут руководить, потому что без США может случиться катастрофа.Что-то похожее и получается. Даже несмотря на то, что Великобритания в одностороннем порядке уже готова передать Киеву 3,2 млрд долл. Германия мылится выделить в этом году до 8 млрд долл или даже евро. Совершенно раздухарился после убийства французских наемников президент Франции Эмманюэль Макрон, пообещав буквально завалить Украину своей техникой, чтобы только отомстить "москалям".Однако министр финансов Германии Кристиан Линднер уже заявил: "Германия в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности Украины в одиночку. Не может быть так, что Германия делает для помощи Украине больше, чтобы другие могли делать меньше". И хотя Турция сняла свое негласное вето на прием Швеции в НАТО, денег это Альянсу не прибавило. И помощи Украине – тоже. Особенно на фоне торможения выделения средств в 500 млрд евро, которые пообещал Евросоюз, да и Венгрия пока тормозит, а Словаки ей помогает.В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после недавней встречи с фюрером украинского народа Владимиром Зеленским в Давосе заявил, что "народ Украины готов к предстоящей борьбе, и Соединенные Штаты и наши партнеры будут продолжать поддерживать их". А госсекретарь США Энтони Блинкен ему поддакнул, когда сказал, что не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине, пока Россия не пойдет на все условия Киева. "Если и когда Россия согласится говорить на этих условиях, она найдет украинцев, которые хотят этого, и определенно увидит поддержку со стороны США, так же, как и со стороны многих других государств", -- разглагольствовал госсекретарь.И именно поэтому кому не нужно расслабляться, так это России, ее политическому и военному руководству, которых, не исключено, и хотят убаюкать, усыпить их бдительность и заговорить успокоительными речами о "неблагополучии Запада", которые-де не может содержать Украину и натравливать ее на войну. Всё Запад Украине даст, на все деньги найдет, раз не снята главная задача – уничтожить Россию.Не зря российский военный эксперт Владислав Шурыгин в своем телеграм-канале "Рамзай" написал: "…Утечки" об исключительно высоких потерях ВСУ являются дезинформацией, имеющей целью ввести в заблуждение российское военное и политическое руководство, относительно реального состояния ВСУ. Цифры в 500 и даже 600 тысяч убитых являются завышенными, как минимум, в два раза. Такое завышение позволяет скрыть реальное состояние украинских войск, которые, хотя и понесли тяжелые потери за 2023 год, но, тем не менее, сейчас активно восстанавливают боеспособность своих ударных группировок. Поступающие из разных источников данные позволяют утверждать, что уже к середине марта они будут полностью доукомплектованы личным составом, а к июню численность ВСУ выйдет на уровень июня 2023 года – 750 тысяч, из которых 200 тысяч – это свежемобилизованные украинцы".При этом, уверен эксперт, главные цели Запада остаются неизменными: Стратегическая задача -- к сентябрю накопить не менее 600 тысяч обученных и прошедших обкатку фронтом солдат, которые в 2025 году станут "ядром" наступательной группировки. США готовят ВСУ к реваншу 2025 года, и не видеть этого – опасно.А Украину будут кроваво использовать на фронтах СВО до конца. Не зря же обозреватель издания Asia Times, экс-сотрудник сената США Стивен Брайен предположил, что американцы после поражения ВСУ заставят Зеленского (или кто там будет вместо него) перенести столицу Украины во Львов. Чтобы до последнего украинца Украина сражалась бесконечно.И Зеленский с этим согласен, продуцируя законы, которым раздает украинские паспорта всем желающим. Не только украинцам, но и иностранным наемникам, желающим повоевать в Украине. Он как бы говорит своих хозяевам: диаспоры за Атлантикой и в Европе, мечтающие о реванше с 1945 года, не дадут заключить мир, будем воевать до конца.А конец, в принципе, уже просматривается. Безрадостный для Украины.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20240122/1052812458.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, сво, нато, россия, рамштайн, сша