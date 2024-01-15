https://ukraina.ru/20240115/1052708755.html

Зеленский — наблюдатель на вечеринке мировых элит, в Одессе продают дом Гоголя. Итоги 15 января

Зеленский — наблюдатель на вечеринке мировых элит, в Одессе продают дом Гоголя. Итоги 15 января - 15.01.2024 Украина.ру

Зеленский — наблюдатель на вечеринке мировых элит, в Одессе продают дом Гоголя. Итоги 15 января

Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в Давосском форуме; министр обороны Германии заявил о том, что судьба Украины решится в 2024 году; одесский дом Гоголя отдадут под отель

2024-01-15T17:53

2024-01-15T17:53

2024-01-15T18:28

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владимир зеленский

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давос

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Зеленский больше не любимчик«Украинский президент Владимир Зеленский, старающийся изо всех сил сохранить свою страну, раньше был любимчиком мировых элит. Теперь он пытается избежать того, чтобы стать всего лишь еще одним сторонним наблюдателем на их вечеринке», — с таких слов начинается материал издания Politico о визите Зеленского в Давос.Сам он сообщил днем, что прибыл в Берн, где планирует встретиться со швейцарскими парламентариями и президентом страны Виолой Амерд.«Поблагодарю за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Верю, что участие Швейцарии в формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения», — написал украинский президент в своем телеграм-канале.Среди тем, которые он собирается обсудить в Швейцарии, Зеленский назвал похищенных Россией детей, способы использования замороженных российских активов и сотрудничество по разминированию украинских территорий — то есть те же темы, которые накануне обсуждали представители Офиса президента (ОП) Украины с главами советов национальной безопасности и обороны стран — участниц форума.«Будет не совсем правдой, если я скажу, что абсолютно все имеют одинаковую позицию. И это хорошо, потому что, как вы знаете, уникальность Формулы мира состоит в объединении разных позиций и подходов. Но мы чрезвычайно объединены вокруг главных принципов, которые базируются на международном праве и нормах Устава ООН», — сказал журналистам, комментируя встречу, глава ОП Андрей Ермак.Издание Bloomberg было более категорично в своих оценках: в материале сказано, что задачей украинской делегации было склонение стран глобального Юга на сторону Киева, однако «никакой общей позиции выработать не удалось».По мнению издания Financial Times, главным достижением украинской делегации во главе с Ермаком стало фото, «более массовое, чем в прошлом году».Снижение интереса к визиту и участию Зеленского отмечают многие СМИ. Politico, указывая, что Зеленский «больше не любимчик», связывает это с войной в Израиле и предстоящими президентскими выборами в США. К этим темам приковано гораздо больше внимания, «перетянутого у Украины».В то же время издание называет форум шансом для Украины вернуть упущенное внимание и привлечь иностранных инвесторов. Bloomberg сообщает, что украинский президент собирается встретиться с главой банковского холдинга JPMorgan Chase & Co Джеймсом Даймоном, для консультации по привлечению частного капитала для различных проектов реконструкции Украины.Основную роль в привлечении внимания к Украине во время форума, по информации Politico, сыграет организация Украинский Дом в Давосе, в котором запланировано множество мероприятий.«В Давосе собрались обсуждать какие-то пункты какого-то мирного плана Зеленского. Надо понимать, что мирный план можно обсуждать только с Россией, а не без неё. Без России можно обсуждать лишь пункты капитуляции России. Но победить Россию невозможно, не проиграв при этом. Да и кто там побеждать собрался? Побеждалки не выросли ещё у всяких Зеленских. Поэтому я не понимаю, что они там собрались обсуждать. Вроде взрослые все люди, а ведут себя, как инфантильные дураки», — написал украинский общественный деятель Александр Скубченко.СМИ также сообщают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецких представителей «ограничить» присутствие в Давосе из-за разных позиций по палестино-израильскому конфликту с другими участниками форума, а Вашингтон, по данным Bloomberg, напротив, озабочен своим скромным присутствием. США представит госсекретарь Энтони Блинкен, в то время как от Китая приедет делегация из примерно десяти участников во главе с премьером Госсовета Ли Цяном.Судьба Украины: взгляд из БерлинаУкраина, по его мнению, должна быть главным кейсом для всего мира, а украинских военных должен ждать успех на поле боя и в акватории Черного моря. В противном случае Запад должен поддержать их, уверен Шаппс.«Великобритания была первой, кто давал Украине все, в чем она нуждалась: обучала украинских солдат, передала противотанковые ракеты NLAW, современные танки, ракеты большой дальности. Теперь мы станем самым большим поставщиком дронов», — также заявил глава немецкого МО.По его информации, с начала военных действий на Украине в 2014 году, в Великобритании совместными усилиями европейских стран прошли подготовку более 60 тысяч украинских военнослужащих.В самой Германии не утихают протесты фермеров и перевозчиков, масштабная демонстрация, заблокировавшая значительную часть центра столицы, прошла в понедельник в Берлине.По данным Berliner Zeitung, вместе с фермерами к протестам присоединились и обычные граждане, недовольные нынешней светофорной коалицией и их политикой. Перед Бранденбургскими воротами собралось больше участников, чем планировалось. Речь идет о 5,4 тыс. транспортных средств, включая около 4 тыс. тракторов.Участники митинга принесли на акцию манекены с прикрепленными фотографиями канцлера ФРГ Олафа Шольца, министра экономики и главы партии «Зеленые» Роберта Хабека и главы МИД страны Анналены Бербок, выкрикивая оскорбления в их адрес.Министра финансов страны Кристиана Линднера, вышедшего к протестующим, толпа освистала и не стала слушать. Среди прочих претензий к правительству участники акции возмущались и большой финансовой помощью Украине, которая поступает из бюджета ФРГ.Дом Гоголя — в частные рукиОдесский памятник архитектуры, дом, в котором жил и писал второй том повести «Мёртвые души» писатель Николай Гоголь, продают по цене 2700 долларов за квадратный метр (около 237 тысяч рублей).После реконструкции в нем разместится апарт-отель Rosset, который планируют сдать в эксплуатацию уже в мае 2024 года, сообщает местное издание «Думская», ссылаясь на свой источник в агентстве недвижимости.Площадь квартиры, в которой Гоголь писал второй том «Мертвых душ», 101 кв. м.«Сейчас завершаются фасадные работы, и мы переходим к работам внутри. Внешний вид дома будет сохранен до мельчайших деталей, за этим очень строго следят. На первом этаже будут коммерческие помещения, на втором и третьем этажах — апартаменты. Хочу сделать акцент на последнем слове, так как это не будут квартиры, а именно апартаменты. Собственник, согласно договору, получит право проживать там не более трех недель в году, все остальное время — сдача в аренду, 75% от этой суммы получает он, 25% — управляющая компания», — рассказал менеджер фирмы журналистам.Долгое время памятник архитектуры, особняк Трощинского, о котором идет речь, находился в аварийном состоянии, фасад здание не ремонтировали. Пока еще на нем сохраняется памятная табличка о том, что в здании работал Гоголь.Сам особняк был построен в 1846 году по проекту архитекторов Каэтано Даллаклава и Александра Шашина. В народе он известен как дом Гоголя, хотя принадлежал не самому писателю, а его родственнику, к которому Гоголь приезжал в гости.Накануне власти Покровской громады Синельниковского района Днепропетровской области приняли решение избавиться от имени писателя в топонимах района. Вместе с Гоголем под «деколонизацию» попал и космонавт Юрий Гагарин.Улицу Гоголя решили переименовать в Сказочную.

https://ukraina.ru/20240115/1052701389.html

https://ukraina.ru/20240115/1052704784.html

https://ukraina.ru/20240115/1052706175.html

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давос

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, одесса, николай васильевич гоголь, давос