Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге
10:04 08.01.2024 (обновлено: 10:05 08.01.2024)
Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в немецком Гамбурге. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на декларацию
"Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге", - говорится в материале.
Там уточнили, что он получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность мэра Киева.
Дом оценивается в 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов), его площадь составляет 750 квадратных метров.