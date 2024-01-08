Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге - 08.01.2024 Украина.ру
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Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге
Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге - 08.01.2024 Украина.ру
Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге
Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в немецком Гамбурге. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на декларацию
2024-01-08T10:04
2024-01-08T10:05
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"Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге", - говорится в материале.Там уточнили, что он получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность мэра Киева.Дом оценивается в 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов), его площадь составляет 750 квадратных метров.
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новости, украина, киев, виталий кличко, долги
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, долги

Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге

10:04 08.01.2024 (обновлено: 10:05 08.01.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в немецком Гамбурге. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на декларацию
"Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге", - говорится в материале.
Там уточнили, что он получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность мэра Киева.
Дом оценивается в 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов), его площадь составляет 750 квадратных метров.
Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля 2023, 11:32
Журналисты нашли в особняке главы Минкульта Украины ядерный бункерМинистр культуры Украины Александр Ткаченко оборудовал в своем киевском особняке бомбоубежище, способное выдержать ядерный удар. Об этом 2 февраля пишут украинские Telegram-каналы
 
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