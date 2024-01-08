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Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге

Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге - 08.01.2024 Украина.ру

Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге

Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в немецком Гамбурге. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на декларацию

2024-01-08T10:04

2024-01-08T10:04

2024-01-08T10:05

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"Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге", - говорится в материале.Там уточнили, что он получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность мэра Киева.Дом оценивается в 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов), его площадь составляет 750 квадратных метров.

https://ukraina.ru/20230202/1043184732.html

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новости, украина, киев, виталий кличко, долги