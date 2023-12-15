"Киевстар" восстановил работу на 95%, но украинцы не согласны с этим - 15.12.2023 Украина.ру
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"Киевстар" восстановил работу на 95%, но украинцы не согласны с этим
"Киевстар" восстановил работу на 95%, но украинцы не согласны с этим - 15.12.2023 Украина.ру
"Киевстар" восстановил работу на 95%, но украинцы не согласны с этим
Украинский оператор мобильной связи "Киевстар" наладил работу более 95% станций, заявила представитель оператора Ирина Леличенко украинскому изданию "NV Бизнес"
2023-12-15T15:27
2023-12-15T15:27
новости
киев
украина
мобильная связь
интернет
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Она добавила, что информирование о 100% работоспособности сервисов, компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий.Компания "Киевстар" Facebook* написала, что хакерская атака превратилась в многочасовой марафон работы. Там отметили, что услуга "Домашнего интернета" восстановлена почти на 100%, а также стабилизировалась связь в Киеве.Однако в комментариях абоненты не согласны с таким отчётом "Киевстара"."И опять я где-то в почти 100%??? Не появился домашний интернет ни на минутку. О каких почти 100% речь?", - написала жительница Киева. Она призвала компанию не писать тогда про 100 процентов. "Хотя бы о 100% не пишите, потому что лучше жевать, чем врать. У сына по другому адресу, тоже Киев, аналогично не работает", добавила пользователь Сети.Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, киев, украина, мобильная связь, интернет
Новости, Киев, Украина, мобильная связь, интернет

"Киевстар" восстановил работу на 95%, но украинцы не согласны с этим

15:27 15.12.2023
 
© Украина.ру / Василий ТкачХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Украинский оператор мобильной связи "Киевстар" наладил работу более 95% станций, заявила представитель оператора Ирина Леличенко украинскому изданию "NV Бизнес"
"Сейчас более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии. Абонентам доступна голосовая связь, в том числе-в международном роуминге, услуги Домашнего интернета", - заявила Леличенко.
Она добавила, что информирование о 100% работоспособности сервисов, компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий.
Компания "Киевстар" Facebook* написала, что хакерская атака превратилась в многочасовой марафон работы. Там отметили, что услуга "Домашнего интернета" восстановлена почти на 100%, а также стабилизировалась связь в Киеве.
Однако в комментариях абоненты не согласны с таким отчётом "Киевстара".
"И опять я где-то в почти 100%??? Не появился домашний интернет ни на минутку. О каких почти 100% речь?", - написала жительница Киева. Она призвала компанию не писать тогда про 100 процентов. "Хотя бы о 100% не пишите, потому что лучше жевать, чем врать. У сына по другому адресу, тоже Киев, аналогично не работает", добавила пользователь Сети.
Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.
Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.
Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Киевстар - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
03:41
Отжим под прикрытием хакеров: как киевская власть попыталась захватить "Киевстар"К вечеру 14 декабря у ведущего украинского сотового оператора "Киевстар" заработал мобильный интернет, хотя буквально днём ранее представители компании утверждали, что на восстановление работы после постороннего вмешательства уйдёт до месяца.
 
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