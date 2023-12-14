https://ukraina.ru/20231214/1052082280.html

Юрий Баранчик: США соберут из остатков Украины "аппендикс", чтобы продолжить прокси-войну с Россией

Юрий Баранчик: США соберут из остатков Украины "аппендикс", чтобы продолжить прокси-войну с Россией - 14.12.2023 Украина.ру

Юрий Баранчик: США соберут из остатков Украины "аппендикс", чтобы продолжить прокси-войну с Россией

Евросоюзу должен достаться как можно меньший территориальный обрубок современной Украины, считает политолог Юрий Баранчик

2023-12-14T08:00

2023-12-14T08:00

2023-12-14T08:00

интервью

сша

украина

россия

война

всу

владимир зеленский

евросоюз

польша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, новые заявления президента США Джо Байдена, сделанные во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира, причём неважно, в каких границах.- Юрий Владимирович, зачем США Украина в сильно урезанном виде?- Если Украина останется в урезанном виде, это серая зона, которая позволит НАТО воевать с Россией, не воюя напрямую. Они построят там заводы, дадут оборудование, мобилизуют в очередной раз население, и это будет выглядеть как война Украины с Россией. Хотя на самом деле воевать будет блок НАТО.Нам такой аппендикс абсолютно невыгоден, потому что мы будем воевать с прокси, а не с самим блоком, поэтому надо выходить на его границы, чтобы в случае конфликта они понимали, что ответ будет очень жестким.- Скорее всего это государственный обрубок будет обладать незначительным ресурсом населения, а ведь уже сейчас у Украины трудности с мобилизацией.- Все дело в тактике, это сейчас они воюют армией, а ведь можно готовить террористов, повстанцев, партизан, которые будут взрывать железнодорожные пути, больницы. Борьба с ними не будет создавать условия для мирной жизни. Нам в любом случае предстоит серьёзная работа по борьбе с террористическим подпольем, потому что украинцы активно используют разведывательные группы, которые забрасываются на нашу территорию. Мы видим результат их работу в Крыму и на новых территориях, поэтому это очень серьезный и долговременный фактор.- В федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Об этом 13 декабря рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Теперь Берлин будет спонсировать киевский режим?- На примере США видно, что эти суммы идут на поддержание собственной экономики, предприятий военной промышленности. Не думаю, что речь будет идти о существенной поддержке. Тем более, что суммы и вооружения, которые передавались киевскому режиму оказались недостаточными. Огромная помощь от США (свыше 113 млрд долларов) растворилась.ВСУ могут вести боевые действия, но за счет фактора полной включенности Запада. Сейчас в США возникли проблемы с выделением денег режиму Зеленского. Пока ему дали 200 млн долларов. Но общая сумма, которая ему может быть передана, даже если в Конгрессе не будет консенсуса по этому вопросу, не превысит 3 млрд 100 млн долларов. Вряд ли эти суммы повлияют на способность Киева вести боевые действия.- Учитывая такой обрезанный объем финансирования, что еще ВСУ могут предпринять на поле боя, пока какие-то ресурсы у них остаются?- Переход к обороне, о чем неоднократно говорил Залужный состоится. Это будет вялая оборона, неспособная поддерживать необходимый накал борьбы. С отсутствием необходимой контрбатарейной работы со стороны украинских сил. Единственный серьезный ресурс у них – это дроны, которые круглосуточно ведут разведку на поле боя.- После каких событий на фронте мы будем готовы сесть за стол переговоров и с кем?- Единственный вариант – это подписание Киевом капитуляции и выполнение всех наших требований. Все другие варианты, как показали Минск-1, Минск-2, переговоры в Стамбуле украинский режим будет использовать только для того, чтобы перегруппироваться, получить передышку, новый мобилизационный ресурс, новые финансы от Запада и активизировать боевые действия. Но все необходимые уроки мы уже получили по поводу настоящих намерений Киева и искренности заявлений западных лидеров. На это не стоит обращать внимание и гнуть свою линию.- Какие области Украины нам точно не нужны?- Исторический опыт показывает, что семь западных областей Украины, что называют Галицией, Львов, Ивано-Франковск нам не нужны. Эти земли забирает Польша, а есть земли, которые забирает Румыния – это Бессарабия, есть земли, которые интересуют Венгрию – Закарпатье. Уверен, что борьба с бандеровщиной надолго станет цементирующим раствором для польской государственности. Пусть они реабилитируют свои исторические нарывы.- 14 декабря стартует саммит ЕС в Брюсселе. Его лидеры должны принять решение об открытии переговоров по вступлении Украины в ЕС. Эти планы останутся на уровне политической риторики или приобретут реальное очертание?- Пока решения принимает консенсус политиков, такой план не пройдет. Когда они изменят порядок голосования, и будет необходимо только большинство, рано или поздно они Украину туда примут. Но это будет не сейчас, и не в следующем году. Надо чтобы в ЕС приняли как можно меньший по размерам территориальный обрубок.

https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html

https://ukraina.ru/20231213/1052074629.html

https://ukraina.ru/20231213/1052078051.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, украина, россия, война, всу, владимир зеленский, евросоюз, польша