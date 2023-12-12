https://ukraina.ru/20231212/1052008831.html

Дмитрий Ефимов о Зеленском в США: Возможно, президент Украины договорится о небольших подачках

Дмитрий Ефимов о Зеленском в США: Возможно, президент Украины договорится о небольших подачках - 12.12.2023 Украина.ру

Дмитрий Ефимов о Зеленском в США: Возможно, президент Украины договорится о небольших подачках

Выступления Владимира Зеленского в Сенате и Белом доме — лакмусовая бумажка для определения уровня его токсичности для обеих политических партий США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.

2023-12-12T21:17

2023-12-12T21:17

2023-12-12T21:27

интервью

владимир зеленский

сенат

сша

речь

украина

сво

военная помощь

конгресс сша

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— Дмитрий Борисович, почему Зеленского решили пригласить в Вашингтон сейчас? Ранее он отменил свою речь в Сенате США по видеосвязи.— Фактически он стал неотъемлемой частью предвыборной борьбы демократов и республиканцев. Если после выделения средств на войну до Нового года Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут хоть чуть-чуть продавить на "нитке", то это зачтется Байдену в предвыборную копилку. Однако дойдет ли нынешний президент даже до партийных праймериз, пока не понятно.С другой стороны, американские глобалистские элиты сейчас стоят перед выбором: оставить ли Зеленского на посту президента бывшей УССР или сделать ставку на другую фигуру. Либо на руководителя офиса президента Андрея Ермака, которого двигает его старый знакомец советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Либо на главкома ВСУ Валерия Залужного, которого ведут по линии разведсообщества. Личное присутствие укрофюрера для принятия такого решения обязательно. Его выступления в Сенате и Белом доме станут лакмусовой бумажкой для определения уровня его токсичности для обеих политических партий Америки.— Что можете сказать о его выступлении (как оно было выстроено интонационно, психологически, политически, что там обозначено)?— Зеленский прибыл в Сенат, одетый в черную водолазку с трезубом и военные штаны цвета хаки, принятого в бундесвере. При прохождении одной из дверей он чуть оттолкнул сопровождающих его сенаторов. Это указывает, с одной стороны, на скрываемое волнение, а с другой — на действующий в его голове "комплекс Наполеона". Он – "главнюк" в Соединенных Штатах, а не только на Банковой улице в Киеве.С английским языком у него лучше не стало, а, значит, для милых американцев он остается чуждым элементом, индейцем научившимся "говорить по человечески". То, что Зеленский после выступления игнорировал прессу от слова "совсем" не прибавило ему очков. Однако его подстраховал демократ Шумер, вернувшийся к пулу Конгресса, чтобы сделать несколько заявлений.С его слов Зеленский сказал сенаторам, что если ему помогут, он сможет выиграть эту войну и дал понять, что если мы проиграем, то Путин выиграет, и это будет очень опасно для Соединенных Штатов. Это неприкрытый шантаж, который может сказаться на определении объемов помощи.— Как вы думаете, поспособствует ли выступление Зеленского одобрению Конгрессом США очередного транша военной помощи для Украины?— То, что президент бывшей УССР покинул встречу в Конгрессе в сопровождении лидеров обеих партий в палате представителей Чака Шумера и Митча Макконнелла, может быть знаком о том, что о небольшой подачке договориться все-таки удастся.Для этого возможно использование внебюджетных трастовых фондов, действия которых в Конгрессе утверждать не надо. Очередь на принятие такого решения за Белым домом.Конгрессменам и сенаторам осталось совсем немного времени на принятие решения – уже в ближайшие дни Конгресс уходит на каникулы. До этого республиканцы постараются обменять малую помощь бывшей УССР на ужесточение миграционной политики.

https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html

https://ukraina.ru/20231212/1052008968.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, владимир зеленский, сенат, сша, речь, украина, сво, военная помощь, конгресс сша