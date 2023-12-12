https://ukraina.ru/20231212/1051916236.html

Капитуляция Киева неизбежна. Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем

Капитуляция Киева неизбежна. Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем - 12.12.2023 Украина.ру

Капитуляция Киева неизбежна. Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем

Украинские эксперты обсуждают, можно ли еще избежать полной капитуляции киевского режима, насколько вероятна заморозка конфликта и если да, то получится ли эту заморозку преподнести обществу как "победу".

2023-12-12T08:10

2023-12-12T08:10

2023-12-12T08:10

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

пропаганда

запад

россия

политика

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051920582_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_24ddb899e94908108b652b51b2276355.jpg.webp

Ресурсы киевского режим тают, и речь не только о финансах и вооружениях, но и о куда более важном ресурсе доверия. "В экспертной среде осознали, что Банковая и Зе истратили весь кредит доверия населения и теперь общество не верит власти, хоть и боится сказать об этом публично, но на "кухнях" люди кроют матом власть за всё", - отмечает телеграм-канал "Женщина с косой"."Никто уже не смотрит видео от президента и не верит в его сказки о прекрасном будущем. В стране разруха, безработица, коррупция, депрессия, хаос, а дальше будет хуже, так как Запад отвернулся от Украины. Кто в этом виноват, спросите тех, кто подписался на эту игру", - пишут авторы канала со ссылкой на источник в украинском экспертном сообществе.Об исчерпании ресурса доверия говорит хотя бы то, как проходит мобилизация – военкомы не только отлавливают людей на улицах, но уже врываются в оздоровительные комплексы (не во все). Скандал следует за скандалом. Впрочем, по мнению украинского политолога Дмитрия Корнейчука, такие действия ТЦК – хитрый ход власти, подталкивание украинского общества к согласию на заморозку конфликта."Украинское общество – протестное, мы всегда делаем все наоборот. То есть, если украинцев не заставлять идти воевать, то украинцы идут сами добровольцами, защищают страну и как бы все в порядке и налажена вся схема. Но, поскольку этот сценарий не устраивает ни власть, ни тех, кто команду нашей власти дают по заморозке войны, соответственно, надо было вызвать у украинцев вот такое вот отторжение и максимальное сопротивление, заставляя украинцев бегать от этих ТЦК, максимально усложняя им жизнь", - пояснил Корнейчук в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По мнению эксперта, это удобно для власти, которая затем обвинит в заморозке протестующих граждан. Корнейчук добавил, что большая часть общества и сейчас живет так, словно "война далеко", словно война уже заморожена. Такова информационная политика. Люди, живущие в относительно нормальных условиях, задают себе вопросы: зачем воевать, зачем жертвы "где-то там далеко", если нет перспектив победы? Зачем продолжать войну, если нам рассказывают о тупиковой ситуации, о том, что невозможно Путина победить, что Запад сокращает помощь? Корнейчук отметил, что, по его мнению, "это все определенные технологии" для того, чтобы подвести общество к мысли о необходимости заморозки.При этом эксперт признал, что многие украинцы действительно устали от войны, но такая усталость есть и в России – хотя у русских, по его словам, "лучше работает пропаганда, цензура, лучше пиар работает".Что касается цензуры и пиара, то тут можно поспорить, у кого это лучше работает. Так, Financial Times пишет со ссылкой на бывших и нынешних советников офиса Зеленского, что информационная политика Киева направлена на сохранение оптимизма внутри Украины и за рубежом."Эта политика применяется на всех государственных уровнях, от министерств и местных администраций до военного командования, и включает строгую цензуру плохих новостей, таких как количество украинских потерь или успешные российские удары", - утверждает издание. Впрочем, отмечается, что оптимистичным заявлениям Зеленского теперь не особенно верят, и "украинцы уже предпочитают получать информацию от знакомых и родственников на фронте, а не из официальных источников".Корнейчук считает, что заморозку конфликта можно будет преподнести обществу как "победу", причем и на Украине, и в РФ. По его мнению, России замораживание конфликта может быть выгодно, поскольку "понятно, что капитуляции Украины не будет".Но не все так думают. Капитуляции Киеву уже не избежать, считает украинский политолог-эмигрант Михаил Чаплыга. По его словам, мир на Украине возможен только путем капитуляции, то есть признания вхождения в пояс геополитического интереса России при возможном экономическом интересе США. Эксперт отметил в эфире ютуб-канала Politeka, что капитуляцией был и "Минск", и "Стамбул", но тогда условия для Киева были куда лучше, чем они будут теперь.При этом политолог подчеркнул, что сам он выступает против переговоров, поскольку любые переговоры сейчас будут полной капитуляцией Киева. "Более того, любые переговоры сейчас взорвут страну изнутри", - заявил он.Однако, отвечая на вопрос ведущего, что необходимо предпринять во избежание капитуляции, Чаплыга сказал: "Уже ничего… Уже ничего. Все уже расписано". При этом эксперт добавил, что он не может в эфирах говорить все так, как есть, в противном случае "появятся списки на расстрел", где будет его фамилия."Поэтому на вопрос "что делать?" я отвечу – принять позу эмбриона, пристегнуться и молиться Богу – что, когда разобьется самолет, вы выживете. Больше ничего. Если у вас есть парашют, а у многих он есть, открывайте двери и прыгайте. Все, больше ничего сказать не могу. Бензина в крыльях нет и не будет", - заявил эксперт.Под "бензином" следует понимать ресурсы, в том числе деньги и оружие. С этим у Киева действительно большие проблемы. По словам главы офиса президента Андрея Ермака, без американской поддержки существует "огромный риск" поражения Украины в конфликте, трудно будет не просто удержать позиции, но "просто выжить". Об этом он сказал, выступая в Институте мира США в Вашингтоне.А помощь под вопросом. Как отмечает Financial Times, в следующем году Украине нужен $41 миллиард внешнего финансирования, но пока гарантирована лишь часть этих денег. Издание пишет, что "поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, стала разменной монетой в политических переговорах по обе стороны Атлантики".Что ж, может быть, Зеленскому удастся что-то выдавить на встрече с Байденом, но в любом случае проблем Украины это не решит. Ранее Зеленский признал, что без поддержки Запада украинские войска будут отступать.Быть может, придется не просто отступать. Сейчас ВС РФ прощупывают фронт, ищут слабые места в обороне ВСУ, считает украинский военный эксперт Олег Стариков. По его мнению, когда нащупают, то пойдут на прорыв, а прорыв - это самое страшное в позиционной войне. Если будет прорыв, то это будет обрушение всего фронта, сказал эксперт в эфире ютуб-канала Шелеста.А пока для западных спонсоров изобретен новый тезис, призванный выбить деньги для Киева. Если киевский режим проиграет, то Западу придется иметь дело уже с объединенной российско-украинской армией. Об этом в эфире одного из ютуб-каналов сказал покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*., упражняющийся в изобретении самых невероятных сценариев развития ситуации. По его словам, наличие такой угрозы в США это вполне осознают."Уже Байден и Остин говорят, что воевать они будут с объединённой армией Украины и России", - заявил претендующий на пост президента Украины экс-советник. По его мнению, русские кого-то "репрессируют", но остальных разными методами "поставят в строй и погонят на Европу", и это будет группировка в 1,2 млн солдат.Отметим, что Арестович здесь повторяет посыл ряда пропагандистов, что Россия будто бы намерена атаковать Европу. Абсурдность такого предположения очевидна, но в пропаганде иной раз используются и абсурдные тезисы.* Признан в РФ экстремистом.

https://ukraina.ru/20231211/1051895829.html

https://ukraina.ru/20231210/1051887156.html

https://ukraina.ru/20231208/1051828055.html

https://ukraina.ru/20231209/1051855169.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, пропаганда, запад, россия, политика, эксперты