https://ukraina.ru/20220810/1037485000.html

Арестович рассказал о своих президентских амбициях

Арестович рассказал о своих президентских амбициях - 10.08.2022 Украина.ру

Арестович рассказал о своих президентских амбициях

После того, как у президента Украины Владимира Зеленского закончатся два его президентских срока, "можно будет подумать" о том, чтобы возглавить украинское государство. Такое намерение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович 8 августа интервью передаче ЖВЛ

2022-08-10T11:17

2022-08-10T11:17

2022-08-10T11:17

новости

алексей арестович

дмитрий корчинский

александр дугин

владимир зеленский

оранжевая революция

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По словам Арестовича, некоторые люди считают, что он "подсиживает" Зеленского, но сам он категорически это отрицает. Однако, он не исключил своего прихода к власти после того, как у нынешнего украинского президента закончатся оба срока.В начале 2005 года Арестович, ранее работавший в структурах Министерства обороны Украины, пошёл в политику. Вступив в партию "Братство"* Дмитрия Корчинского, стал его партийным заместителем, активно выступал против "оранжевой революции", регулярно ездил в Россию на конференции "Евразийского движения" Александра Дугина. В 2008 году вместе с Корчинским сменил курс и начал разрабатывать "стратегию обороны Крыма" от "российских захватчиков".С избрания в 2019 году Зеленского президентом Украины Арестович постоянно критиковал его, называя, в частности "ватником", и оскорбляя его сторонников. Однако, незадолго до своего назначения на высокий пост, он прекратил критику Зеленского.*Деятельность организации запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20220807/1037384280.html

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новости, алексей арестович, дмитрий корчинский, александр дугин, владимир зеленский, оранжевая революция