https://ukraina.ru/20220810/1037485000.html
Арестович рассказал о своих президентских амбициях
Арестович рассказал о своих президентских амбициях - 10.08.2022 Украина.ру
Арестович рассказал о своих президентских амбициях
После того, как у президента Украины Владимира Зеленского закончатся два его президентских срока, "можно будет подумать" о том, чтобы возглавить украинское государство. Такое намерение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович 8 августа интервью передаче ЖВЛ
2022-08-10T11:17
2022-08-10T11:17
2022-08-10T11:17
новости
алексей арестович
дмитрий корчинский
александр дугин
владимир зеленский
оранжевая революция
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По словам Арестовича, некоторые люди считают, что он "подсиживает" Зеленского, но сам он категорически это отрицает. Однако, он не исключил своего прихода к власти после того, как у нынешнего украинского президента закончатся оба срока.В начале 2005 года Арестович, ранее работавший в структурах Министерства обороны Украины, пошёл в политику. Вступив в партию "Братство"* Дмитрия Корчинского, стал его партийным заместителем, активно выступал против "оранжевой революции", регулярно ездил в Россию на конференции "Евразийского движения" Александра Дугина. В 2008 году вместе с Корчинским сменил курс и начал разрабатывать "стратегию обороны Крыма" от "российских захватчиков".С избрания в 2019 году Зеленского президентом Украины Арестович постоянно критиковал его, называя, в частности "ватником", и оскорбляя его сторонников. Однако, незадолго до своего назначения на высокий пост, он прекратил критику Зеленского.*Деятельность организации запрещена на территории РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, алексей арестович, дмитрий корчинский, александр дугин, владимир зеленский, оранжевая революция
Новости, Алексей Арестович, Дмитрий Корчинский, Александр Дугин, Владимир Зеленский, Оранжевая революция
Арестович рассказал о своих президентских амбициях
После того, как у президента Украины Владимира Зеленского закончатся два его президентских срока, "можно будет подумать" о том, чтобы возглавить украинское государство. Такое намерение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович 8 августа интервью передаче ЖВЛ
По словам Арестовича, некоторые люди считают, что он "подсиживает" Зеленского, но сам он категорически это отрицает. Однако, он не исключил своего прихода к власти после того, как у нынешнего украинского президента закончатся оба срока.
"Конечно, он когда-то уйдёт с президентства. Даже если после двух сроков. И тогда можно будет подумать над этим", - заявил Арестович
В начале 2005 года Арестович, ранее работавший в структурах Министерства обороны Украины, пошёл в политику. Вступив в партию "Братство"* Дмитрия Корчинского, стал его партийным заместителем, активно выступал против "оранжевой революции", регулярно ездил в Россию на конференции "Евразийского движения" Александра Дугина. В 2008 году вместе с Корчинским сменил курс и начал разрабатывать "стратегию обороны Крыма" от "российских захватчиков".
С избрания в 2019 году Зеленского президентом Украины Арестович постоянно критиковал его, называя, в частности "ватником", и оскорбляя его сторонников. Однако, незадолго до своего назначения на высокий пост, он прекратил критику Зеленского.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ