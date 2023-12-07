В Киеве мечтают о "чудо-оружии". Украинские эксперты о правовом и политическом вырождении страны - 07.12.2023 Украина.ру
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В Киеве мечтают о "чудо-оружии". Украинские эксперты о правовом и политическом вырождении страны
В Киеве мечтают о "чудо-оружии". Украинские эксперты о правовом и политическом вырождении страны - 07.12.2023 Украина.ру
В Киеве мечтают о "чудо-оружии". Украинские эксперты о правовом и политическом вырождении страны
На Украине тема конфликта между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным продолжает оставаться актуальной. Украинские СМИ пишут, что в офисе Зеленского всерьез рассматривают вариант отставки главкома, подозревая, что у того есть политические амбиции. А пока принимают меры по сокращению возможностей присутствия Залужного в медийном поле.
2023-12-07T06:32
2023-12-07T06:32
эксклюзив
сво
украина
ядерное оружие
владимир зеленский
валерий залужный
всу
политика
военное положение
эксперты
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"Президента спустил указание "забыть" про Залужного. Залужный попал почти в некий гибридный "бан-лист" от Банковой. Все публикации про Залужного должны быть согласованы с функционерами ОП или закрепленным СБУшником. Они или одобрят, или отклонят публикацию. Банковая очень боится главкома. Тем более Зеленский требует отправить Залужного в отставку" - сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Но не все верят в то, что этот конфликт настоящий. Ситуация вокруг главкома ВСУ Залужного создана искусственно, это банальная политтехнология, призванная повысить его рейтинг, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук. По его словам, технология работает: рейтинг Залужного вырос."Зеленский не собирается второй раз быть президентом", - уверен эксперт. По его мнению, Зеленскому надо привести к власти лояльного к себе политика – и таким политиком станет Залужный."Но Зеленский не может сказать: вот хороший генерал Залужный, давайте за него проголосуйте. Потому что украинцы - протестный электорат, украинцы всегда голосуют против власти", - сказал Корнейчук. По его мнению, если бы власть официально сказала: "а вот мы хотим уйти, вот вам Залужный", то так ничего не выйдет. Поэтому власти нужно раскручивать Залужного не как официального преемника, а как опального главкома, который сказал стране правду о патовой ситуации на фронте, сказал, что "войну надо как-то заканчивать компромиссным вариантом", а его за эту правду сняли с должности."На самом деле очень банальная технология, но она приносит свои плоды. Действительно, рейтинг Залужного будет сейчас расти в геометрической прогрессии, а особенно когда его снимут с должности главкома. Потому что украинцы любят обиженных политиков", - считает эксперт. Он добавил, что и экс-президенту Петру Порошенко, которого недавно не выпустили в США, таким же образом "начинают надувать рейтинг на пустом месте", чтобы он на выборах хотя бы провел свою фракцию в Раду.Что касается вопроса о возможных компромиссах в военном конфликте, то Корнейчук считает, что администрация Байдена просто подталкивает Киев к заморозке: денег нет, оружия нет, попробуйте воевать так. По мнению политолога, заморозку Байден будто бы согласовал с Россией.Будет ли заморозка, судить рано. Киевские власти настаивают на возвращении к границам 1991 года, но такая победа в ближайшее время невозможна, считает украинский политолог Вадим Карасев. При этом он отметил, что у Киева "нет никакого наброска "плана Б" на случай неблагоприятного стечения обстоятельств на линии фронта, а надо бы уже сейчас подумать о запасном варианте".Если не считать таковым идею депутата Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко*, предлагающего менять стратегию, а именно: "Предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины". То же самое по его словам надо предлагать Японии и Тайваню, принимая на себя обязательство "участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая"… в обмен на инвестиции.Также нардеп советует предложить Франции ввести украинские войска в страны Африки, которые Париж контролирует – "в обмен на технологии и военную поддержку". И т.д.Без комментариев. Хотя на Украине идею нардепа все же комментируют, предлагая ему подать личный пример и отправиться сражаться "за демократию" куда-нибудь в Африку. Что касается предложения боевых услуг ВСУ Тайваню для защиты от возможной атаки Китая, то "Китай вашу позицию услышал", иронизирует в эфире одного из интернет-каналов украинский политолог Андрей Вигиринский. По его словам, политики своей дешевой бравадой наносят ущерб своей стране, им надо бы помнить, что они выступают не в цирке.Отметим, Гончаренко отнюдь не сам собирается воевать, он практически предлагает Западу украинские солдатские жизни как форму оплаты "за инвестиции". Он также отметился заявлением, что Украина зря отказалась в свое время (Будапештский меморандум – Ред.) от ядерного оружия, но она "вернется в клуб ядерных держав" и будет готова "нажать красную кнопку в случае необходимости".В другом посте нардеп пишет, что "нужно думать о возвращении ядерного оружия", об изменении экономики – "иначе мы не выживем, иначе нас всех убьют". Впрочем, пока "за НАТО" и за западную "демократию" гибнут простые люди, а политики вещают о патриотизме из теплых кабинетов.Между украинскими политиками и военными действительно есть расхождения, политики якобы требуют от военных "план войны", хотя разработка такого плана - это дело самих политиков, отмечает украинский политолог Вадим Карасев.Аналитик Алексей Кущ, выступая на ютуб-канале Карасева отметил, что, как ни странно, заявления об отсутствии плана - это продолжение тезисов Залужного, который ранее написал о "тупике" в войне. Раз в тупике, то понятно, что нет плана. А все разговоры о некоем "чудо-оружии" - это очень плохой признак, разговоры о таком оружии начинаются тогда, когда обстановка на фронте очень плохая, отметил эксперт, напомнив о том, когда поиском такого оружия занялись гитлеровцы.Напомним, помимо рассуждений о возращении ядерного оружия, на Украине сейчас говорят о "солдатах-роботах", о возможности использования биооружия и т.п.Говоря о перспективе возвращения Киевом территорий (а целью киевского режима официально объявлен выход на границы 1991 года), Кущ отметил, что "это – вопрос длинной воли", и у украинского общества надо вырабатывать это понимание, не обещая уже летом "пить кофе в Крыму"? Такой нарратив будет разрушен в столкновении с реальностью.Политики должны сказать обществу, что восстановление территориальной целостности будет очень длительным процессом, который не будет ограничиваться военным инструментарием, считает эксперт. На что последовал вопрос от Карасева: но это означает, что военное положение на Украине и сопутствующие ограничения прав граждан растянется надолго – на 20 лет, на 30?Кущ отметил, что в любом случае от ограничений прав граждан надо отказываться. А сейчас, по его словам, Украина живет "в состоянии правовой анестезии", и это состояние очень опасно, поскольку деградируют общественно-политические институты и деградирует правовая и политическая культура. Если точнее, происходит правовое и политическое вырождение.*внесен Минюстом РФ в перечень экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20231204/1051707414.html
https://ukraina.ru/20231206/1051751172.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, ядерное оружие, владимир зеленский, валерий залужный, всу, политика, военное положение, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Ядерное оружие, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ВСУ, политика, военное положение, эксперты

В Киеве мечтают о "чудо-оружии". Украинские эксперты о правовом и политическом вырождении страны

06:32 07.12.2023
 
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине тема конфликта между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным продолжает оставаться актуальной. Украинские СМИ пишут, что в офисе Зеленского всерьез рассматривают вариант отставки главкома, подозревая, что у того есть политические амбиции. А пока принимают меры по сокращению возможностей присутствия Залужного в медийном поле.
"Президента спустил указание "забыть" про Залужного. Залужный попал почти в некий гибридный "бан-лист" от Банковой. Все публикации про Залужного должны быть согласованы с функционерами ОП или закрепленным СБУшником. Они или одобрят, или отклонят публикацию. Банковая очень боится главкома. Тем более Зеленский требует отправить Залужного в отставку" - сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Но не все верят в то, что этот конфликт настоящий. Ситуация вокруг главкома ВСУ Залужного создана искусственно, это банальная политтехнология, призванная повысить его рейтинг, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук. По его словам, технология работает: рейтинг Залужного вырос.
4 декабря, 06:02
Очередной пузырь Зеленского. Тайные переговоры и отказ от выборов как сценарий процессаСенсационное заявление Херша о том, что высшие военные чины России и Украины ведут переговоры о заключении мирного соглашения, скорее всего, фейк, но тонко рассчитанный и, главное, элемент большой игры, нового пиар-пузыря Зеленского, который надувается не без помощи спецслужб США
"Зеленский не собирается второй раз быть президентом", - уверен эксперт. По его мнению, Зеленскому надо привести к власти лояльного к себе политика – и таким политиком станет Залужный.
"Но Зеленский не может сказать: вот хороший генерал Залужный, давайте за него проголосуйте. Потому что украинцы - протестный электорат, украинцы всегда голосуют против власти", - сказал Корнейчук. По его мнению, если бы власть официально сказала: "а вот мы хотим уйти, вот вам Залужный", то так ничего не выйдет. Поэтому власти нужно раскручивать Залужного не как официального преемника, а как опального главкома, который сказал стране правду о патовой ситуации на фронте, сказал, что "войну надо как-то заканчивать компромиссным вариантом", а его за эту правду сняли с должности.
"На самом деле очень банальная технология, но она приносит свои плоды. Действительно, рейтинг Залужного будет сейчас расти в геометрической прогрессии, а особенно когда его снимут с должности главкома. Потому что украинцы любят обиженных политиков", - считает эксперт. Он добавил, что и экс-президенту Петру Порошенко, которого недавно не выпустили в США, таким же образом "начинают надувать рейтинг на пустом месте", чтобы он на выборах хотя бы провел свою фракцию в Раду.
Зеленский YES
Вчера, 06:29
"Зеленский заплатит за ошибки". Украинские эксперты и политики о разрушении страныВ украинском экспертном сообществе и не только продолжают обсуждать конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским
Что касается вопроса о возможных компромиссах в военном конфликте, то Корнейчук считает, что администрация Байдена просто подталкивает Киев к заморозке: денег нет, оружия нет, попробуйте воевать так. По мнению политолога, заморозку Байден будто бы согласовал с Россией.
Будет ли заморозка, судить рано. Киевские власти настаивают на возвращении к границам 1991 года, но такая победа в ближайшее время невозможна, считает украинский политолог Вадим Карасев. При этом он отметил, что у Киева "нет никакого наброска "плана Б" на случай неблагоприятного стечения обстоятельств на линии фронта, а надо бы уже сейчас подумать о запасном варианте".
Если не считать таковым идею депутата Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко*, предлагающего менять стратегию, а именно: "Предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины". То же самое по его словам надо предлагать Японии и Тайваню, принимая на себя обязательство "участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая"… в обмен на инвестиции.
Также нардеп советует предложить Франции ввести украинские войска в страны Африки, которые Париж контролирует – "в обмен на технологии и военную поддержку". И т.д.
Без комментариев. Хотя на Украине идею нардепа все же комментируют, предлагая ему подать личный пример и отправиться сражаться "за демократию" куда-нибудь в Африку. Что касается предложения боевых услуг ВСУ Тайваню для защиты от возможной атаки Китая, то "Китай вашу позицию услышал", иронизирует в эфире одного из интернет-каналов украинский политолог Андрей Вигиринский. По его словам, политики своей дешевой бравадой наносят ущерб своей стране, им надо бы помнить, что они выступают не в цирке.
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря, 07:22
Если не будет выборов, то эту власть снесут. Украинские эксперты о ситуации в странеВ украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать нежелание депутатов Верховной рады идти на выборы. Ранее представители фракций, собравшись где-то в Закарпатье, подписали бумагу о том, что парламентские и президентские выборы в стране нельзя проводить во время действия военного положения и в течение шести месяцев после его отмены
Отметим, Гончаренко отнюдь не сам собирается воевать, он практически предлагает Западу украинские солдатские жизни как форму оплаты "за инвестиции". Он также отметился заявлением, что Украина зря отказалась в свое время (Будапештский меморандум – Ред.) от ядерного оружия, но она "вернется в клуб ядерных держав" и будет готова "нажать красную кнопку в случае необходимости".
В другом посте нардеп пишет, что "нужно думать о возвращении ядерного оружия", об изменении экономики – "иначе мы не выживем, иначе нас всех убьют". Впрочем, пока "за НАТО" и за западную "демократию" гибнут простые люди, а политики вещают о патриотизме из теплых кабинетов.
Между украинскими политиками и военными действительно есть расхождения, политики якобы требуют от военных "план войны", хотя разработка такого плана - это дело самих политиков, отмечает украинский политолог Вадим Карасев.
Аналитик Алексей Кущ, выступая на ютуб-канале Карасева отметил, что, как ни странно, заявления об отсутствии плана - это продолжение тезисов Залужного, который ранее написал о "тупике" в войне. Раз в тупике, то понятно, что нет плана. А все разговоры о некоем "чудо-оружии" - это очень плохой признак, разговоры о таком оружии начинаются тогда, когда обстановка на фронте очень плохая, отметил эксперт, напомнив о том, когда поиском такого оружия занялись гитлеровцы.
Напомним, помимо рассуждений о возращении ядерного оружия, на Украине сейчас говорят о "солдатах-роботах", о возможности использования биооружия и т.п.
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
2 декабря, 06:30
Накануне грандиозного шухера. Украинские эксперты о вероятности Майдана-3Офис Зеленского получил от СБУ данные о подготовке к созданию общественного движения ветеранов-волонтеров и военных, цель которых защищать ВСУ и главкома Залужного от нападок политиков.
Говоря о перспективе возвращения Киевом территорий (а целью киевского режима официально объявлен выход на границы 1991 года), Кущ отметил, что "это – вопрос длинной воли", и у украинского общества надо вырабатывать это понимание, не обещая уже летом "пить кофе в Крыму"? Такой нарратив будет разрушен в столкновении с реальностью.
Политики должны сказать обществу, что восстановление территориальной целостности будет очень длительным процессом, который не будет ограничиваться военным инструментарием, считает эксперт. На что последовал вопрос от Карасева: но это означает, что военное положение на Украине и сопутствующие ограничения прав граждан растянется надолго – на 20 лет, на 30?
Кущ отметил, что в любом случае от ограничений прав граждан надо отказываться. А сейчас, по его словам, Украина живет "в состоянии правовой анестезии", и это состояние очень опасно, поскольку деградируют общественно-политические институты и деградирует правовая и политическая культура. Если точнее, происходит правовое и политическое вырождение.
*внесен Минюстом РФ в перечень экстремистов и террористов
 
ЭксклюзивСВОУкраинаЯдерное оружиеВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВСУполитикавоенное положениеэксперты
 
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