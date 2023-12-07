В Киеве мечтают о "чудо-оружии". Украинские эксперты о правовом и политическом вырождении страны
© Lexica
© Lexica
На Украине тема конфликта между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным продолжает оставаться актуальной. Украинские СМИ пишут, что в офисе Зеленского всерьез рассматривают вариант отставки главкома, подозревая, что у того есть политические амбиции. А пока принимают меры по сокращению возможностей присутствия Залужного в медийном поле.
"Президента спустил указание "забыть" про Залужного. Залужный попал почти в некий гибридный "бан-лист" от Банковой. Все публикации про Залужного должны быть согласованы с функционерами ОП или закрепленным СБУшником. Они или одобрят, или отклонят публикацию. Банковая очень боится главкома. Тем более Зеленский требует отправить Залужного в отставку" - сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Но не все верят в то, что этот конфликт настоящий. Ситуация вокруг главкома ВСУ Залужного создана искусственно, это банальная политтехнология, призванная повысить его рейтинг, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук. По его словам, технология работает: рейтинг Залужного вырос.
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"Зеленский не собирается второй раз быть президентом", - уверен эксперт. По его мнению, Зеленскому надо привести к власти лояльного к себе политика – и таким политиком станет Залужный.
"Но Зеленский не может сказать: вот хороший генерал Залужный, давайте за него проголосуйте. Потому что украинцы - протестный электорат, украинцы всегда голосуют против власти", - сказал Корнейчук. По его мнению, если бы власть официально сказала: "а вот мы хотим уйти, вот вам Залужный", то так ничего не выйдет. Поэтому власти нужно раскручивать Залужного не как официального преемника, а как опального главкома, который сказал стране правду о патовой ситуации на фронте, сказал, что "войну надо как-то заканчивать компромиссным вариантом", а его за эту правду сняли с должности.
"На самом деле очень банальная технология, но она приносит свои плоды. Действительно, рейтинг Залужного будет сейчас расти в геометрической прогрессии, а особенно когда его снимут с должности главкома. Потому что украинцы любят обиженных политиков", - считает эксперт. Он добавил, что и экс-президенту Петру Порошенко, которого недавно не выпустили в США, таким же образом "начинают надувать рейтинг на пустом месте", чтобы он на выборах хотя бы провел свою фракцию в Раду.
Что касается вопроса о возможных компромиссах в военном конфликте, то Корнейчук считает, что администрация Байдена просто подталкивает Киев к заморозке: денег нет, оружия нет, попробуйте воевать так. По мнению политолога, заморозку Байден будто бы согласовал с Россией.
Будет ли заморозка, судить рано. Киевские власти настаивают на возвращении к границам 1991 года, но такая победа в ближайшее время невозможна, считает украинский политолог Вадим Карасев. При этом он отметил, что у Киева "нет никакого наброска "плана Б" на случай неблагоприятного стечения обстоятельств на линии фронта, а надо бы уже сейчас подумать о запасном варианте".
Если не считать таковым идею депутата Верховной Рады от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко*, предлагающего менять стратегию, а именно: "Предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины". То же самое по его словам надо предлагать Японии и Тайваню, принимая на себя обязательство "участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая"… в обмен на инвестиции.
Также нардеп советует предложить Франции ввести украинские войска в страны Африки, которые Париж контролирует – "в обмен на технологии и военную поддержку". И т.д.
Без комментариев. Хотя на Украине идею нардепа все же комментируют, предлагая ему подать личный пример и отправиться сражаться "за демократию" куда-нибудь в Африку. Что касается предложения боевых услуг ВСУ Тайваню для защиты от возможной атаки Китая, то "Китай вашу позицию услышал", иронизирует в эфире одного из интернет-каналов украинский политолог Андрей Вигиринский. По его словам, политики своей дешевой бравадой наносят ущерб своей стране, им надо бы помнить, что они выступают не в цирке.
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Отметим, Гончаренко отнюдь не сам собирается воевать, он практически предлагает Западу украинские солдатские жизни как форму оплаты "за инвестиции". Он также отметился заявлением, что Украина зря отказалась в свое время (Будапештский меморандум – Ред.) от ядерного оружия, но она "вернется в клуб ядерных держав" и будет готова "нажать красную кнопку в случае необходимости".
В другом посте нардеп пишет, что "нужно думать о возвращении ядерного оружия", об изменении экономики – "иначе мы не выживем, иначе нас всех убьют". Впрочем, пока "за НАТО" и за западную "демократию" гибнут простые люди, а политики вещают о патриотизме из теплых кабинетов.
Между украинскими политиками и военными действительно есть расхождения, политики якобы требуют от военных "план войны", хотя разработка такого плана - это дело самих политиков, отмечает украинский политолог Вадим Карасев.
Аналитик Алексей Кущ, выступая на ютуб-канале Карасева отметил, что, как ни странно, заявления об отсутствии плана - это продолжение тезисов Залужного, который ранее написал о "тупике" в войне. Раз в тупике, то понятно, что нет плана. А все разговоры о некоем "чудо-оружии" - это очень плохой признак, разговоры о таком оружии начинаются тогда, когда обстановка на фронте очень плохая, отметил эксперт, напомнив о том, когда поиском такого оружия занялись гитлеровцы.
Напомним, помимо рассуждений о возращении ядерного оружия, на Украине сейчас говорят о "солдатах-роботах", о возможности использования биооружия и т.п.
Говоря о перспективе возвращения Киевом территорий (а целью киевского режима официально объявлен выход на границы 1991 года), Кущ отметил, что "это – вопрос длинной воли", и у украинского общества надо вырабатывать это понимание, не обещая уже летом "пить кофе в Крыму"? Такой нарратив будет разрушен в столкновении с реальностью.
Политики должны сказать обществу, что восстановление территориальной целостности будет очень длительным процессом, который не будет ограничиваться военным инструментарием, считает эксперт. На что последовал вопрос от Карасева: но это означает, что военное положение на Украине и сопутствующие ограничения прав граждан растянется надолго – на 20 лет, на 30?
Кущ отметил, что в любом случае от ограничений прав граждан надо отказываться. А сейчас, по его словам, Украина живет "в состоянии правовой анестезии", и это состояние очень опасно, поскольку деградируют общественно-политические институты и деградирует правовая и политическая культура. Если точнее, происходит правовое и политическое вырождение.
*внесен Минюстом РФ в перечень экстремистов и террористов