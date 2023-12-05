https://ukraina.ru/20231205/1051763246.html

О переговорах только разговоры. Ничего не готово к немедленному миру на Украине

О переговорах только разговоры. Ничего не готово к немедленному миру на Украине - 05.12.2023 Украина.ру

О переговорах только разговоры. Ничего не готово к немедленному миру на Украине

Сообщение российского издания "Известия" о том, что российская сторона готова к возобновлению переговоров с Украиной, могло бы стать сенсаций. Но не стало — сенсационность подрубили сами "Известия". И вот почему

2023-12-05T16:38

2023-12-05T16:38

2023-12-05T17:41

эксклюзив

украина

переговоры

сво

россия

венгрия

петер сийярто

андрей ермак

сергей лавров

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Сначала издание со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что переговоры Украины и России возможны. И что они, по словам источника, могут пройти на территории западной страны, например, Венгрии.Об этом же на минувшей неделе в интервью «Известиям» заявлял и глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который согласился с тем, что Будапешт готов оказать свои посреднические услуги в переговорах между сторонами. Венгерский министр, как известно, напомнил, что еще в феврале 2022 года обсуждал это с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Офиса президента Украины (ОПУ) Андреем Ермаком.При этом источник «Известий» указал, что подобные предложения в России не отвергают, но главное, чтобы Украина и Запад проявили заинтересованность и готовность вести конструктивный диалог с Россией. Источник так и сказал: «Мы ни за кем бегать не собираемся».И вот тут-то сами же «Известия» поговорили с послом по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником, который напомнил: именно украинские власти ранее отказались вести переговоры, а президент Украины Владимир Зеленский даже запретил это сам себе на законодательном уровне — издал соответствующий указ.И это первая причина того, что переговоры между Москвой и Киевом пока невозможны. Посол Мирошник прямо сказал: «Мы, безусловно, ценим стремление Венгрии содействовать прекращению кровопролития, но посредничество — это лишь инструмент организации переговорного процесса. Остается ключевой вопрос: кто с той стороны готов вести переговоры».«С той стороны» — это значит из Украины. А в Киеве сегодня действительно нет силы или более-менее заметного лидера, кто говорил бы о переговорах серьезно, а не торгуясь, не желая что-то выторговать для себя лично. Там все настроены на войну до победы. Потому что только война является источником их материального благополучия. И только под войну выделяют средства кураторы коллективного Запада. Война же обогащает и украинских и западных «ястребов», которые с нее наживаются, кто как может: кто на откатах, кто на нелегальной торговле оружием по серым схемам.И в этом плане удивительны другие данные. В Украине группа «Рейтинг», как известно, показала, что, по данным ее опроса, 48% опрошенных украинцев якобы готовы воевать до конца, а 44% — готовы к компромиссу, достигнутому дипломатическим путем за столом переговоров. И только 1% респондентов якобы готов к тому, что Украина примет все условия России.Это ложь, конечно, и передергивание. Но сам настрой и вброс этих данных говорят: неонацистское руководство Украины все еще верит, что Запад их не бросит и будет финансировать войну.Вторая причина невозможности мирных переговоров в том, что война выгодна и Западу. Еще 30 ноября этого года издание The Washington Post заявило, что значительная часть военной помощи США для Украины не доходит до ВСУ. И что фактически основная часть средств тратится американским руководством. По данным газеты, по сути Вашингтон инвестирует собственные средства в свою же страну. «Самый сокровенный секрет военной помощи США Украине состоит в том, что большая часть денег тратится здесь, в Соединенных Штатах», — написала WP.Потому что деньги не отправляются Украине напрямую, а перечисляются на разработку нового или замену старого вооружения, которое до этого было направлено Киеву. С начала спецвоенной операции (СВО), по подсчетам американской газеты, Вашингтон выделил для Киева 68 млрд долл, но 90% (девяносто, Карл!) из этой суммы были потрачены американской стороной на нужды своего ВПК.Это и есть подтверждение слов всех тех американских политиков, по сути, политических каннибалов и циников, которые заявляли, что война на Украине — это самая лучшая американская инвестиция, и воюют США с Россией руками украинцев, и деньги стригут они же.И самое противное в том, что в одно ухо Запада продолжает талдычить о переговорах и заморозке конфликта. А другим горлом старается призвать к выделению неонацистам Зеленского новых траншей помощи.Например, генсек НАТО Йенс Столтенберг опять заявил, что Альянс продолжит поставлять Украине оружие, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, чьи власти не хотят дальше вооружать Киев.Во вторник, 5 декабря 2023 года, администрация Белого дома решила собрать закрытый брифинг для членов сената, на котором министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и ряд других высокопоставленных чиновников будут убеждать законодателей оказать финансовую помощь Украине. А в качестве специально приглашенной звезды по видеосвязи выступит «королева попрошаек — президент Зеленский. По скайпу. По видеосвязи на закрытом брифинге перед сенаторами.Лидер демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) сказал прямо и откровенно: «Сегодня вечером я бы хотел объявить, что администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами… Чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно на кону при голосовании по этому вопросу», — откровенно сказал Шумер.А на кону ни мало, ни много 106 миллиардов долларов, в которых 61 миллиард Украине. И по словам Шумера, он очень рассчитывает на присутствие «всех сенаторов на этом важном брифинге», ибо «в ближайшие дни» сенат должен проголосовать по вопросу о выделении дополнительных средств, в том числе на помощь Киеву.Если этого не произойдет до 15 декабря, когда сенат уходит на зимние вакации, то Украина останется без денег. И американские демократы хотят ей дать эти деньги. А вот республиканцы — нет. Они увязали выделение средств Украине и выделением денег на решение проблемы границы с Мексикой и проблемы мигрантов. Такой законопроект необходим для согласования запроса президента США Джо Байдена на выделение финансирования Украине, Израилю и Тайваню. Но переговоры Демократической и Республиканской партий США по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом пока провалились.И теперь одна надежда на то, что Зеленский опять удачно выступит в роли просителя и сможет как-то изобретательно растопить сердца сенаторов своим нытьем и, следовательно, вскрыть кубышку американского бюджета.А это означает, что если США и толкают Украину на переговоры, то параллельно хотят усилить ее позиции. И сделать это можно только на полях сражения СВО, где США надеются больнее ударить Россию. А это и есть война. А не переговоры.Однако у фюрера украинского народа Зеленского появился мизерный шанс спастись от отставки и еще немного попастись на земле родной страны. Шансов немного, но они есть. Иначе кирдык. Украина окончательно переместится на последнее место среди американских приоритетов по помощи (после Израиля и Тайваня), и тогда кураторы и кошельки неонацистского режима будут-таки «сливать Зелю». Вместе со всей его камарильей.Это третий трек, на котором сегодня Запад выступает на Украине. Запад сегодня формирует мнение, что Украина должна тотально очиститься от политического старья. Позже его назовут апгрейдом украинской власти. Но ничего новенького в последней истории Украины тут нет — точно так же апгрейдили и власть Порошенко в пользу Зеленского в 2019 году…Что из этого получится, в издании Interia от имени бывшего «адвоката Украины» — Польши четко сформулировал польский генерал Леон Коморницкий: По мнению генерала, ВСУ не смогут победить Россию, ибо она перешла к тактике полного уничтожения ВСУ. И это похоже на правду. Но одного не хочет понимать, дурашка гоноровая, что его Польша — следующая на убой. Но это уже другая история, только косвенно касающаяся Украины…P. S. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предположил, что посредниками в переговорном процессе между Россией и Украиной, кроме Венгрии, могли бы стать Словакия, какая-то ближневосточная страна или постсоветская республика, возможно, даже «нейтральная страна, например, Индия». Но до этого, похоже, еще очень далеко.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231205/1051759860.html

https://ukraina.ru/20231205/1051747716.html

https://ukraina.ru/20231203/1051705804.html

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эксклюзив, украина, переговоры, сво, россия, венгрия, петер сийярто, андрей ермак, сергей лавров