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Танкист роты "Каскад" рассказал о тактике артиллерийской работы по целям ВСУ
Танкист роты "Каскад" рассказал о тактике артиллерийской работы по целям ВСУ - 15.11.2023 Украина.ру
Танкист роты "Каскад" рассказал о тактике артиллерийской работы по целям ВСУ
Танковая рота Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" работает по противнику только с закрытых позиций. Об этом со ссылкой на наводчика-оператора танка с позывным "Треха" 15 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-15T04:28
2023-11-15T04:28
2023-11-15T04:28
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"Мы работаем только из закрытых позиций, потому что опыт нам показал, что работа прямой наводкой по опорным пунктам, которые находятся в посадках малоэффективна. Снаряды могут не долететь до опорника, сдетонировав о ветки, могут пролететь дальше и взорваться в другом поле", - рассказал танкист.По его словам, при расстоянии до цели порядка девяти километров, танкисты работают навесной траекторией, из-за этого точность заметно увеличивается."С первого [пристрелочного] выстрела можно попасть в районе 20 метров от цели", - уточнил боец.По его словам, в настоящее время мобильные противотанковые средства вышли на новый уровень, "сейчас танку просто опасно подъезжать к передку километра на три, потому-то дронами закидают… где большая дальность, видимость ПТУРы сейчас летят на десять километров"."Как показала практика СВО, танк это сейчас, в основном, элемент поддержки, когда пехота идёт вперёд, встречает укрепрайон или укреппункт противника, который не может захватить, вызывают нас, дают целеуказание, и мы его поражаем", - добавил военнослужащий.Он также показал на видео трофейную технику, которая была взята бойцами "Каскада" в Мариуполе на заводе "Азовсталь" и в Волновахе. После восстановления она успешно применяется в боях против киевских нацистов.
https://ukraina.ru/20231115/1051026295.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, вс рф, танки, всу
Танкист роты "Каскад" рассказал о тактике артиллерийской работы по целям ВСУ
Танковая рота Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" работает по противнику только с закрытых позиций. Об этом со ссылкой на наводчика-оператора танка с позывным "Треха" 15 ноября сообщает РИА Новости
"Мы работаем только из закрытых позиций, потому что опыт нам показал, что работа прямой наводкой по опорным пунктам, которые находятся в посадках малоэффективна. Снаряды могут не долететь до опорника, сдетонировав о ветки, могут пролететь дальше и взорваться в другом поле", - рассказал танкист.
По его словам, при расстоянии до цели порядка девяти километров, танкисты работают навесной траекторией, из-за этого точность заметно увеличивается.
"С первого [пристрелочного] выстрела можно попасть в районе 20 метров от цели", - уточнил боец.
По его словам, в настоящее время мобильные противотанковые средства вышли на новый уровень, "сейчас танку просто опасно подъезжать к передку километра на три, потому-то дронами закидают… где большая дальность, видимость ПТУРы сейчас летят на десять километров".
"Как показала практика СВО, танк это сейчас, в основном, элемент поддержки, когда пехота идёт вперёд, встречает укрепрайон или укреппункт противника, который не может захватить, вызывают нас, дают целеуказание, и мы его поражаем", - добавил военнослужащий.
Он также показал на видео трофейную технику, которая была взята бойцами "Каскада" в Мариуполе на заводе "Азовсталь" и в Волновахе. После восстановления она успешно применяется в боях против киевских нацистов.