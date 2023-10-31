https://ukraina.ru/20231031/1050642139.html

"Волшебник изумрудного города". На выборах в Колумбии победил россиянин

"Волшебник изумрудного города". На выборах в Колумбии победил россиянин - 31.10.2023 Украина.ру

"Волшебник изумрудного города". На выборах в Колумбии победил россиянин

Россиянин Михаил Краснов победил на выборах мэра в колумбийском городе Тунха — столице департамента Бояка

2023-10-31T15:14

2023-10-31T15:14

2023-10-31T17:30

эксклюзив

колумбия

россия

латинская америка

золото

изумруды

политик

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Согласно итоговым результатам голосования, кандидат российского происхождения получил 31,55% голосов — за него проголосовали более 26 тысяч колумбийских избирателей.Уроженец Саратова уверенно обошел своих основных конкурентов — либералов и консерваторов, которым прочили победу перед голосованием.Опытный местный политик Джон Каррерро, занявший на выборах второе место, набрал 18 тысяч голосов. А за Висенте Анибаля Охеду, секретаря действующего мэра Тунхи, проголосовало и того меньше — всего 11 тысяч.Это событие стало для Колумбии настоящей сенсацией. Прежде всего, потому что Краснов, приехавший в страну в 2008 году для стажировки в местном университете, представляет собой классический тип «человека со стороны» — не имеет никакого политического опыта и не располагает поддержкой среди традиционной местной элиты.Поначалу у него даже не было средств, чтобы оплатить пошлину за участие в выборах, — потому что Михаил Краснов жил на зарплату университетского преподавателя. Однако выдвижение «русского профессора» поддержала пацифистская партия «Сила мира» (La Fuerza de la Paz), принимавшая участие в мирных переговорах между колумбийским правительством и левыми партизанами.«Михаил Краснов — экономист и социолог с учеными степенями — родился в Советском Союзе. Краснову сорок пять лет, и последние пятнадцать лет он живет в Тунхе, куда приехал по студенческому обмену для изучения испанского языка. Город необъяснимым образом покорил его», — пишет Politica.А сам россиянин, в свою очередь, неожиданно покорил этот старинный колумбийский город, который оставил заметный след в истории всей Колумбии.Тунху основали в 1539 году, во время грабительского похода испанских конкистадоров, на земле, где располагалась высокоразвитая индейская цивилизация чибча-муисков. Руины культового центра Эль-Инфернито («Маленькая преисподняя») превращены сейчас в археологический парк. Но когда-то испанцы захватили здесь немало золота, а также особенно привлекавшие их колумбийские изумруды.Европейские завоеватели искали на территории индейцев чибча легендарную золотую страну Эльдорадо. И, надо сказать, местные индейские народы действительно создавали прекрасные ювелирные изделия, не имеющие аналогов в других американских культурах доколумбового периода.В частности, они изготавливали техуэлос — небольшие золотые диски, которые считаются единственным возможным аналогом золотых монет, обнаруженным за всю историю изучения индейских цивилизаций.«Когда сеньор Хименес де Кесада вернулся в Тунху, было взвешено имевшееся золото, и взвешенное составило… сто девяносто одну тысячу и сто девяносто четыре песо чистого золота. И другого, более низкопробного, золота добыто тридцать семь тысяч двести тридцать восемь песо, и другого золота, называемого золотой лом, набралось восемнадцать тысяч триста девяносто песо.Была захвачена одна тысяча восемьсот пятнадцать изумрудных камней, среди которых имеются высококачественные камни», — писал Хуан де Сан Мартин в «Докладе о завоевании Нового Королевства Гранада».Тунха строилась вокруг обнаруженного в 1555 году месторождения изумрудов, а в 1819 году она сыграла в истории Колумбии особую роль. Этот город стал операционной базой прибывшего из Венесуэлы Симона Боливара. Он расположился в нем накануне битвы при Бояке — решающего сражения против испанцев, положившего начало освобождению бывших испанских колоний.И с тех самых пор колумбийцы неформально называют департамент Бояка Землей свободы.Избрание на пост мэра такого города, безусловно, является знаком большого доверия к россиянину. Судя по отзывам жителей Тунхи, «русский профессор» пользуется среди них большой популярностью. Его называют хорошим человеком — очевидно, основываясь на непосредственном опыте личного общения.Стоит напомнить: фамилия Краснов может вызывать у латиноамериканцев противоречивые ассоциации — благодаря Мигелю Краснову-Марченко, сыну нацистского коллаборациониста Семена Краснова, который являлся соратником диктатора Аугусто Пиночета, а сейчас отбывает в Чили тюремный срок за организацию пыток, похищений и убийств.Однако, судя по данным колумбийской прессы, новый мэр Тунхи Михаил Краснов никак не связан с одиозным однофамильцем.Как следует из открытых данных, он выпускник Берлинского университета имени Гумбольдта по специальности экономика, получил ученую степень по экономической социологии и демографии Волгоградского государственного университета. Краснов занимается исследованиями в области международных экономических отношений, увлекается педагогикой, разговаривает на шести языках и обещает принести своему городу социальную справедливость.«С годами мое возмущение тем, как ведется политика в городе Тунха и кто ею управляет, росло. Я понял, что политика превратилась в личный бизнес избранных персон, где для элиты нормально опустошать бюджет этого города в своих интересах, не оставляя гражданам никаких возможностей для нормальной жизни», — заявил Краснов в интервью El Tiempo.Выступая перед гражданами Тунхи, победивший кандидат подтвердил, что сохраняет российское гражданство, но отметил, что «чувствует себя колумбийцем». И пообещал, что поддержавшие его люди не будут разочарованы.«Я преподаватель из России Михаил Краснов, и я избранный мэр Тунхи. Я хочу поблагодарить жителей Тунхи, которые пришли голосовать за меня и поверили в наше дело. Вместе нам удалось победить коррупцию. Нам удалось одержать победу над коррумпированными кандидатами», — сказал Краснов, по словам которого перемены в городе только начинаются.Это звучит достаточно смело — учитывая, что за последние годы в Колумбии были убиты десятки мэров, которые перешли дорогу наркомафии и военизированным группировкам ультраправых наемников.Пока неясно, последуют ли за словами дела. Но если Краснов выполнит обещания и достигнет успехов в своем «изумрудном городе», это может стать для него заявкой к участию в общенациональной колумбийской политике, которая претерпела за последние годы немалые изменения.Ведь запрос на новые лица со стороны, не связанные с давно дискредитировавшими себя политическими кругами, действительно существует.А жители Латинской Америки в основной массе по-прежнему доброжелательно относятся к россиянам, несмотря на глобальную кампанию по разжиганию ненависти к Москве.

https://ukraina.ru/20231010/1050073266.html

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Леонид Николенко

эксклюзив, колумбия, россия, латинская америка, золото, изумруды, политик