"Волшебник изумрудного города". На выборах в Колумбии победил россиянин - 31.10.2023 Украина.ру
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"Волшебник изумрудного города". На выборах в Колумбии победил россиянин
"Волшебник изумрудного города". На выборах в Колумбии победил россиянин - 31.10.2023 Украина.ру
"Волшебник изумрудного города". На выборах в Колумбии победил россиянин
Россиянин Михаил Краснов победил на выборах мэра в колумбийском городе Тунха — столице департамента Бояка
2023-10-31T15:14
2023-10-31T17:30
эксклюзив
колумбия
россия
латинская америка
золото
изумруды
политик
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Согласно итоговым результатам голосования, кандидат российского происхождения получил 31,55% голосов — за него проголосовали более 26 тысяч колумбийских избирателей.Уроженец Саратова уверенно обошел своих основных конкурентов — либералов и консерваторов, которым прочили победу перед голосованием.Опытный местный политик Джон Каррерро, занявший на выборах второе место, набрал 18 тысяч голосов. А за Висенте Анибаля Охеду, секретаря действующего мэра Тунхи, проголосовало и того меньше — всего 11 тысяч.Это событие стало для Колумбии настоящей сенсацией. Прежде всего, потому что Краснов, приехавший в страну в 2008 году для стажировки в местном университете, представляет собой классический тип «человека со стороны» — не имеет никакого политического опыта и не располагает поддержкой среди традиционной местной элиты.Поначалу у него даже не было средств, чтобы оплатить пошлину за участие в выборах, — потому что Михаил Краснов жил на зарплату университетского преподавателя. Однако выдвижение «русского профессора» поддержала пацифистская партия «Сила мира» (La Fuerza de la Paz), принимавшая участие в мирных переговорах между колумбийским правительством и левыми партизанами.«Михаил Краснов — экономист и социолог с учеными степенями — родился в Советском Союзе. Краснову сорок пять лет, и последние пятнадцать лет он живет в Тунхе, куда приехал по студенческому обмену для изучения испанского языка. Город необъяснимым образом покорил его», — пишет Politica.А сам россиянин, в свою очередь, неожиданно покорил этот старинный колумбийский город, который оставил заметный след в истории всей Колумбии.Тунху основали в 1539 году, во время грабительского похода испанских конкистадоров, на земле, где располагалась высокоразвитая индейская цивилизация чибча-муисков. Руины культового центра Эль-Инфернито («Маленькая преисподняя») превращены сейчас в археологический парк. Но когда-то испанцы захватили здесь немало золота, а также особенно привлекавшие их колумбийские изумруды.Европейские завоеватели искали на территории индейцев чибча легендарную золотую страну Эльдорадо. И, надо сказать, местные индейские народы действительно создавали прекрасные ювелирные изделия, не имеющие аналогов в других американских культурах доколумбового периода.В частности, они изготавливали техуэлос — небольшие золотые диски, которые считаются единственным возможным аналогом золотых монет, обнаруженным за всю историю изучения индейских цивилизаций.«Когда сеньор Хименес де Кесада вернулся в Тунху, было взвешено имевшееся золото, и взвешенное составило… сто девяносто одну тысячу и сто девяносто четыре песо чистого золота. И другого, более низкопробного, золота добыто тридцать семь тысяч двести тридцать восемь песо, и другого золота, называемого золотой лом, набралось восемнадцать тысяч триста девяносто песо.Была захвачена одна тысяча восемьсот пятнадцать изумрудных камней, среди которых имеются высококачественные камни», — писал Хуан де Сан Мартин в «Докладе о завоевании Нового Королевства Гранада».Тунха строилась вокруг обнаруженного в 1555 году месторождения изумрудов, а в 1819 году она сыграла в истории Колумбии особую роль. Этот город стал операционной базой прибывшего из Венесуэлы Симона Боливара. Он расположился в нем накануне битвы при Бояке — решающего сражения против испанцев, положившего начало освобождению бывших испанских колоний.И с тех самых пор колумбийцы неформально называют департамент Бояка Землей свободы.Избрание на пост мэра такого города, безусловно, является знаком большого доверия к россиянину. Судя по отзывам жителей Тунхи, «русский профессор» пользуется среди них большой популярностью. Его называют хорошим человеком — очевидно, основываясь на непосредственном опыте личного общения.Стоит напомнить: фамилия Краснов может вызывать у латиноамериканцев противоречивые ассоциации — благодаря Мигелю Краснову-Марченко, сыну нацистского коллаборациониста Семена Краснова, который являлся соратником диктатора Аугусто Пиночета, а сейчас отбывает в Чили тюремный срок за организацию пыток, похищений и убийств.Однако, судя по данным колумбийской прессы, новый мэр Тунхи Михаил Краснов никак не связан с одиозным однофамильцем.Как следует из открытых данных, он выпускник Берлинского университета имени Гумбольдта по специальности экономика, получил ученую степень по экономической социологии и демографии Волгоградского государственного университета. Краснов занимается исследованиями в области международных экономических отношений, увлекается педагогикой, разговаривает на шести языках и обещает принести своему городу социальную справедливость.«С годами мое возмущение тем, как ведется политика в городе Тунха и кто ею управляет, росло. Я понял, что политика превратилась в личный бизнес избранных персон, где для элиты нормально опустошать бюджет этого города в своих интересах, не оставляя гражданам никаких возможностей для нормальной жизни», — заявил Краснов в интервью El Tiempo.Выступая перед гражданами Тунхи, победивший кандидат подтвердил, что сохраняет российское гражданство, но отметил, что «чувствует себя колумбийцем». И пообещал, что поддержавшие его люди не будут разочарованы.«Я преподаватель из России Михаил Краснов, и я избранный мэр Тунхи. Я хочу поблагодарить жителей Тунхи, которые пришли голосовать за меня и поверили в наше дело. Вместе нам удалось победить коррупцию. Нам удалось одержать победу над коррумпированными кандидатами», — сказал Краснов, по словам которого перемены в городе только начинаются.Это звучит достаточно смело — учитывая, что за последние годы в Колумбии были убиты десятки мэров, которые перешли дорогу наркомафии и военизированным группировкам ультраправых наемников.Пока неясно, последуют ли за словами дела. Но если Краснов выполнит обещания и достигнет успехов в своем «изумрудном городе», это может стать для него заявкой к участию в общенациональной колумбийской политике, которая претерпела за последние годы немалые изменения.Ведь запрос на новые лица со стороны, не связанные с давно дискредитировавшими себя политическими кругами, действительно существует.А жители Латинской Америки в основной массе по-прежнему доброжелательно относятся к россиянам, несмотря на глобальную кампанию по разжиганию ненависти к Москве.
https://ukraina.ru/20231010/1050073266.html
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Леонид Николенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, колумбия, россия, латинская америка, золото, изумруды, политик
Эксклюзив, Колумбия, Россия, Латинская Америка, золото, изумруды, политик

"Волшебник изумрудного города". На выборах в Колумбии победил россиянин

15:14 31.10.2023 (обновлено: 17:30 31.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Profe Mikhail Krasnov
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Profe Mikhail Krasnov
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Леонид Николенко
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Россиянин Михаил Краснов победил на выборах мэра в колумбийском городе Тунха — столице департамента Бояка
Согласно итоговым результатам голосования, кандидат российского происхождения получил 31,55% голосов — за него проголосовали более 26 тысяч колумбийских избирателей.
Уроженец Саратова уверенно обошел своих основных конкурентов — либералов и консерваторов, которым прочили победу перед голосованием.
Опытный местный политик Джон Каррерро, занявший на выборах второе место, набрал 18 тысяч голосов. А за Висенте Анибаля Охеду, секретаря действующего мэра Тунхи, проголосовало и того меньше — всего 11 тысяч.
Это событие стало для Колумбии настоящей сенсацией. Прежде всего, потому что Краснов, приехавший в страну в 2008 году для стажировки в местном университете, представляет собой классический тип «человека со стороны» — не имеет никакого политического опыта и не располагает поддержкой среди традиционной местной элиты.
Поначалу у него даже не было средств, чтобы оплатить пошлину за участие в выборах, — потому что Михаил Краснов жил на зарплату университетского преподавателя.
Однако выдвижение «русского профессора» поддержала пацифистская партия «Сила мира» (La Fuerza de la Paz), принимавшая участие в мирных переговорах между колумбийским правительством и левыми партизанами.
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«Михаил Краснов — экономист и социолог с учеными степенями — родился в Советском Союзе. Краснову сорок пять лет, и последние пятнадцать лет он живет в Тунхе, куда приехал по студенческому обмену для изучения испанского языка. Город необъяснимым образом покорил его», — пишет Politica.
А сам россиянин, в свою очередь, неожиданно покорил этот старинный колумбийский город, который оставил заметный след в истории всей Колумбии.
Тунху основали в 1539 году, во время грабительского похода испанских конкистадоров, на земле, где располагалась высокоразвитая индейская цивилизация чибча-муисков. Руины культового центра Эль-Инфернито («Маленькая преисподняя») превращены сейчас в археологический парк. Но когда-то испанцы захватили здесь немало золота, а также особенно привлекавшие их колумбийские изумруды.
Европейские завоеватели искали на территории индейцев чибча легендарную золотую страну Эльдорадо. И, надо сказать, местные индейские народы действительно создавали прекрасные ювелирные изделия, не имеющие аналогов в других американских культурах доколумбового периода.
В частности, они изготавливали техуэлос — небольшие золотые диски, которые считаются единственным возможным аналогом золотых монет, обнаруженным за всю историю изучения индейских цивилизаций.
«Когда сеньор Хименес де Кесада вернулся в Тунху, было взвешено имевшееся золото, и взвешенное составило… сто девяносто одну тысячу и сто девяносто четыре песо чистого золота. И другого, более низкопробного, золота добыто тридцать семь тысяч двести тридцать восемь песо, и другого золота, называемого золотой лом, набралось восемнадцать тысяч триста девяносто песо.
Была захвачена одна тысяча восемьсот пятнадцать изумрудных камней, среди которых имеются высококачественные камни», — писал Хуан де Сан Мартин в «Докладе о завоевании Нового Королевства Гранада».
Тунха строилась вокруг обнаруженного в 1555 году месторождения изумрудов, а в 1819 году она сыграла в истории Колумбии особую роль.
Этот город стал операционной базой прибывшего из Венесуэлы Симона Боливара. Он расположился в нем накануне битвы при Бояке — решающего сражения против испанцев, положившего начало освобождению бывших испанских колоний.
И с тех самых пор колумбийцы неформально называют департамент Бояка Землей свободы.
Избрание на пост мэра такого города, безусловно, является знаком большого доверия к россиянину. Судя по отзывам жителей Тунхи, «русский профессор» пользуется среди них большой популярностью. Его называют хорошим человеком — очевидно, основываясь на непосредственном опыте личного общения.
Стоит напомнить: фамилия Краснов может вызывать у латиноамериканцев противоречивые ассоциации — благодаря Мигелю Краснову-Марченко, сыну нацистского коллаборациониста Семена Краснова, который являлся соратником диктатора Аугусто Пиночета, а сейчас отбывает в Чили тюремный срок за организацию пыток, похищений и убийств.
Однако, судя по данным колумбийской прессы, новый мэр Тунхи Михаил Краснов никак не связан с одиозным однофамильцем.
Как следует из открытых данных, он выпускник Берлинского университета имени Гумбольдта по специальности экономика, получил ученую степень по экономической социологии и демографии Волгоградского государственного университета.
Краснов занимается исследованиями в области международных экономических отношений, увлекается педагогикой, разговаривает на шести языках и обещает принести своему городу социальную справедливость.
«С годами мое возмущение тем, как ведется политика в городе Тунха и кто ею управляет, росло. Я понял, что политика превратилась в личный бизнес избранных персон, где для элиты нормально опустошать бюджет этого города в своих интересах, не оставляя гражданам никаких возможностей для нормальной жизни», — заявил Краснов в интервью El Tiempo.
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Выступая перед гражданами Тунхи, победивший кандидат подтвердил, что сохраняет российское гражданство, но отметил, что «чувствует себя колумбийцем». И пообещал, что поддержавшие его люди не будут разочарованы.
«Я преподаватель из России Михаил Краснов, и я избранный мэр Тунхи. Я хочу поблагодарить жителей Тунхи, которые пришли голосовать за меня и поверили в наше дело. Вместе нам удалось победить коррупцию. Нам удалось одержать победу над коррумпированными кандидатами», — сказал Краснов, по словам которого перемены в городе только начинаются.
Это звучит достаточно смело — учитывая, что за последние годы в Колумбии были убиты десятки мэров, которые перешли дорогу наркомафии и военизированным группировкам ультраправых наемников.
Пока неясно, последуют ли за словами дела. Но если Краснов выполнит обещания и достигнет успехов в своем «изумрудном городе», это может стать для него заявкой к участию в общенациональной колумбийской политике, которая претерпела за последние годы немалые изменения.
Ведь запрос на новые лица со стороны, не связанные с давно дискредитировавшими себя политическими кругами, действительно существует.
А жители Латинской Америки в основной массе по-прежнему доброжелательно относятся к россиянам, несмотря на глобальную кампанию по разжиганию ненависти к Москве.
 
ЭксклюзивКолумбияРоссияЛатинская Америказолотоизумрудыполитик
 
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