https://ukraina.ru/20231022/1050358020.html

Западная Украина за минувшую неделю: Налет силовиков на "Пьяную вишню" и незаконные рубки леса в Карпатах

Западная Украина за минувшую неделю: Налет силовиков на "Пьяную вишню" и незаконные рубки леса в Карпатах - 22.10.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Налет силовиков на "Пьяную вишню" и незаконные рубки леса в Карпатах

Две трети всех незаконных рубок леса в Карпатах приходится на Буковину, хотя этот край меньше Прикарпатья и Закарпатья. Тут также развернулась юридическая "битва за леса", которые хотят отнять у общин.

2023-10-22T08:00

2023-10-22T08:00

2023-10-22T08:28

западная украина за неделю

западная украина

эксклюзив

львов

налоги

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Бюро экономической безопасности против "Пьяной вишни"Во вторник, 17 октября, вооруженные автоматами сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) в масках провели эффектные обыски на территории компании FESTrepublic, в головном офисе холдинга !FEST. Именно эта компания создала знаменитые рестораны "Пьяная вишня", "Криївка", "Реберня", "Львовская мастерская шоколада" и многие другие, работающие по всей Украине и даже в Польше.Как сообщил в тот день Офис генерального прокурора, правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в который входит более 50 ресторанов и торговых точек. По данным следствия, служащие холдинга внедрили преступную схему уклонения от уплаты налогов.В соответствии с ней около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получали заработную плату двумя частями: одна – минимальная официальная, с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная. Для выплаты неофициальной заработной платы каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карточке для выплаты заработной платы дубликат, который передавал в отдел кадров.В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга вносил вторую часть заработной платы каждому сотруднику через платежные терминалы, указывая назначение платежа "собственное пополнение счета". Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, единого социального взноса, который должно платить предприятие, и налога на доходы физических лиц. В результате таких действий бюджета Украины нанесен ущерб, который следствие оценило в 50 миллионов гривен.А 18 октября уже пресс-служба БЭБ сообщила, что в головном офисе холдинга !FEST её детективы нашли 8 миллионов гривен наличными и более 400 банковских карт работников. В Бюро добавили, что обыск длился 16 часов, при этом на месте находились адвокаты, руководство и сотрудники офиса, а также охрана компании с оружием. В БЭБ отметили, что компьютерную технику из офиса не изымали, а все помещения и сейфы открывали представители компании самостоятельно.Соучредитель компании !FEST Юрий Назарук написал в соцсетях: "Казалось, что во время войны – все на одной стороне, потому что враг один. Но есть и другие стороны на войне. Сегодня на FESTrepublic классические маски-шоу. В шлемах, с автоматами, в брониках – всё как на фронт отправляли. Специальная опергруппа приехала из столицы. На самом деле ничего нового – деятельность ФЛП в ресторанах, зарплаты – хозяйственная деятельность. Вроде бы уголовное дело"."В общем, эта вся операция стоила государству не один дрон. И это всё ради того, чтобы разоблачить схему, которую они считают незаконной, но по которой работает вся ресторанная отрасль страны? Более того, пожалуй, не только ресторанная, но и IT-отрасль и множество других. Другими словами – большой сектор экономики" – было сказано на официальном сайте FESTrepublic. Следует отметить, что через ФЛП (физических лиц – предпринимателей) на Украине работают и многие крупные бизнесы – супермаркеты и т.п."Мы работали и будем работать в рамках действующего законодательства, как бы кто его ни трактовал. Мы ещё раньше приняли позицию о децентрализации – у нас много партнеров, часть брендов функционирует как франшиза, то есть и по Украине, и за рубежом – и да, часть ресторанов ведет свою хозяйственную деятельность как ФЛП. И точно некорректно сбивать все в кучу, делая какие-то предположения и называя какие-то суммы", – говорится в заявлении холдинга !FEST."После того, как мы осветили публично это событие, множество людей выразили нам свою поддержку, за что невероятно благодарим – эта история получила огласку" – сказано на сайте компании. Действительно, большинство местного (и не только) политикума встали в защиту !FEST. В частности, и мэр Львова Андрей Садовый не обошёл эту тему.Однако из его заявления видно, что хотя он на стороне рестораторов, которым город продал и сдал в аренду немало недвижимости, но с БЭБ ссориться не хочет и не будет. А вот начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий на ситуацию не отреагировал, что может свидетельствовать о политическом заказе против !FEST на самом высоком уровне.Дело в том, что у этой компании есть два официальных соучредителя – упомянутый Юрий Назарук и Андрей Худо. Но во Львове многие годы циркулируют слухи о том, что главным соучредителем и инвестором !FEST является уроженец Львова, а ныне российский олигарх Михаил Фридман, против которого Киев ввел санкции, конфисковав все его активы в украинской юрисдикции."Считаем нецелесообразным писать здесь о своей работе в сфере поддержки сил обороны, но обещаем, что в этом мы свою политику не изменим, и будем делать это дальше. Просто придется в ближайшее время и ресурсы тратить на защиту и коммуникацию с "бизнес-нянями". Спасибо неравнодушным за поддержку" – сказано на сайте компании.Однако Киев явно не собирается отступать. Во Львове в последние дни распространяется информация о том, что кто-то слил БЕБ информацию, – мол, !FEST подторговывает коноплей. "Именно её там искали и якобы нашли целый мешок. Поэтому, если не удастся в судах доказать сокрытие налогов (а оно точно бесперспективно), то будут шить торговлю наркотой" – написал львовский Телеграм-канал "Политический трэш".Две трети незаконных рубок леса в Карпатах приходится на БуковинуНа днях эксперты общественной организации "ЛІіС" обнародовали результаты спутникового мониторинга лесов Карпатского региона. Они обнаружили 563 участка, на которых зафиксированы изменения лесного покрова, отличные от карты официально разрешенной лесозаготовки. Эксперты утверждают, что это незаконные рубки леса в промышленных масштабах.На территории Закарпатской области таких участков, отмеченных "чёрными" лесорубами, 70, в Ивано-Франковской области (Прикарпатье) – 97. А вот в Черновицкой области (Буковина), площадь которой меньше Прикарпатья и Закарпатья, таких участков оказалось 396, – то есть свыше двух третей из общего количества незаконных рубок.Разумеется, такой разгул дикой вырубки буковинских лесов возможен только под надежной "крышей" лесной охраны и руководителей местных филиалов государственного предприятия (ГП) "Леса Украины". Речь идет о Подольском лесном офисе, созданном на базе государственных лесов Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областей на площади более 584 тысяч гектаров. Этим офисом руководит глава земельной комиссии Черновицкого облсовета Василий Гончар, близкий к которому Алексей Бойко является председателем Черновицкого областного совета.Организация "ЛІіС" продолжает следить за изменениями лесного покрова и сообщать общественности, лесоводам и правоохранителям о результатах полевых исследований. Примечательно, что мониторинг карпатских лесов осуществлен в рамках проекта "Борьба с незаконными рубками на Украине" при поддержке Лесной службы США (U.S. Forest Service). То есть американцы уже воспринимают карпатский лес как свой, а незаконные рубки – как посягательство на имущество американских компаний, которые должны его заготавливать и вывозить из Украины.Не так давно о масштабном хищении буковинских лесов на миллионы гривен официально сообщили следователи Государственного бюро расследований (ГБР), проверившие лесной фонд нескольких лесничеств Берегометского филиала ГП "Леса Украины", входящего в Подольский лесной офис."Причем речь шла именно о незаконных действиях хорошо технически оснащенных лесоводов, а не каких-то отдельных местных дядей с топорами, как изо всех сил пытается представить депутат Черновицкого облсовета Василий Гончар, в частности в заказных статьях своих журношлюшек, с которыми расплачивается деньгами за краденый государственный лес" – написала в соцсетях черновицкая журналистка Светлана Исаченко.Информацию ГБР подтвердили специалисты департамента внутренней безопасности ГП "Леса Украины", побывавшие в прореженных буковинских лесах. Правоохранители также официально сообщили о направлении материалов своих проверок в суд. Процессуальное сопровождение выведения буковинских лесогубов на чистую воду осуществляет Черновицкая областная прокуратура, отметила журналистка.Стоит отметить, что сейчас в Черновицкой области развернулось настоящая "битва за леса". Дело в том, что когда в 2020 году были ликвидированы государственные лесные хозяйства, согласно закону земли государственной формы собственности переходили в коммунальную собственность, если участки не имели кадастровых номеров и оказались без постоянного лесопользователя. К таким участкам областная администрация (хоть государственная, хоть военная, как ныне) не имела никакого отношения, и распоряжаться ими не имела никакого права.Однако 6 января 2022 тогдашний губернатор Буковины Сергей Осачук, который тесно сотрудничал с председателем облсовета Бойко, передал леса области структурам ГП "Леса Украины", которые так и не приобрели статус постоянного землепользователя лесного фонда. Сейчас лесоводы выкручивают руки общинам Буковины, требуя легализовать свой контроль над лесами, однако далеко не все местные депутаты соглашаются на это, что вызывает скандалы и угрозы.Сам Сергей Осачук, который летом 2022 был отправлен в отставку за махинации его подчиненных с гуманитарной помощью, не теряет надежды вернуться в губернаторское кресло. Способ для этого он выбрал самый надежный – после отставки записался в ряды Пограничной службы, где сразу получил звание подполковника. Почему не в артиллерию ВСУ, ведь именно артиллеристов готовила военная кафедра Черновицкого университета, которую окончил Осачук, он не объяснил. На днях экс-губернатор досрочно стал полковником, что вызвало в крае, где ещё осталось немного леса, очередной всплеск разговоров о возвращении Сергея Осачука на Буковину.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230426/1045674331.html

https://ukraina.ru/20231009/1050037824.html

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Олег Хавич

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Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, львов, налоги