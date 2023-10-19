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Украина на треть снизила экспорт зерна

Украина на треть снизила экспорт зерна - 19.10.2023 Украина.ру

Украина на треть снизила экспорт зерна

Фактические объемы экспорта Украиной зерна в нынешнем сезоне упали на 32,3%. Данные опубликовало накануне Министерство аграрной политики и продовольствия страны

2023-10-19T15:41

2023-10-19T15:41

2023-10-19T15:41

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По состоянию на 18 октября Украина экспортировала лишь 7,801 млн тонн зерна с июля 2023 года. Это на 3,725 млн тонн меньше, чем в прошлом году.Снижение объемов экспорта отмечается по всем видам зерна, больше всего оно коснулось ржи. При этом объем экспортированной пшеничной муки заметно подрос – плюс 23,6% или на 7,6 тыс. тонн до 39,7 тыс. тонн.В сентябре основное уменьшение объёмов пришлось на порты, отгрузка через которые упала в сентябре на 14%, вывоз с помощью паромов – в 2,4 раза, с помощью фур – в 1,5 раза. Что касается портов, то одна из проблем связана с ограничением в логистике: из одесских портов может выходить лишь около 1 миллиона тонн зерна ежемесячно.В апреле Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры – они не могли продать свою продукцию из-за большого присутствия на рынке украинского зерна. В мае Еврокомиссия запретила ввоз украинского зерна в эти четыре страны и Румынию. В июле Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения. Зеленский в начале сентября пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна. Но это не сильно помогло. Однако Польша 1 октября заявила, что намерена продолжать защищать интересы своих фермеров и запрет на ввоз украинского зерна сохраняется.С 18 июля Россия прекратила действие зерновой сделки в связи с неисполнением условий сделки в отношении Москвы со стороны западных стран. Сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, а в ответ – снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Поскольку российские условия не были выполнены, Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, восстановив режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Черного моря.

https://ukraina.ru/20231018/1050271750.html

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