https://ukraina.ru/20231012/1050112331.html

Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза

Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза - 12.10.2023 Украина.ру

Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза

Поставки украинского зерна на мировые рынки в сентябре сократились в 2,3 раза в годовом выражении, доходы Киева от этого вида экспорта упали в 2,8 раза. Об этом со ссылкой на данные украинских минсельхоза и таможни 12 октября сообщает РИА Новости

2023-10-12T08:09

2023-10-12T08:09

2023-10-12T08:10

новости

украина

зерно

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037326326_0:56:1281:776_1920x0_80_0_0_b8f314ad1b30d2798087a36a1175239f.jpg

Падение объёмов украинского зернового экспорта, начавшееся после прекращения зерновой сделки в июле, усилилось в сентябре. Если в июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя обвалились сразу на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, в августе - ещё на 2%, то в сентябре отрицательная динамика возросла на 10%. В годовом выражении показатель упал в 2,3 раза. Снижение стоимости экспорта зерна в сентябре достигло 13% или в 2,8 раза за год, до 335,5 миллиона долларов.Основное уменьшение объёмов пришлось на порты, отгрузка через которые упала в сентябре на 14%, до 1,4 миллиона тонн. Вывоз с помощью паромов сократился в 2,4 раза, до 37 тысяч тонн. С помощью фур - в 1,5 раза, до 63 тысяч тонн.Железная дорога, наоборот, показала рост вывоза зерна. Поставки через неё выросли на 14%, до 555 тысяч тонн.Напомним, Россия с 18 июля прекратила действие зерновой сделки в связи с неисполнением условий сделки в отношении Москвы со стороны западных стран.

https://ukraina.ru/20231010/1050071830.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зерно, экспорт