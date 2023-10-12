https://ukraina.ru/20231012/1050112331.html
Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза
Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза - 12.10.2023 Украина.ру
Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза
Поставки украинского зерна на мировые рынки в сентябре сократились в 2,3 раза в годовом выражении, доходы Киева от этого вида экспорта упали в 2,8 раза. Об этом со ссылкой на данные украинских минсельхоза и таможни 12 октября сообщает РИА Новости
2023-10-12T08:09
2023-10-12T08:09
2023-10-12T08:10
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зерно
экспорт
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Падение объёмов украинского зернового экспорта, начавшееся после прекращения зерновой сделки в июле, усилилось в сентябре. Если в июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя обвалились сразу на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, в августе - ещё на 2%, то в сентябре отрицательная динамика возросла на 10%. В годовом выражении показатель упал в 2,3 раза. Снижение стоимости экспорта зерна в сентябре достигло 13% или в 2,8 раза за год, до 335,5 миллиона долларов.Основное уменьшение объёмов пришлось на порты, отгрузка через которые упала в сентябре на 14%, до 1,4 миллиона тонн. Вывоз с помощью паромов сократился в 2,4 раза, до 37 тысяч тонн. С помощью фур - в 1,5 раза, до 63 тысяч тонн.Железная дорога, наоборот, показала рост вывоза зерна. Поставки через неё выросли на 14%, до 555 тысяч тонн.Напомним, Россия с 18 июля прекратила действие зерновой сделки в связи с неисполнением условий сделки в отношении Москвы со стороны западных стран.
https://ukraina.ru/20231010/1050071830.html
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Украина.ру
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новости, украина, зерно, экспорт
Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза
08:09 12.10.2023 (обновлено: 08:10 12.10.2023)
Поставки украинского зерна на мировые рынки в сентябре сократились в 2,3 раза в годовом выражении, доходы Киева от этого вида экспорта упали в 2,8 раза. Об этом со ссылкой на данные украинских минсельхоза и таможни 12 октября сообщает РИА Новости
Падение объёмов украинского зернового экспорта, начавшееся после прекращения зерновой сделки в июле, усилилось в сентябре. Если в июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя обвалились сразу на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, в августе - ещё на 2%, то в сентябре отрицательная динамика возросла на 10%. В годовом выражении показатель упал в 2,3 раза. Снижение стоимости экспорта зерна в сентябре достигло 13% или в 2,8 раза за год, до 335,5 миллиона долларов.
Основное уменьшение объёмов пришлось на порты, отгрузка через которые упала в сентябре на 14%, до 1,4 миллиона тонн. Вывоз с помощью паромов сократился в 2,4 раза, до 37 тысяч тонн. С помощью фур - в 1,5 раза, до 63 тысяч тонн.
Железная дорога, наоборот, показала рост вывоза зерна. Поставки через неё выросли на 14%, до 555 тысяч тонн.
Напомним, Россия с 18 июля прекратила действие зерновой сделки в связи с неисполнением условий сделки в отношении Москвы со стороны западных стран.