Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза - 12.10.2023 Украина.ру
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Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза
Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза - 12.10.2023 Украина.ру
Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза
Поставки украинского зерна на мировые рынки в сентябре сократились в 2,3 раза в годовом выражении, доходы Киева от этого вида экспорта упали в 2,8 раза. Об этом со ссылкой на данные украинских минсельхоза и таможни 12 октября сообщает РИА Новости
2023-10-12T08:09
2023-10-12T08:10
новости
украина
зерно
экспорт
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Падение объёмов украинского зернового экспорта, начавшееся после прекращения зерновой сделки в июле, усилилось в сентябре. Если в июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя обвалились сразу на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, в августе - ещё на 2%, то в сентябре отрицательная динамика возросла на 10%. В годовом выражении показатель упал в 2,3 раза. Снижение стоимости экспорта зерна в сентябре достигло 13% или в 2,8 раза за год, до 335,5 миллиона долларов.Основное уменьшение объёмов пришлось на порты, отгрузка через которые упала в сентябре на 14%, до 1,4 миллиона тонн. Вывоз с помощью паромов сократился в 2,4 раза, до 37 тысяч тонн. С помощью фур - в 1,5 раза, до 63 тысяч тонн.Железная дорога, наоборот, показала рост вывоза зерна. Поставки через неё выросли на 14%, до 555 тысяч тонн.Напомним, Россия с 18 июля прекратила действие зерновой сделки в связи с неисполнением условий сделки в отношении Москвы со стороны западных стран.
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новости, украина, зерно, экспорт
Новости, Украина, зерно, экспорт

Экспорт украинского зерна упал в 2,3 раза, доходы от его продажи - в 2,8 раза

08:09 12.10.2023 (обновлено: 08:10 12.10.2023)
 
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
Читать в
Поставки украинского зерна на мировые рынки в сентябре сократились в 2,3 раза в годовом выражении, доходы Киева от этого вида экспорта упали в 2,8 раза. Об этом со ссылкой на данные украинских минсельхоза и таможни 12 октября сообщает РИА Новости
Падение объёмов украинского зернового экспорта, начавшееся после прекращения зерновой сделки в июле, усилилось в сентябре. Если в июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя обвалились сразу на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, в августе - ещё на 2%, то в сентябре отрицательная динамика возросла на 10%. В годовом выражении показатель упал в 2,3 раза. Снижение стоимости экспорта зерна в сентябре достигло 13% или в 2,8 раза за год, до 335,5 миллиона долларов.
Основное уменьшение объёмов пришлось на порты, отгрузка через которые упала в сентябре на 14%, до 1,4 миллиона тонн. Вывоз с помощью паромов сократился в 2,4 раза, до 37 тысяч тонн. С помощью фур - в 1,5 раза, до 63 тысяч тонн.
Железная дорога, наоборот, показала рост вывоза зерна. Поставки через неё выросли на 14%, до 555 тысяч тонн.
Напомним, Россия с 18 июля прекратила действие зерновой сделки в связи с неисполнением условий сделки в отношении Москвы со стороны западных стран.
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября, 20:07
Украина откроет новый зерновой коридор через Молдавию и РумыниюНовый зерновой коридор Украины будет проходить через Молдавию и Румынию. Его открытие во вторник, 10 октября, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бухаресте по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
 
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