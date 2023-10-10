https://ukraina.ru/20231010/1050056866.html

"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении

"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении - 10.10.2023 Украина.ру

"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении

С утра 10 октября штурмовые группы российской армии перешли к активным действиям на Васильевском направлении. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

2023-10-10T14:23

2023-10-10T14:23

2023-10-10T14:23

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По его словам, идёт "активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки-Пятихатки Васильевского направления Запорожского фронта"."На данный момент в результате контратакующих действий Русской Армии есть продвижение в несколько сот метров. Идут активные боевые действия высокой интенсивности. Слава Богу, потерь личного состава на данный момент нет. С Богом, ребята!", - сообщил Рогов в своём ТГ-канале.Рогов опубликовал банковские реквизиты для желающих помощь российским военным. Он напомнил о легендарном обращении лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, завершив своё обращение призывом: "Работаем, братья!"

https://ukraina.ru/20231010/1050051289.html

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новости, запорожская область, запорожье, запорожский фронт, запорожское направление, сво, минобороны рф, владимир рогов, наступление