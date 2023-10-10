https://ukraina.ru/20231010/1050056866.html
"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении
"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении - 10.10.2023 Украина.ру
"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении
С утра 10 октября штурмовые группы российской армии перешли к активным действиям на Васильевском направлении. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
2023-10-10T14:23
2023-10-10T14:23
2023-10-10T14:23
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владимир рогов
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По его словам, идёт "активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки-Пятихатки Васильевского направления Запорожского фронта"."На данный момент в результате контратакующих действий Русской Армии есть продвижение в несколько сот метров. Идут активные боевые действия высокой интенсивности. Слава Богу, потерь личного состава на данный момент нет. С Богом, ребята!", - сообщил Рогов в своём ТГ-канале.Рогов опубликовал банковские реквизиты для желающих помощь российским военным. Он напомнил о легендарном обращении лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, завершив своё обращение призывом: "Работаем, братья!"
https://ukraina.ru/20231010/1050051289.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, запорожье, запорожский фронт, запорожское направление, сво, минобороны рф, владимир рогов, наступление
Новости, Запорожская область, Запорожье, Запорожский фронт, Запорожское направление, СВО, Минобороны РФ, Владимир Рогов, наступление
"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении
С утра 10 октября штурмовые группы российской армии перешли к активным действиям на Васильевском направлении. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.