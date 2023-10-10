"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении - 10.10.2023 Украина.ру
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"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении
"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении - 10.10.2023 Украина.ру
"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении
С утра 10 октября штурмовые группы российской армии перешли к активным действиям на Васильевском направлении. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
2023-10-10T14:23
2023-10-10T14:23
новости
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сво
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владимир рогов
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По его словам, идёт "активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки-Пятихатки Васильевского направления Запорожского фронта"."На данный момент в результате контратакующих действий Русской Армии есть продвижение в несколько сот метров. Идут активные боевые действия высокой интенсивности. Слава Богу, потерь личного состава на данный момент нет. С Богом, ребята!", - сообщил Рогов в своём ТГ-канале.Рогов опубликовал банковские реквизиты для желающих помощь российским военным. Он напомнил о легендарном обращении лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, завершив своё обращение призывом: "Работаем, братья!"
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новости, запорожская область, запорожье, запорожский фронт, запорожское направление, сво, минобороны рф, владимир рогов, наступление
Новости, Запорожская область, Запорожье, Запорожский фронт, Запорожское направление, СВО, Минобороны РФ, Владимир Рогов, наступление

"Работаем, братья!": армия России контратакует на Васильевском направлении

14:23 10.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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С утра 10 октября штурмовые группы российской армии перешли к активным действиям на Васильевском направлении. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, идёт "активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки-Пятихатки Васильевского направления Запорожского фронта".
"На данный момент в результате контратакующих действий Русской Армии есть продвижение в несколько сот метров. Идут активные боевые действия высокой интенсивности. Слава Богу, потерь личного состава на данный момент нет. С Богом, ребята!", - сообщил Рогов в своём ТГ-канале.
Рогов опубликовал банковские реквизиты для желающих помощь российским военным. Он напомнил о легендарном обращении лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, завершив своё обращение призывом: "Работаем, братья!"
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
13:42
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