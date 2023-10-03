https://ukraina.ru/20231003/1049861411.html

В Бельгии преступники слили 800 тысяч литров керосина из трубопровода НАТО

В Бельгии преступники слили 800 тысяч литров керосина из трубопровода НАТО - 03.10.2023 Украина.ру

В Бельгии преступники слили 800 тысяч литров керосина из трубопровода НАТО

Преступление совершено в конце прошлого десятилетия, но о нем общественность узнала только сейчас

2023-10-03T12:07

2023-10-03T12:07

2023-10-03T12:30

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В Бельгии преступная группировка воровала керосин из трубопровода, который НАТО использует для снабжения авиабаз, и продавала его водителям. Об этом 3 октября сообщило издание "Франкфуртер Алгемайне Цайтугн".Это происходило в конце прошлого десятилетия, но только сейчас стали известны подробности преступления, уточнило издание.Преступники сливали керосин из одной из труб в поле, недалеко он бельгийско-французской границы. Их деятельность была раскрыта в июне 2019 года. В общей сложности было своровано около 800 000 литров авиационного топлива. Эту информацию иностранным журналистам подтвердил пресс-секретарь Североатлантического альянса. Украденный керосин местная банда перевозила в Италию и там перепродавала его ничего не подозревающим автомобилистам. Расследованием дела в настоящее время занимается финансовая полиция города Римини.По их данным, помимо трех предпринимателей, организовавших преступную схему, удалось разыскать и несколько десятков посредников, участвовавших в продаже керосина в различных регионах Италии.Издание подчеркивает, что централизованная европейская трубопроводная система является важной частью оборонной системы НАТО. Система, охватывающая Бельгию, Германию, Францию, Люксембург и Нидерланды, предназначена для удовлетворения потребностей НАТО в нефтепродуктах в любое время.Однако, чтобы максимально снизить эксплуатационные расходы и увеличить использование трубопровода, система также широко используется для транспортировки и хранения керосина для невоенных заказчиков. По данным НАТО, она также обслуживает крупные гражданские аэропорты в Брюсселе, Франкфурте, Люксембурге, Амстердаме и Цюрихе.

https://ukraina.ru/20230705/1047826814.html

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новости, бельгия, нато, топливо, кража