https://ukraina.ru/20230917/1049468383.html
Армия справится, не проиграть в тылу - полковник Трухан об оперативной и информационной обстановке
Армия справится, не проиграть в тылу - полковник Трухан об оперативной и информационной обстановке - 17.09.2023 Украина.ру
Армия справится, не проиграть в тылу - полковник Трухан об оперативной и информационной обстановке
Полковник в отставке Владимир Трухан в эфире Украина.ру попытался дать ответ на волнующие зрителей вопросы о ситуации в зоне СВО. По его словам, наши военные... Украина.ру, 17.09.2023
2023-09-17T13:36
2023-09-17T13:36
2023-09-17T13:36
видео
армия
владимир трухан
спецоперация
россия
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Полковник в отставке Владимир Трухан в эфире Украина.ру попытался дать ответ на волнующие зрителей вопросы о ситуации в зоне СВО. По его словам, наши военные готовы решать любые задачи, которые поставит командование. Он признался, что его взгляд на ситуацию на фронте поменялся после того, как он наконец побывал в Донецке и пообщался с военнослужащими. 0:31 – Что изменилось в оценке хода спецоперации; 1:40 - Почему до сих пор не прекратились обстрелы Донецка; 5:46 – Атаки ВСУ на Донецк: реальные попытки захватить город или пиар-акции? 7:10 – Можно ли нарастить использование российской авиации в СВО? 10:08 – Атака на судоремонтный завод в Севастополе: что это было? 13:49 – Может ли Россия справиться с террористической угрозой Украины? 18:06 – Будет ли эффективным ядерный удар по Работино? #Трухан #Работино #Россия #Украина #ВСУ #авиация #терроризм #Севастополь #СВО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армия, владимир трухан, спецоперация, россия, видео
Видео, армия, Владимир Трухан, Спецоперация, Россия
Полковник в отставке Владимир Трухан в эфире Украина.ру попытался дать ответ на волнующие зрителей вопросы о ситуации в зоне СВО. По его словам, наши военные готовы решать любые задачи, которые поставит командование. Он признался, что его взгляд на ситуацию на фронте поменялся после того, как он наконец побывал в Донецке и пообщался с военнослужащими.
0:31 – Что изменилось в оценке хода спецоперации;
1:40 - Почему до сих пор не прекратились обстрелы Донецка;
5:46 – Атаки ВСУ на Донецк: реальные попытки захватить город или пиар-акции?
7:10 – Можно ли нарастить использование российской авиации в СВО?
10:08 – Атака на судоремонтный завод в Севастополе: что это было?
13:49 – Может ли Россия справиться с террористической угрозой Украины?
18:06 – Будет ли эффективным ядерный удар по Работино?