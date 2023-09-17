https://ukraina.ru/20230917/1049468383.html

Армия справится, не проиграть в тылу - полковник Трухан об оперативной и информационной обстановке

Армия справится, не проиграть в тылу - полковник Трухан об оперативной и информационной обстановке - 17.09.2023 Украина.ру

Армия справится, не проиграть в тылу - полковник Трухан об оперативной и информационной обстановке

Полковник в отставке Владимир Трухан в эфире Украина.ру попытался дать ответ на волнующие зрителей вопросы о ситуации в зоне СВО. По его словам, наши военные... Украина.ру, 17.09.2023

2023-09-17T13:36

2023-09-17T13:36

2023-09-17T13:36

видео

армия

владимир трухан

спецоперация

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/11/1049467879_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5cc692fb3f6aa7114a656294bfd9097.jpg

Полковник в отставке Владимир Трухан в эфире Украина.ру попытался дать ответ на волнующие зрителей вопросы о ситуации в зоне СВО. По его словам, наши военные готовы решать любые задачи, которые поставит командование. Он признался, что его взгляд на ситуацию на фронте поменялся после того, как он наконец побывал в Донецке и пообщался с военнослужащими. 0:31 – Что изменилось в оценке хода спецоперации; 1:40 - Почему до сих пор не прекратились обстрелы Донецка; 5:46 – Атаки ВСУ на Донецк: реальные попытки захватить город или пиар-акции? 7:10 – Можно ли нарастить использование российской авиации в СВО? 10:08 – Атака на судоремонтный завод в Севастополе: что это было? 13:49 – Может ли Россия справиться с террористической угрозой Украины? 18:06 – Будет ли эффективным ядерный удар по Работино? #Трухан #Работино #Россия #Украина #ВСУ #авиация #терроризм #Севастополь #СВО

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, армия, владимир трухан, спецоперация, россия, видео