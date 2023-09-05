МИД Украины против переговоров по зерновой сделке - 05.09.2023 Украина.ру
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МИД Украины против переговоров по зерновой сделке
МИД Украины против переговоров по зерновой сделке - 05.09.2023 Украина.ру
МИД Украины против переговоров по зерновой сделке
Москва не заинтересована возобновлять игру в одни ворота
2023-09-05T10:39
2023-09-05T10:39
сво
новости
зерновая сделка
турция
дмитрий кулеба
владимир путин
эрдоган
переговоры
дипломатия
торговля
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Режим Зеленского не видит оснований для начала переговоров с Россией, потому что она "не партнёр, с которым возможно вести переговоры". Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.По его словам, принципиальная позиция режима Зеленского заключается в сохранении режима жёстких антироссийских санкций. Поэтому, по словам Кулебы, возобновление "зерновой сделки" с учётом интересов Москвы невозможно.Заявление главы украинского МИД обнародовано после состоявшихся 4 сентября в Сочи переговоров президентов России и Турции. Одним из вопросов повестки было возобновление "зерновой сделки". Реджеп Тайип Эрдоган видел решение проблемы в смягчении позиции киевского режима. Владимир Путин во время переговоров и до их начала высказался о невозможности возобновления сделки без учёта российских интересов.
https://ukraina.ru/20230904/1049165637.html
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сво, новости, зерновая сделка, турция, дмитрий кулеба, владимир путин, эрдоган, переговоры, дипломатия, торговля
СВО, Новости, зерновая сделка, Турция, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Эрдоган, переговоры, дипломатия, торговля

МИД Украины против переговоров по зерновой сделке

10:39 05.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Москва не заинтересована возобновлять игру в одни ворота
Режим Зеленского не видит оснований для начала переговоров с Россией, потому что она "не партнёр, с которым возможно вести переговоры". Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вчера, 22:47
Переговоры по "зерновой сделке" Россия — Турция. Результата нет, но есть надеждаВ Сочи состоялась полуторачасовая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в расширенном формате. К слову, это первая очная встреча лидеров после приостановки зерновой сделки. До этого политики обсуждали эти вопросы в телефонном режиме
По его словам, принципиальная позиция режима Зеленского заключается в сохранении режима жёстких антироссийских санкций. Поэтому, по словам Кулебы, возобновление "зерновой сделки" с учётом интересов Москвы невозможно.
Заявление главы украинского МИД обнародовано после состоявшихся 4 сентября в Сочи переговоров президентов России и Турции. Одним из вопросов повестки было возобновление "зерновой сделки". Реджеп Тайип Эрдоган видел решение проблемы в смягчении позиции киевского режима. Владимир Путин во время переговоров и до их начала высказался о невозможности возобновления сделки без учёта российских интересов.
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
3 сентября, 16:24
Минобороны Румынии успокоило сограждан после ночного налета "Гераней" на порт Рени под ОдессойВоздушные атаки украинской портовой инфраструктуры не угрожают территории Румынии. Об этом заявило румынское Минобороны
 
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