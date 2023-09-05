https://ukraina.ru/20230905/1049171700.html

МИД Украины против переговоров по зерновой сделке

МИД Украины против переговоров по зерновой сделке - 05.09.2023 Украина.ру

МИД Украины против переговоров по зерновой сделке

Москва не заинтересована возобновлять игру в одни ворота

2023-09-05T10:39

2023-09-05T10:39

2023-09-05T10:39

сво

новости

зерновая сделка

турция

дмитрий кулеба

владимир путин

эрдоган

переговоры

дипломатия

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049160637_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_f8f7eed319d08c6cc043ac7c9432dea0.jpg

Режим Зеленского не видит оснований для начала переговоров с Россией, потому что она "не партнёр, с которым возможно вести переговоры". Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.По его словам, принципиальная позиция режима Зеленского заключается в сохранении режима жёстких антироссийских санкций. Поэтому, по словам Кулебы, возобновление "зерновой сделки" с учётом интересов Москвы невозможно.Заявление главы украинского МИД обнародовано после состоявшихся 4 сентября в Сочи переговоров президентов России и Турции. Одним из вопросов повестки было возобновление "зерновой сделки". Реджеп Тайип Эрдоган видел решение проблемы в смягчении позиции киевского режима. Владимир Путин во время переговоров и до их начала высказался о невозможности возобновления сделки без учёта российских интересов.

https://ukraina.ru/20230904/1049165637.html

https://ukraina.ru/20230903/1049127557.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости, зерновая сделка, турция, дмитрий кулеба, владимир путин, эрдоган, переговоры, дипломатия, торговля