МИД Украины против переговоров по зерновой сделке
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Москва не заинтересована возобновлять игру в одни ворота
Режим Зеленского не видит оснований для начала переговоров с Россией, потому что она "не партнёр, с которым возможно вести переговоры". Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Вчера, 22:47Переговоры по "зерновой сделке" Россия — Турция. Результата нет, но есть надеждаВ Сочи состоялась полуторачасовая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в расширенном формате. К слову, это первая очная встреча лидеров после приостановки зерновой сделки. До этого политики обсуждали эти вопросы в телефонном режиме
По его словам, принципиальная позиция режима Зеленского заключается в сохранении режима жёстких антироссийских санкций. Поэтому, по словам Кулебы, возобновление "зерновой сделки" с учётом интересов Москвы невозможно.
Заявление главы украинского МИД обнародовано после состоявшихся 4 сентября в Сочи переговоров президентов России и Турции. Одним из вопросов повестки было возобновление "зерновой сделки". Реджеп Тайип Эрдоган видел решение проблемы в смягчении позиции киевского режима. Владимир Путин во время переговоров и до их начала высказался о невозможности возобновления сделки без учёта российских интересов.