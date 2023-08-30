https://ukraina.ru/20230830/1049036739.html

"Приготовить пакет для трупа": в Киеве певица превратила детский праздник в вертеп нацизма

"Приготовить пакет для трупа": в Киеве певица превратила детский праздник в вертеп нацизма - 30.08.2023 Украина.ру

"Приготовить пакет для трупа": в Киеве певица превратила детский праздник в вертеп нацизма

Отутюженные прессом дерусификации юные украинцы радостно спели песню о русском "Ваньке-встаньке", которому нужно приготовить себе пакет. Политолог Иван Скориков назвал это проявлением дикости и нацизма

2023-08-30T14:24

2023-08-30T14:24

2023-08-30T14:24

новости

украина

песня

киев

торговый центр

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Инцидент произошел на днях в одном из киевских торговых центров. Здесь шли съемки музыкальной паузы для юмористической ТВ-студии "95 квартал", где раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский.В съемках приняла участие финалистка украинского шоу "Голос", певица и блогер Маша Кондратенко с песней о русском "Ваньке-встаньке", которому нужно приготовить себе пакет. Ни само присутствие местной гламурной дивы, ни ее песня, вышедшая еще в 2022 году, не получили бы столько внимания, если бы не дети, которые восторженно плясали и подпевали: "Ванька-встанька, що таке? Приготуй собі пакет! Ванька-встанька, не біжи! Вже немає куди йти!"Кадры с выступления опубликовал в своем телеграм-канале политолог Иван Скориков."Пример тоталитарной военной пропаганды в 21 веке. Врага максимально расчеловечивают для всех слоёв и групп населения. Дикость, сатанизм, нацизм? – Да. Всё ради главной цели – тотальной дерусификации.Опыт, кстати, отработанный и известно откуда взят. Именно так поступали нацисты гитлеровской Германии. Они с ранних лет упорно взращивали в умах юного поколения слепую убежденность в превосходстве истинных арийцев. С неменьшим рвением теперь эту практику во всю применяют на Украине."Казалось бы, после "одесских шашлыков" и "оторванных лапок у самки колорада" тут ничего удивить не может, но для этой монстровой нелюди, доведенной до абсолютизма, бесконечность не предел. Подростков уже вот-вот погребут на фронт, а из малышей загодя готовят машины для истребления русских", – пишет Readovka.

https://ukraina.ru/20230824/1048907707.html

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новости, украина, песня, киев, торговый центр