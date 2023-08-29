Новый рекорд украинского госдолга. Платить по кредитам нечем, Киев надеется на репарации Москвы - 29.08.2023 Украина.ру
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Новый рекорд украинского госдолга. Платить по кредитам нечем, Киев надеется на репарации Москвы
Новый рекорд украинского госдолга. Платить по кредитам нечем, Киев надеется на репарации Москвы - 29.08.2023 Украина.ру
Новый рекорд украинского госдолга. Платить по кредитам нечем, Киев надеется на репарации Москвы
В понедельник, 28 августа, министерство финансов Украины отчиталось о рекордном увеличении госдолга. Он вырос в течение июля сразу на 4 млрд долларов – до 132,92 млрд
2023-08-29T12:43
2023-08-29T12:43
украина
кредит
владимир зеленский
мвф
госдолг
всу
дуда
евросоюз
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Это новый исторический рекорд. При этом собственно государственный долг составил 4 трлн 521 млрд грн (93% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 123,63 млрд долларов.В том числе внешний госдолг – 3 трлн 50 млрд грн или 83,41 млрд долларов, внутренний – 1 триллион 470 млрд грн или 40,22 млрд долларов, говорится в сообщении украинского Минфина.Таким образом, госдолг Украины фактически сравнялся с ВВП страны, но это еще не предел. Киев продолжает набирать новые и новые кредиты.По оценкам МВФ, в 2024 году госдолг Украины составит почти 125% ВВП, в 2025 году – 139% ВВП, в 2026 году достигнет 150% ВВП. Снижение уровня госдолга до 75% ВВП, по прогнозам МВФ, начнется после 2033 года, но за эти 10 лет еще много воды утечет.Иными словами, МВФ, выдавая кредиты, сознает, что долги Киева будут только нарастать в ближайшие годы. В 2023 году Украина должна выплатить 12 миллиардов долларов, преимущественно это проценты по кредитам МВФ.За июль 2023 года валютные резервы Нацбанка Украины выросли сразу на 6,9% – до 41,7 млрд долларов, а это максимальный уровень за годы независимости.Тем не менее, львиная доля валютных поступлений была обеспечена не экономическим ростом и экспортом товаров, а международной помощью на 4,7 млрд долларов. Большая ее часть поступила в виде кредитов и подлежит возврату в будущем.Помимо внешних обязательств Украины как государства, есть также внешние долги и у государственных компаний. Крупнейшие заемщики – это НАК "Нафтогаз", "Укравтодор", "Укрэнерго", "Укрзализныця".Украинский экономист Алексей Кущ пишет, что проблема госдолга ляжет непосильной ношей на Украину уже после окончания боевых действий."В любом случае, фактор госдолга станет одним из факторов невозможности нашего быстрого роста после войны. А за восстановление ВВП придется еще и платить кредиторам бонусы за рост по ВВП-варрантам "имени Яресько"", - пишет экономист.Он считает, что Киеву нужно уже сейчас поднимать тему списания долгов, так как после окончания военных действий страна выпадет из внимания мировых СМИ и никто долги не спишет."По сути, 2023 год и первая половина 2024-го - и есть наше окно возможностей по списанию долга", – отмечает Кущ.Западные политики и экономисты прекрасно знают состояние украинской экономики, как и знают, что это США, Великобритания и их сателлиты воюют руками ВСУ.Польский президент Анджей Дуда на днях открыто заявил, что ВСУ – дешевый ресурс против россиян, поскольку американские солдаты не воюют. Тем не менее, западные правительства, банки и фонды не списывают Киеву долги, как это регулярно делает РФ в отношении дружественных стран Третьего мира.Прозападные политики и экономисты на Украине выступают жестко против подобных разговоров, так как списание долгов будет означать, что страна является бедной и несостоятельной (хотя она таковой и является).Экономист из группы Concorde Capital Александр Паращий говорит, что после попыток списать долги Украине не будет светить членство в ЕС, хотя оно и без того не светит.Кроме того, согласно Копенгагенским критериям для вступления в ЕС, госдолг страны-кандидата не должен превышать 60% ВВП.Однако Паращий самоуверенно предлагает воспользоваться другими "активами" в счет долга, которые у Украины якобы есть, а таковыми "активами" он называет будущие репарации Киеву от РФ."Под этот актив Кабмин сможет уже привлекать кредитные средства. Повторюсь – не выпрашивать, а привлекать. Это означает, что размер помощи Украине будет зависеть не только от доброй воли партнеров, но и наших потребностей.Эти кредиты не будут портить долговые показатели украинского правительства (это основное, на что жалуется МВФ) – их возврат будет обеспечен не нашими будущими налогами, а исключительно будущими выплатами от РФ", – фантазирует Паращий.На российские средства рассчитывает и глава комитета Рады по финансам Даниил Гетманцев."В долгосрочной перспективе единственным надежным источником возврата госдолга к устойчивому уровню является конфискация российских активов", – заявил Гетманцев 28 августа.Подобные заявления на Украине делают ради самоубеждения и в надежде на всесильность западных партнеров, которые смогут санкциями сломать российскую экономику.Прогнозы МВФ говорят, что госдолг Украины будет только нарастать ближайшие годы, то есть, экономисты МВФ ни на какие репарации от РФ всерьез не рассчитывают.Расплачиваться за финансовую помощь Киеву все равно придется простым украинцам, которым будут повышать налоги и тарифы. Расплачиваться придется зерном и лесом. По крайней мере на территории, которая еще будет подконтрольна Киеву.
https://ukraina.ru/20230619/1047349892.html
https://ukraina.ru/20220905/1038437174.html
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украина, кредит, владимир зеленский, мвф, госдолг, всу, дуда, евросоюз
Украина, кредит, Владимир Зеленский, МВФ, госдолг, ВСУ, Дуда, Евросоюз

Новый рекорд украинского госдолга. Платить по кредитам нечем, Киев надеется на репарации Москвы

12:43 29.08.2023
 
Госдолг Украины коллаж
Госдолг Украины коллаж
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В понедельник, 28 августа, министерство финансов Украины отчиталось о рекордном увеличении госдолга. Он вырос в течение июля сразу на 4 млрд долларов – до 132,92 млрд
Это новый исторический рекорд. При этом собственно государственный долг составил 4 трлн 521 млрд грн (93% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 123,63 млрд долларов.
В том числе внешний госдолг – 3 трлн 50 млрд грн или 83,41 млрд долларов, внутренний – 1 триллион 470 млрд грн или 40,22 млрд долларов, говорится в сообщении украинского Минфина.
Таким образом, госдолг Украины фактически сравнялся с ВВП страны, но это еще не предел. Киев продолжает набирать новые и новые кредиты.
По оценкам МВФ, в 2024 году госдолг Украины составит почти 125% ВВП, в 2025 году – 139% ВВП, в 2026 году достигнет 150% ВВП. Снижение уровня госдолга до 75% ВВП, по прогнозам МВФ, начнется после 2033 года, но за эти 10 лет еще много воды утечет.
Иными словами, МВФ, выдавая кредиты, сознает, что долги Киева будут только нарастать в ближайшие годы. В 2023 году Украина должна выплатить 12 миллиардов долларов, преимущественно это проценты по кредитам МВФ.
За июль 2023 года валютные резервы Нацбанка Украины выросли сразу на 6,9% – до 41,7 млрд долларов, а это максимальный уровень за годы независимости.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
19 июня, 07:12
Украина рассчитывает погасить часть госдолга замороженными активами РоссииСоветник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ". Об этом он заявил 18 июня в эфире украинского телемарафона
Тем не менее, львиная доля валютных поступлений была обеспечена не экономическим ростом и экспортом товаров, а международной помощью на 4,7 млрд долларов. Большая ее часть поступила в виде кредитов и подлежит возврату в будущем.
Помимо внешних обязательств Украины как государства, есть также внешние долги и у государственных компаний. Крупнейшие заемщики – это НАК "Нафтогаз", "Укравтодор", "Укрэнерго", "Укрзализныця".
Украинский экономист Алексей Кущ пишет, что проблема госдолга ляжет непосильной ношей на Украину уже после окончания боевых действий.
"В любом случае, фактор госдолга станет одним из факторов невозможности нашего быстрого роста после войны. А за восстановление ВВП придется еще и платить кредиторам бонусы за рост по ВВП-варрантам "имени Яресько"", - пишет экономист.
Он считает, что Киеву нужно уже сейчас поднимать тему списания долгов, так как после окончания военных действий страна выпадет из внимания мировых СМИ и никто долги не спишет.
"По сути, 2023 год и первая половина 2024-го - и есть наше окно возможностей по списанию долга", – отмечает Кущ.
Западные политики и экономисты прекрасно знают состояние украинской экономики, как и знают, что это США, Великобритания и их сателлиты воюют руками ВСУ.
Польский президент Анджей Дуда на днях открыто заявил, что ВСУ – дешевый ресурс против россиян, поскольку американские солдаты не воюют. Тем не менее, западные правительства, банки и фонды не списывают Киеву долги, как это регулярно делает РФ в отношении дружественных стран Третьего мира.
Николай Азаров интервью - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября 2022, 09:08
Николай Азаров: Украина жива только благодаря кредитам Запада, которые растут как снежный ком
Прозападные политики и экономисты на Украине выступают жестко против подобных разговоров, так как списание долгов будет означать, что страна является бедной и несостоятельной (хотя она таковой и является).
Экономист из группы Concorde Capital Александр Паращий говорит, что после попыток списать долги Украине не будет светить членство в ЕС, хотя оно и без того не светит.
Кроме того, согласно Копенгагенским критериям для вступления в ЕС, госдолг страны-кандидата не должен превышать 60% ВВП.
Однако Паращий самоуверенно предлагает воспользоваться другими "активами" в счет долга, которые у Украины якобы есть, а таковыми "активами" он называет будущие репарации Киеву от РФ.
"Под этот актив Кабмин сможет уже привлекать кредитные средства. Повторюсь – не выпрашивать, а привлекать. Это означает, что размер помощи Украине будет зависеть не только от доброй воли партнеров, но и наших потребностей.
Эти кредиты не будут портить долговые показатели украинского правительства (это основное, на что жалуется МВФ) – их возврат будет обеспечен не нашими будущими налогами, а исключительно будущими выплатами от РФ", – фантазирует Паращий.
На российские средства рассчитывает и глава комитета Рады по финансам Даниил Гетманцев.
"В долгосрочной перспективе единственным надежным источником возврата госдолга к устойчивому уровню является конфискация российских активов", – заявил Гетманцев 28 августа.
29 августа, 12:22
Битва резервов. Украине все чаще пророчат поражение с потерей государственностиВстречи и разговоры по видеосвязи главкома ВСУ Валерия Залужного с председателем Объединенного комитета начальников штабов генерала Марком Милли, главкомом сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником британского штаба обороны Энтони Радакином, похоже, возымели действие
Подобные заявления на Украине делают ради самоубеждения и в надежде на всесильность западных партнеров, которые смогут санкциями сломать российскую экономику.
Прогнозы МВФ говорят, что госдолг Украины будет только нарастать ближайшие годы, то есть, экономисты МВФ ни на какие репарации от РФ всерьез не рассчитывают.
Расплачиваться за финансовую помощь Киеву все равно придется простым украинцам, которым будут повышать налоги и тарифы. Расплачиваться придется зерном и лесом. По крайней мере на территории, которая еще будет подконтрольна Киеву.
 
УкраинакредитВладимир ЗеленскийМВФгосдолгВСУДудаЕвросоюз
 
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