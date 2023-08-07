https://ukraina.ru/20230807/1048525591.html

Зачем Варшаве мощная армия? Кочетков раскрыл планы Польши. Видео

Зачем Варшаве мощная армия? Кочетков раскрыл планы Польши. Видео - 07.08.2023 Украина.ру

Зачем Варшаве мощная армия? Кочетков раскрыл планы Польши. Видео

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру рассказал, с чем связана истерика Варшавы касательно... Украина.ру, 07.08.2023

2023-08-07T12:03

2023-08-07T12:03

2023-08-07T12:03

алексей кочетков

видео

россия

украина

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польша

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чвк "вагнер"

варшава

оружие

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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру рассказал, с чем связана истерика Варшавы касательно переброски бойцов ЧВК "Вагнер" на границу с Польшей и зачем полякам мощная армия: 00:24 – О польской ментальности; 02:40 - Почему поляков напугали вагнеровцы? 05:11 - Закупка Варшавой тысячи танков и тысячи артиллерийских систем: страх или желание заработать? 09:14 – Пойдёт ли Польша на захват Белоруссии осенью 2024 года? 15:50 - При каких условиях мы всерьёз сможем задуматься над тем, чтобы привлечь Белоруссию к прямому участию в СВО? 18:40 - Позиция и страхи Литвы; 24:28 - О превентивных мерах против Польши.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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