https://ukraina.ru/20230807/1048525591.html
Зачем Варшаве мощная армия? Кочетков раскрыл планы Польши. Видео
Зачем Варшаве мощная армия? Кочетков раскрыл планы Польши. Видео - 07.08.2023 Украина.ру
Зачем Варшаве мощная армия? Кочетков раскрыл планы Польши. Видео
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру рассказал, с чем связана истерика Варшавы касательно... Украина.ру, 07.08.2023
2023-08-07T12:03
2023-08-07T12:03
2023-08-07T12:03
алексей кочетков
видео
россия
украина
всу
польша
чвк
чвк "вагнер"
варшава
оружие
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру рассказал, с чем связана истерика Варшавы касательно переброски бойцов ЧВК "Вагнер" на границу с Польшей и зачем полякам мощная армия: 00:24 – О польской ментальности; 02:40 - Почему поляков напугали вагнеровцы? 05:11 - Закупка Варшавой тысячи танков и тысячи артиллерийских систем: страх или желание заработать? 09:14 – Пойдёт ли Польша на захват Белоруссии осенью 2024 года? 15:50 - При каких условиях мы всерьёз сможем задуматься над тем, чтобы привлечь Белоруссию к прямому участию в СВО? 18:40 - Позиция и страхи Литвы; 24:28 - О превентивных мерах против Польши.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Кочетков, Видео, Россия, Украина, ВСУ, Польша, ЧВК, ЧВК "Вагнер", Варшава, оружие, танки, наёмники, армия, Матеуш Моравецкий, мобилизация, Белоруссия, Лукашенко, Литва, НАТО
Зачем Варшаве мощная армия? Кочетков раскрыл планы Польши. Видео
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру рассказал, с чем связана истерика Варшавы касательно переброски бойцов ЧВК "Вагнер" на границу с Польшей и зачем полякам мощная армия:
00:24 – О польской ментальности;
02:40 - Почему поляков напугали вагнеровцы?
05:11 - Закупка Варшавой тысячи танков и тысячи артиллерийских систем: страх или желание заработать?
09:14 – Пойдёт ли Польша на захват Белоруссии осенью 2024 года?
15:50 - При каких условиях мы всерьёз сможем задуматься над тем, чтобы привлечь Белоруссию к прямому участию в СВО?
18:40 - Позиция и страхи Литвы;
24:28 - О превентивных мерах против Польши.