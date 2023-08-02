https://ukraina.ru/20230802/1048418283.html

Рекорд по числу поджогов: в Петербурге задержали женщину, спалившую двери военкомата

Рекорд по числу поджогов: в Петербурге задержали женщину, спалившую двери военкомата - 02.08.2023 Украина.ру

Рекорд по числу поджогов: в Петербурге задержали женщину, спалившую двери военкомата

В Санкт-Петербурге задержана местная жительница, которая в ночь на 2 августа подожгла дверь военкомата в Адмиралтейском районе города. Об этом сообщило агентство РИА Новости

2023-08-02T10:40

2023-08-02T10:40

2023-08-02T10:40

новости

санкт-петербург

военкомат

поджог

рекорд

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Известно, что женщину задержали по горячим следам. В признательных показаниях злоумышленница заявила, что на этот шаг ее толкнул неизвестный, представившийся сотрудником "безопасности Центробанка".Известно также, что за поджог петербурженке пообещали 50 тысяч рублей, но перевели только две тысячи, на которые она купила масло и бензин, необходимые для реализации плана.По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье 167 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК РФ.Аналогичные случаи в последние дни произошли и в ряде других российских регионов: например, в Ставрополе и в двух городах Челябинской области, однако рекордсменом в подобного рода преступлениях является Санкт-Петербург. Только 1 августа в городе были подожжены более 10-ти военкоматов по указанию мошенников.Кстати, страдают от действий телефонных мошенников не только военкоматы. Так, в конце июня 66-летняя питерская пенсионерка Ольга Беляева попыталась поджечь офис банка после того, как получила угрозы от украинских мошенников "из службы безопасности" компании.Оказалось, что мошенники заставляли пенсионерку несколько раз переводить деньги на "безопасный счет", а потом под видом "сотрудников ФСБ" обвинили пожилую женщину в переводе средств ВСУ. В качестве способа "избежать наказания" предложили поджечь офис банка.Всем жертвам украинских колл-центров грозят реальные сроки от 5 до 15 лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20230802/1048415855.html

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новости, санкт-петербург, военкомат, поджог, рекорд