https://ukraina.ru/20230717/1048063084.html

Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона

Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона - 17.07.2023 Украина.ру

Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об ответных мерах России в отношении стран, осуществляющих помощь властям Киева в подготовке террористических актов. Аудиокомментарий Пескова опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 17 июля

2023-07-17T13:49

2023-07-17T13:49

2023-07-17T13:51

новости

крымский мост

дмитрий песков

кремль

теракт

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В Кремле знают о глубокой координации киевских властей со стороны Вашингтона и стран Североатлантического альянса, сказал Песков. Отвечая на вопрос, нужно ли разрывать общение с властями США и странами НАТО, Песков подчеркнул, что даже в самые острые моменты странам нужны каналы для диалога. Ранее Песков заявил, что теракт на Крымском мосту является делом рук Украины. "Сегодня Киевский режим убил молодую семью, родителей девочки. Девочка ранена и об этом надо говорить, чтобы все это слышали. Это все дело рук Киевского режима", заявил Песков.Пресс-секретарь отметил, что "все мы будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий".В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к теракту на Крымском мосту.Террористический акт на Крымском мосту - часть того самого украинского контрнаступления. Оно идёт и не отменяется и, помимо символического эффекта, одна из его задач — отрезать от материковой России Севастополь. Об этом рассказал изданию Украина.ру писатель и публицист Платон Беседин.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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новости, крымский мост, дмитрий песков, кремль, теракт