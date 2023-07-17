Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона - 17.07.2023 Украина.ру
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Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона
Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона - 17.07.2023 Украина.ру
Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об ответных мерах России в отношении стран, осуществляющих помощь властям Киева в подготовке террористических актов. Аудиокомментарий Пескова опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 17 июля
2023-07-17T13:49
2023-07-17T13:51
новости
крымский мост
дмитрий песков
кремль
теракт
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В Кремле знают о глубокой координации киевских властей со стороны Вашингтона и стран Североатлантического альянса, сказал Песков. Отвечая на вопрос, нужно ли разрывать общение с властями США и странами НАТО, Песков подчеркнул, что даже в самые острые моменты странам нужны каналы для диалога. Ранее Песков заявил, что теракт на Крымском мосту является делом рук Украины. "Сегодня Киевский режим убил молодую семью, родителей девочки. Девочка ранена и об этом надо говорить, чтобы все это слышали. Это все дело рук Киевского режима", заявил Песков.Пресс-секретарь отметил, что "все мы будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий".В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к теракту на Крымском мосту.Террористический акт на Крымском мосту - часть того самого украинского контрнаступления. Оно идёт и не отменяется и, помимо символического эффекта, одна из его задач — отрезать от материковой России Севастополь. Об этом рассказал изданию Украина.ру писатель и публицист Платон Беседин.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, крымский мост, дмитрий песков, кремль, теракт
Новости, Крымский мост, Дмитрий Песков, Кремль, теракт

Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона

13:49 17.07.2023 (обновлено: 13:51 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об ответных мерах России в отношении стран, осуществляющих помощь властям Киева в подготовке террористических актов. Аудиокомментарий Пескова опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк" 17 июля
В Кремле знают о глубокой координации киевских властей со стороны Вашингтона и стран Североатлантического альянса, сказал Песков.
"Мы прекрасно знаем, какой объём информации поступает и из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе. Поэтому здесь никаких иллюзий нет", - сказал пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос, нужно ли разрывать общение с властями США и странами НАТО, Песков подчеркнул, что даже в самые острые моменты странам нужны каналы для диалога.

"Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения. Об этом не может быть и речи. Но каналы для диалога всё равно нужны", - указал Песков.

Ранее Песков заявил, что теракт на Крымском мосту является делом рук Украины. "Сегодня Киевский режим убил молодую семью, родителей девочки. Девочка ранена и об этом надо говорить, чтобы все это слышали. Это все дело рук Киевского режима", заявил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что "все мы будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий".
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к теракту на Крымском мосту.
Террористический акт на Крымском мосту - часть того самого украинского контрнаступления. Оно идёт и не отменяется и, помимо символического эффекта, одна из его задач — отрезать от материковой России Севастополь. Об этом рассказал изданию Украина.ру писатель и публицист Платон Беседин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
12:24
Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля ответил на вопрос журналистов, каким будет ответ России на атаку на Крымский мост
 
НовостиКрымский мостДмитрий ПесковКремльтеракт
 
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Заголовок открываемого материала
13:49Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона
13:31Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда
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