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"Булыжник - оружие пролетариата": в Запорожье призывник прогнал военкома

"Булыжник - оружие пролетариата": в Запорожье призывник прогнал военкома - 20.06.2023 Украина.ру

"Булыжник - оружие пролетариата": в Запорожье призывник прогнал военкома

В Запорожье потенциальный призывник отказался принимать повестку, ответив сотруднику военкомата булыжником. Видео опубликовал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале 20 июня

2023-06-20T13:10

2023-06-20T13:10

2023-06-20T13:11

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В Запорожье к потенциальному призывнику подошли сотрудники военкомата с намерением вручить повестку. Мужчина отказался принимать повестку, поднял с земли булыжники и дважды бросил их точно в голову военкома.Мужчина преподал сотруднику военкомата "урок контрнаступа здорового человека", вспомнив, что "булыжник - оружие пролетариата", резюмировал Рогов.Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мобилизация на Украине "проходит спокойно". При этом практически ежедневно в сети появляются ролики, где людей силой забирают с улиц, скручивают и насильно увозят в военкоматы.Различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.30 мая Верховная Рада Украины проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет.Адвокат Тарас Никифорчук назвал реальную причину обновления закона, заявив, что теперь появится большая группа молодых людей, подлежащих мобилизации.Киев еще не один раз снизит призывной возраст, чтобы забирать на фронт все новую и новую живую силу, считает политолог Ростислав Ищенко. Сейчас 16-летних заберут, потом 15-летних, потом 70-летних. Так они еще довольно долго могут заканчиваться. У Гитлера тоже набирали 14-летних, хотя армия к концу войны еще насчитывала 3,5 миллиона человек, отметил Ищенко.Сейчас на Украина.ру читают:Боевики готовят в Польше свержение Лукашенко. Насколько оно реально?Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в КитайИвано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины

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новости, запорожье, владимир рогов, призывники, повестка, верховная рада