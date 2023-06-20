"Булыжник - оружие пролетариата": в Запорожье призывник прогнал военкома - 20.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230620/1047394434.html
"Булыжник - оружие пролетариата": в Запорожье призывник прогнал военкома
"Булыжник - оружие пролетариата": в Запорожье призывник прогнал военкома - 20.06.2023 Украина.ру
"Булыжник - оружие пролетариата": в Запорожье призывник прогнал военкома
В Запорожье потенциальный призывник отказался принимать повестку, ответив сотруднику военкомата булыжником. Видео опубликовал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале 20 июня
2023-06-20T13:10
2023-06-20T13:11
новости
запорожье
владимир рогов
призывники
повестка
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047395302_0:59:341:251_1920x0_80_0_0_ef0e69edb20ef46d14f36f713a75889f.jpg
В Запорожье к потенциальному призывнику подошли сотрудники военкомата с намерением вручить повестку. Мужчина отказался принимать повестку, поднял с земли булыжники и дважды бросил их точно в голову военкома.Мужчина преподал сотруднику военкомата "урок контрнаступа здорового человека", вспомнив, что "булыжник - оружие пролетариата", резюмировал Рогов.Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мобилизация на Украине "проходит спокойно". При этом практически ежедневно в сети появляются ролики, где людей силой забирают с улиц, скручивают и насильно увозят в военкоматы.Различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.30 мая Верховная Рада Украины проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет.Адвокат Тарас Никифорчук назвал реальную причину обновления закона, заявив, что теперь появится большая группа молодых людей, подлежащих мобилизации.Киев еще не один раз снизит призывной возраст, чтобы забирать на фронт все новую и новую живую силу, считает политолог Ростислав Ищенко. Сейчас 16-летних заберут, потом 15-летних, потом 70-летних. Так они еще довольно долго могут заканчиваться. У Гитлера тоже набирали 14-летних, хотя армия к концу войны еще насчитывала 3,5 миллиона человек, отметил Ищенко.Сейчас на Украина.ру читают:Боевики готовят в Польше свержение Лукашенко. Насколько оно реально?Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в КитайИвано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины
https://ukraina.ru/20230618/1047299559.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047395302_6:0:341:251_1920x0_80_0_0_d31222d7c106ad5966279d54d55033b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожье, владимир рогов, призывники, повестка, верховная рада
Новости, Запорожье, Владимир Рогов, призывники, повестка, Верховная Рада

"Булыжник - оружие пролетариата": в Запорожье призывник прогнал военкома

13:10 20.06.2023 (обновлено: 13:11 20.06.2023)
 
© Телеграм-канал Владимира РоговаПризыв мобилизация ВСУ Запорожье
Призыв мобилизация ВСУ Запорожье
© Телеграм-канал Владимира Рогова
Читать в
В Запорожье потенциальный призывник отказался принимать повестку, ответив сотруднику военкомата булыжником. Видео опубликовал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале 20 июня
В Запорожье к потенциальному призывнику подошли сотрудники военкомата с намерением вручить повестку. Мужчина отказался принимать повестку, поднял с земли булыжники и дважды бросил их точно в голову военкома.
"Потенциальный танкист не хочет гибнуть в мясном штурме или гореть в "Леопарде" за интересы Запада и режима Зеленского", - написал Рогов.
Мужчина преподал сотруднику военкомата "урок контрнаступа здорового человека", вспомнив, что "булыжник - оружие пролетариата", резюмировал Рогов.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мобилизация на Украине "проходит спокойно". При этом практически ежедневно в сети появляются ролики, где людей силой забирают с улиц, скручивают и насильно увозят в военкоматы.
Различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
30 мая Верховная Рада Украины проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет.
Адвокат Тарас Никифорчук назвал реальную причину обновления закона, заявив, что теперь появится большая группа молодых людей, подлежащих мобилизации.
Киев еще не один раз снизит призывной возраст, чтобы забирать на фронт все новую и новую живую силу, считает политолог Ростислав Ищенко. Сейчас 16-летних заберут, потом 15-летних, потом 70-летних. Так они еще довольно долго могут заканчиваться. У Гитлера тоже набирали 14-летних, хотя армия к концу войны еще насчитывала 3,5 миллиона человек, отметил Ищенко.
Сейчас на Украина.ру читают:
Боевики готовят в Польше свержение Лукашенко. Насколько оно реально?
Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в Китай
Ивано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
18 июня, 07:44Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю. "Всеобщая мобилизация" и снос "памятника Юлии Тимошенко"Сообщения о "всеобщей мобилизации" в Ивано-Франковске оказались привычной бюрократической активностью военкомов. Подобные приказы издаются после каждого продления военного положения на территории Украины.
 
НовостиЗапорожьеВладимир РоговпризывникиповесткаВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Татьяна Монтян: Решающая битва еще впереди, рано радоваться провалу контрнаступления
14:32Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области
14:29Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии
14:08"Россия — фундамент европейской культуры": в Москве открылся XVII конкурс имени Чайковского
14:07Украинское наступление и уроки Прохоровки. Залужного, конечно, не расстреляют, но карьеру испортят
14:05Глава МИД ЮАР оценила переговоры африканских лидеров с Путиным и Зеленским
13:56Кремль не стал комментировать тему обмена пленными с Украиной
13:55Шедевры увезли на Запад. Украинцы рискуют больше не увидеть своих произведений искусства
13:53Как будем уничтожать американские F-16 и почему ВСУ пришлось отказаться от "Леопардов" - Кнутов
13:47Владимир Евсеев: Россия готова выбить ВСУ из Мариьнки, чтобы через месяц отражать их танковые контратаки
13:39Руководство ВСУ планирует нанести удары по Крыму — Шойгу
13:37"Отряд бессмертных командующих": Буданов записал себя в один ряд с Бандерой
13:28Илон Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ
13:10"Булыжник - оружие пролетариата": в Запорожье призывник прогнал военкома
13:00Новые послы, последствия атак ВСУ, помощь мирным жителям. Главное на Украине на 13:00 20 июня
12:20ЕС готовит новый пакет помощи Украине на 50 млрд евро - СМИ
12:01Восполнить потери и выслужиться. Зачем на Западной Украине огласили тотальную мобилизацию
11:59Куда уйдут деньги от продажи "Челси": Дудчак о выборе Абрамовича, планах Лондона и целях России
11:57Хроника энергетической войны: последние события
11:47Массовые протесты в Софии: болгары отказываются участвовать в "украинской мясорубке"
Лента новостейМолния