https://ukraina.ru/20230605/1046911417.html

Эстония может прекратить военную поддержку Украины - СМИ

Эстония может прекратить военную поддержку Украины - СМИ - 05.06.2023 Украина.ру

Эстония может прекратить военную поддержку Украины - СМИ

Эстония продолжит помогать Украине в военном плане, если ВСУ достигнут успеха в ходе их контрнаступления, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом на днях сообщило эстонское издание ERR.ee

2023-06-05T14:45

2023-06-05T14:45

2023-06-05T14:45

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военная помощь

эстония

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СМИ ранее сообщали со ссылкой на слова члена конгресса США Джоша Хоули, что на Западе не одобряют задержку контрнаступления украинских войск.Новые поставки вооружения должны основываться на потребностях украинских войск для выполнения конкретной военной операции, чтобы в Вашингтоне смогли отследить, как Киев использует предоставляемое оружие и деньги, сказал Хоули.СМИ также сообщили со ссылкой на неназванных источников, что президент Украины Владимир Зеленский попросил западных кураторов предоставить ещё больше времени на подготовку к контрнаступлению, на что в Пентагоне ответили приказом продолжать контрнаступление, ведь от Киева Вашингтону нужно одно – военное поражение России.Ранее в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский сказал, что ВСУ стремятся накопить западное вооружение в тыловых складах, чтобы использовать его в контрнаступлении, но удары Вооружённых сил РФ по местам скопления военной техники и оружия уничтожают эти запасы.У некоторых подразделений украинских войск уже закончились снаряды для ракетной системы залпового огня HIMARS производства США, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Ильи Мощанского на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230602/1046854222.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, военная помощь, эстония