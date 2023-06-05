https://ukraina.ru/20230605/1046911417.html
Эстония может прекратить военную поддержку Украины - СМИ
Эстония может прекратить военную поддержку Украины - СМИ - 05.06.2023 Украина.ру
Эстония может прекратить военную поддержку Украины - СМИ
Эстония продолжит помогать Украине в военном плане, если ВСУ достигнут успеха в ходе их контрнаступления, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом на днях сообщило эстонское издание ERR.ee
2023-06-05T14:45
2023-06-05T14:45
2023-06-05T14:45
новости
украина
всу
военная помощь
эстония
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СМИ ранее сообщали со ссылкой на слова члена конгресса США Джоша Хоули, что на Западе не одобряют задержку контрнаступления украинских войск.Новые поставки вооружения должны основываться на потребностях украинских войск для выполнения конкретной военной операции, чтобы в Вашингтоне смогли отследить, как Киев использует предоставляемое оружие и деньги, сказал Хоули.СМИ также сообщили со ссылкой на неназванных источников, что президент Украины Владимир Зеленский попросил западных кураторов предоставить ещё больше времени на подготовку к контрнаступлению, на что в Пентагоне ответили приказом продолжать контрнаступление, ведь от Киева Вашингтону нужно одно – военное поражение России.Ранее в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский сказал, что ВСУ стремятся накопить западное вооружение в тыловых складах, чтобы использовать его в контрнаступлении, но удары Вооружённых сил РФ по местам скопления военной техники и оружия уничтожают эти запасы.У некоторых подразделений украинских войск уже закончились снаряды для ракетной системы залпового огня HIMARS производства США, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Ильи Мощанского на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230602/1046854222.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, военная помощь, эстония
Новости, Украина, ВСУ, военная помощь, Эстония
Эстония может прекратить военную поддержку Украины - СМИ
Эстония продолжит помогать Украине в военном плане, если ВСУ достигнут успеха в ходе их контрнаступления, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом на днях сообщило эстонское издание ERR.ee
СМИ ранее сообщали со ссылкой на слова члена конгресса США Джоша Хоули, что на Западе не одобряют задержку контрнаступления украинских войск.
"У Эстонии все еще есть оружие, которое она может передать Украине. Но сейчас украинская сторона не нуждается в дополнительном вооружении. При этом продолжение оказания помощи во многом зависит от успехов ВСУ летом, успехов в ходе контрнаступления и их потребностей осенью", – заявил Певкур.
Новые поставки вооружения должны основываться на потребностях украинских войск для выполнения конкретной военной операции, чтобы в Вашингтоне смогли отследить, как Киев использует предоставляемое оружие и деньги, сказал Хоули.
СМИ также сообщили со ссылкой на неназванных источников, что президент Украины Владимир Зеленский попросил западных кураторов предоставить ещё больше времени на подготовку к контрнаступлению, на что в Пентагоне ответили приказом продолжать контрнаступление, ведь от Киева Вашингтону нужно одно – военное поражение России.
Ранее в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский сказал, что ВСУ стремятся накопить западное вооружение в тыловых складах, чтобы использовать его в контрнаступлении, но удары Вооружённых сил РФ по местам скопления военной техники и оружия уничтожают эти запасы.
У некоторых подразделений украинских войск уже закончились снаряды для ракетной системы залпового огня HIMARS производства США, отметил он.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Ильи Мощанского на нашем сайте.