Патрушев назвал неприемлемым возвращение НАТО в Афганистан - 29.03.2023 Украина.ру
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Патрушев назвал неприемлемым возвращение НАТО в Афганистан
Патрушев назвал неприемлемым возвращение НАТО в Афганистан - 29.03.2023 Украина.ру
Патрушев назвал неприемлемым возвращение НАТО в Афганистан
Возвращение под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние страны категорически неприемлемо. Об этом 29 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Нью-Дели, передает пресс-служба аппарата СБ РФ
2023-03-29T12:25
2023-03-29T12:25
афганистан
сша
нато
патрушев
новости
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Он выразил уверенность, что Вашингтон и его союзники, ответственные за критическое положение дел в Афганистане после вывода оккупационного контингента, должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики.США и НАТО начали выводить контингент из Афганистана в конце апреля 2021 года. Он присутствовал там около 20 лет. Президент США Джо Байден объяснял решение вывести войска из Афганистана большими потерями и затратами на продолжение военной операции.В начале года Патрушев отмечал, что вывод американских войск из Афганистана связан, в частности, с необходимостью Пентагона сосредоточиться на Украине. Оставаясь в Афганистане, США не могли бы выделять такую масштабную помощь Киеву.
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афганистан, сша, нато, патрушев, новости
Афганистан, США, НАТО, Патрушев, Новости

Патрушев назвал неприемлемым возвращение НАТО в Афганистан

12:25 29.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Возвращение под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние страны категорически неприемлемо. Об этом 29 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Нью-Дели, передает пресс-служба аппарата СБ РФ
Он выразил уверенность, что Вашингтон и его союзники, ответственные за критическое положение дел в Афганистане после вывода оккупационного контингента, должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики.

"В то же время полагаем категорически неприемлемым возвращение в любой форме и под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в регион, в том числе в соседние с Афганистаном страны", - сказал Патрушев.

США и НАТО начали выводить контингент из Афганистана в конце апреля 2021 года. Он присутствовал там около 20 лет. Президент США Джо Байден объяснял решение вывести войска из Афганистана большими потерями и затратами на продолжение военной операции.
В начале года Патрушев отмечал, что вывод американских войск из Афганистана связан, в частности, с необходимостью Пентагона сосредоточиться на Украине. Оставаясь в Афганистане, США не могли бы выделять такую масштабную помощь Киеву.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
1 марта, 12:43
Украина превратилась во второй Афганистан - АзаровЭкономика Украина полностью зависима от Запада, в стране господствует нищета, на что-то рассчитывать могут только те украинцы, которые вовремя уехали в Европу. Такое мнение 1 марта в своих соцсетях высказал экс-премьер Украины Николай Азаров
 
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