https://ukraina.ru/20230329/1044824132.html

Патрушев назвал неприемлемым возвращение НАТО в Афганистан

Патрушев назвал неприемлемым возвращение НАТО в Афганистан - 29.03.2023 Украина.ру

Патрушев назвал неприемлемым возвращение НАТО в Афганистан

Возвращение под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние страны категорически неприемлемо. Об этом 29 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Нью-Дели, передает пресс-служба аппарата СБ РФ

2023-03-29T12:25

2023-03-29T12:25

2023-03-29T12:25

афганистан

сша

нато

патрушев

новости

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Он выразил уверенность, что Вашингтон и его союзники, ответственные за критическое положение дел в Афганистане после вывода оккупационного контингента, должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики.США и НАТО начали выводить контингент из Афганистана в конце апреля 2021 года. Он присутствовал там около 20 лет. Президент США Джо Байден объяснял решение вывести войска из Афганистана большими потерями и затратами на продолжение военной операции.В начале года Патрушев отмечал, что вывод американских войск из Афганистана связан, в частности, с необходимостью Пентагона сосредоточиться на Украине. Оставаясь в Афганистане, США не могли бы выделять такую масштабную помощь Киеву.

https://ukraina.ru/20230301/1043986797.html

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афганистан, сша, нато, патрушев, новости