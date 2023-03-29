Патрушев назвал неприемлемым возвращение НАТО в Афганистан
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Возвращение под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние страны категорически неприемлемо. Об этом 29 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Нью-Дели, передает пресс-служба аппарата СБ РФ
Он выразил уверенность, что Вашингтон и его союзники, ответственные за критическое положение дел в Афганистане после вывода оккупационного контингента, должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики.
"В то же время полагаем категорически неприемлемым возвращение в любой форме и под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в регион, в том числе в соседние с Афганистаном страны", - сказал Патрушев.
США и НАТО начали выводить контингент из Афганистана в конце апреля 2021 года. Он присутствовал там около 20 лет. Президент США Джо Байден объяснял решение вывести войска из Афганистана большими потерями и затратами на продолжение военной операции.
В начале года Патрушев отмечал, что вывод американских войск из Афганистана связан, в частности, с необходимостью Пентагона сосредоточиться на Украине. Оставаясь в Афганистане, США не могли бы выделять такую масштабную помощь Киеву.
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