https://ukraina.ru/20230117/1042664364.html

"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию

"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию - 17.01.2023 Украина.ру

"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию

Войска РФ прибывают в Белоруссию для создания противовеса Польше, которая наращивает военное присутствие на своей восточной границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

2023-01-17T04:30

2023-01-17T04:30

2023-01-17T04:30

новости

спецоперация

ростислав ищенко

польша

белоруссия

киевский режим

западная украина

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Он отметил, что данный шаг является вынужденным со стороны России, поскольку войска, отправляемые в Белоруссию для компенсации польской активности, уже не смогут использоваться на Украине.По его мнению, угроза, исходящая со стороны Польши, вполне реальна.Он добавил, что Варшава уже несколько месяцев назад вела переговоры с киевским режимом о направлении своих войск на Западную Украину для высвобождения дислоцированных там сил ВСУ.С 16 января до 1 февраля на территории Белоруссии пройдут совместные лётно-тактические российско-белорусские учения.В ходе манёвров вооружённые силы двух стран должны, в частности, отработать совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221223/1042060707.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, ростислав ищенко, польша, белоруссия, киевский режим, западная украина