"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию - 17.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230117/1042664364.html
"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию
"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию - 17.01.2023 Украина.ру
"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию
Войска РФ прибывают в Белоруссию для создания противовеса Польше, которая наращивает военное присутствие на своей восточной границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2023-01-17T04:30
2023-01-17T04:30
новости
спецоперация
ростислав ищенко
польша
белоруссия
киевский режим
западная украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042665804_0:16:1729:989_1920x0_80_0_0_fce737915ef1a2f1f7fc9af5ef996a02.jpg
Он отметил, что данный шаг является вынужденным со стороны России, поскольку войска, отправляемые в Белоруссию для компенсации польской активности, уже не смогут использоваться на Украине.По его мнению, угроза, исходящая со стороны Польши, вполне реальна.Он добавил, что Варшава уже несколько месяцев назад вела переговоры с киевским режимом о направлении своих войск на Западную Украину для высвобождения дислоцированных там сил ВСУ.С 16 января до 1 февраля на территории Белоруссии пройдут совместные лётно-тактические российско-белорусские учения.В ходе манёвров вооружённые силы двух стран должны, в частности, отработать совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221223/1042060707.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042665804_195:0:1535:1005_1920x0_80_0_0_497a606806e53fbb18a59e02356a7e8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, ростислав ищенко, польша, белоруссия, киевский режим, западная украина
Новости, Спецоперация, Ростислав Ищенко, Польша, Белоруссия, киевский режим, Западная Украина

"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию

04:30 17.01.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны России направило два дивизиона С-400 с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
Минобороны России направило два дивизиона С-400 с Дальнего Востока на учения в Белоруссию
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Войска РФ прибывают в Белоруссию для создания противовеса Польше, которая наращивает военное присутствие на своей восточной границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Он отметил, что данный шаг является вынужденным со стороны России, поскольку войска, отправляемые в Белоруссию для компенсации польской активности, уже не смогут использоваться на Украине.
По его мнению, угроза, исходящая со стороны Польши, вполне реальна.

Польша давно рвётся, если не повоевать, то, по крайней мере, поучаствовать в разделе Украины, в поддержке Украины

Ростислав Ищенко
Политолог
Он добавил, что Варшава уже несколько месяцев назад вела переговоры с киевским режимом о направлении своих войск на Западную Украину для высвобождения дислоцированных там сил ВСУ.
С 16 января до 1 февраля на территории Белоруссии пройдут совместные лётно-тактические российско-белорусские учения.
В ходе манёвров вооружённые силы двух стран должны, в частности, отработать совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Города Мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 06:15
"От моря до моря": Носович рассказал о планах Варшавы на УкраинуЗахват Западной Украины и её включение в состав Польши возможны, но не являются основной задачей политики Варшавы по отношению к восточному соседу. Такое мнение в интервью Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала "РуБалтик.ру" Александр Носович
 
НовостиСпецоперацияРостислав ИщенкоПольшаБелоруссиякиевский режимЗападная Украина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:05О праве владеть и применять оружие в России. Откуда ветер дует?
06:00Ищенко предположил, как будет действовать Варшава, чтобы обезопасить свои войска на Западной Украине
05:57Вадим Степанцов: Артисты-предатели улетели, но продолжают сидеть на двух стульях, занимая чужое место
05:52Олеся Потапова: На луганскую молодежь с освобожденных территорий негативно повлияла украинская оккупация
05:45"Это пьяный треп": Носович оценил вероятность блокады Калининграда
05:43Кто на самом деле обстреливает мирных жителей Херсона. Представляем доказательства
05:36Украинский политолог Василь Вакаров: Я попал в санкционный список за несогласие с политикой Зеленского
05:30"Очень плохая ситуация": Ищенко объяснил, почему ВСУ оставили Соледар
05:15Профессор МГУ: гибридная война - это миф, который придуман американцами
05:00Эксперт рассказал, как атака на Киев поможет освободить новые территории РФ
04:45Носович: для твердой гарантии безопасности Калининграда необходимо разместить там ядерное оружие
04:30"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию
04:23Носович: Польша - это могильщик Евросоюза
04:15Гаспарян рассказал, куда отправится Зеленский после бегства с Украины
04:00Побывавшая в Донбассе переводчица объяснила позицию россиян-противников СВО
01:00"От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией — 40". Как Украина потеряла шанс на мир
19:00Возвращение Медведчука. Итоги 16 января на Украине
18:56Вскрытие Донбасской дуги, польские войска на территории Украины. О чём говорили эксперты 16 января
18:22США осознали, что ставка на военную победу над Россией не оправдалась. И срочно меняют подход к Украине
18:04Алексей Борзенко: Российские силы нашли способ вскрыть Донбасскую дугу
Лента новостейМолния