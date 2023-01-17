https://ukraina.ru/20230117/1042664364.html
"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию
"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию - 17.01.2023 Украина.ру
"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию
Войска РФ прибывают в Белоруссию для создания противовеса Польше, которая наращивает военное присутствие на своей восточной границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2023-01-17T04:30
2023-01-17T04:30
2023-01-17T04:30
новости
спецоперация
ростислав ищенко
польша
белоруссия
киевский режим
западная украина
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Он отметил, что данный шаг является вынужденным со стороны России, поскольку войска, отправляемые в Белоруссию для компенсации польской активности, уже не смогут использоваться на Украине.По его мнению, угроза, исходящая со стороны Польши, вполне реальна.Он добавил, что Варшава уже несколько месяцев назад вела переговоры с киевским режимом о направлении своих войск на Западную Украину для высвобождения дислоцированных там сил ВСУ.С 16 января до 1 февраля на территории Белоруссии пройдут совместные лётно-тактические российско-белорусские учения.В ходе манёвров вооружённые силы двух стран должны, в частности, отработать совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221223/1042060707.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, ростислав ищенко, польша, белоруссия, киевский режим, западная украина
Новости, Спецоперация, Ростислав Ищенко, Польша, Белоруссия, киевский режим, Западная Украина
"Эшелон за эшелоном": Ищенко рассказал, зачем РФ перебрасывает войска в Белоруссию
Войска РФ прибывают в Белоруссию для создания противовеса Польше, которая наращивает военное присутствие на своей восточной границе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Он отметил, что данный шаг является вынужденным со стороны России, поскольку войска, отправляемые в Белоруссию для компенсации польской активности, уже не смогут использоваться на Украине.
По его мнению, угроза, исходящая со стороны Польши, вполне реальна.
Польша давно рвётся, если не повоевать, то, по крайней мере, поучаствовать в разделе Украины, в поддержке Украины
Ростислав Ищенко
Политолог
Он добавил, что Варшава уже несколько месяцев назад вела переговоры с киевским режимом о направлении своих войск на Западную Украину для высвобождения дислоцированных там сил ВСУ.
С 16 января до 1 февраля на территории Белоруссии пройдут совместные лётно-тактические российско-белорусские учения.
В ходе манёвров вооружённые силы двух стран должны, в частности, отработать совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.