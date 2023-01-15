https://ukraina.ru/20230115/1042624383.html

Тарас с автоматом будет всегда. Военный эксперт о том, как России правильно устроить кровопускание ВСУ

Тарас с автоматом будет всегда. Военный эксперт о том, как России правильно устроить кровопускание ВСУ - 15.01.2023 Украина.ру

Тарас с автоматом будет всегда. Военный эксперт о том, как России правильно устроить кровопускание ВСУ

Сотни тысяч людей у ВСУ есть точно. Не надо надеяться, что у противника кончатся люди. Вопрос не в том, чтобы устроить Украине полное кровопускание и извести вообще всех. А в том, чтобы вырвать у нее ценных специалистов. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-15T09:00

2023-01-15T09:00

2023-01-15T09:00

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Норин отметил, что натовские наемники могут заменить ценных специалистов ВСУ лишь ограниченно, потому что если у киевского режима все будет висеть на западных специалистах, то это означает вступление Запада в войну, чего он хочет избежать.Кстати, это очень хорошо, что мы в Соледаре уничтожили британских наемников, потому что такие новости очень серьезно воздействуют на западную аудиторию, которой не нравится, что их граждане гибнут непонятно за чьи интересы, заключил собеседник издания.

соледар

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, иностранные наемники, россия, соледар, британия