Тарас с автоматом будет всегда. Военный эксперт о том, как России правильно устроить кровопускание ВСУ - 15.01.2023 Украина.ру
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Тарас с автоматом будет всегда. Военный эксперт о том, как России правильно устроить кровопускание ВСУ
Тарас с автоматом будет всегда. Военный эксперт о том, как России правильно устроить кровопускание ВСУ - 15.01.2023 Украина.ру
Тарас с автоматом будет всегда. Военный эксперт о том, как России правильно устроить кровопускание ВСУ
Сотни тысяч людей у ВСУ есть точно. Не надо надеяться, что у противника кончатся люди. Вопрос не в том, чтобы устроить Украине полное кровопускание и извести вообще всех. А в том, чтобы вырвать у нее ценных специалистов. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-15T09:00
2023-01-15T09:00
новости
всу
иностранные наемники
россия
соледар
британия
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Норин отметил, что натовские наемники могут заменить ценных специалистов ВСУ лишь ограниченно, потому что если у киевского режима все будет висеть на западных специалистах, то это означает вступление Запада в войну, чего он хочет избежать.Кстати, это очень хорошо, что мы в Соледаре уничтожили британских наемников, потому что такие новости очень серьезно воздействуют на западную аудиторию, которой не нравится, что их граждане гибнут непонятно за чьи интересы, заключил собеседник издания.
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новости, всу, иностранные наемники, россия, соледар, британия
Новости, ВСУ, иностранные наемники, Россия, Соледар, Британия

Тарас с автоматом будет всегда. Военный эксперт о том, как России правильно устроить кровопускание ВСУ

09:00 15.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета на Запорожском направлении
Работа минометного расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сотни тысяч людей у ВСУ есть точно. Не надо надеяться, что у противника кончатся люди. Вопрос не в том, чтобы устроить Украине полное кровопускание и извести вообще всех. А в том, чтобы вырвать у нее ценных специалистов. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
"Мы должны уничтожать штабы, связистов, подготовленных артиллеристов и тыловиков. Потому что Тарас с автоматом у них найдется всегда. Мы его убьем, а они его призовут снова. Но ценные специалисты — это другое дело", - считает эксперт.
Норин отметил, что натовские наемники могут заменить ценных специалистов ВСУ лишь ограниченно, потому что если у киевского режима все будет висеть на западных специалистах, то это означает вступление Запада в войну, чего он хочет избежать.
Кстати, это очень хорошо, что мы в Соледаре уничтожили британских наемников, потому что такие новости очень серьезно воздействуют на западную аудиторию, которой не нравится, что их граждане гибнут непонятно за чьи интересы, заключил собеседник издания.
 
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