Хабенский уволил из МХТ им. Чехова народного артиста за антироссийскую пропаганду - 14.01.2023 Украина.ру
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Хабенский уволил из МХТ им. Чехова народного артиста за антироссийскую пропаганду
Хабенский уволил из МХТ им. Чехова народного артиста за антироссийскую пропаганду - 14.01.2023 Украина.ру
Хабенский уволил из МХТ им. Чехова народного артиста за антироссийскую пропаганду
Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву за антироссийскую пропаганду, сообщает "МК"
2023-01-14T12:07
2023-01-14T12:07
артист
театр
увольнение
сво
пропаганда
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Как уточняется, причиной этого решения стали публичные заявления артистов, выступивших против специальной военной операции (СВО), проводимой ВС РФ на Украине.Перед этим Хабенский пытался обсуждать с Назаровым его позицию, однако после просмотра интервью, в котором тот критикует Россию, принял решение уволить артиста.Ранее спектакль «Корень любви» с Назаровым в нижнетагильском Дворце молодежи был отменен после призывов патриотов бойкотировать актера и отменять спектакли с его участием из-за его антироссийских высказываний.
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артист, театр, увольнение, сво, пропаганда
артист, театр, увольнение, СВО, пропаганда

Хабенский уволил из МХТ им. Чехова народного артиста за антироссийскую пропаганду

12:07 14.01.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Константин Хабенский на 71-м Каннском международном кинофестивале
Режиссер Константин Хабенский на 71-м Каннском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву за антироссийскую пропаганду, сообщает "МК"
Как уточняется, причиной этого решения стали публичные заявления артистов, выступивших против специальной военной операции (СВО), проводимой ВС РФ на Украине.
Перед этим Хабенский пытался обсуждать с Назаровым его позицию, однако после просмотра интервью, в котором тот критикует Россию, принял решение уволить артиста.
Ранее спектакль «Корень любви» с Назаровым в нижнетагильском Дворце молодежи был отменен после призывов патриотов бойкотировать актера и отменять спектакли с его участием из-за его антироссийских высказываний.
Режиссер Константин Хабенский на 71-м Каннском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 15.07.2018
15 июля 2018, 15:41
Хабенский попал на «Миротворец»В полку российских артистов, помещенных на одиозный украинский сайт за посещение Крыма, прибыло
 
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