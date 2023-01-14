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Хабенский уволил из МХТ им. Чехова народного артиста за антироссийскую пропаганду

Хабенский уволил из МХТ им. Чехова народного артиста за антироссийскую пропаганду - 14.01.2023 Украина.ру

Хабенский уволил из МХТ им. Чехова народного артиста за антироссийскую пропаганду

Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву за антироссийскую пропаганду, сообщает "МК"

2023-01-14T12:07

2023-01-14T12:07

2023-01-14T12:07

артист

театр

увольнение

сво

пропаганда

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Как уточняется, причиной этого решения стали публичные заявления артистов, выступивших против специальной военной операции (СВО), проводимой ВС РФ на Украине.Перед этим Хабенский пытался обсуждать с Назаровым его позицию, однако после просмотра интервью, в котором тот критикует Россию, принял решение уволить артиста.Ранее спектакль «Корень любви» с Назаровым в нижнетагильском Дворце молодежи был отменен после призывов патриотов бойкотировать актера и отменять спектакли с его участием из-за его антироссийских высказываний.

https://ukraina.ru/20180715/1020617971.html

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2023

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артист, театр, увольнение, сво, пропаганда