https://ukraina.ru/20221103/1040489425.html
В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона
В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона - 03.11.2022 Украина.ру
В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона
Начальник Управления информационной политики департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец рассказала изданию Украина.ру, что главная проблема ее ведомства – серьезный кадровый голод
2022-11-03T16:09
2022-11-03T16:09
2022-11-03T16:09
новости
запорожская область
проблема
регионы
кадры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/38/1017973837_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_61e8d2e459d6cdfd8f50ccc54ccdbe61.jpg
По ее словам, нынешний штат сотрудников департамента коммуникаций состоит из местных жителей и россиян-добровольцев, которые были готовы в первую очередь безвозмездно помогать восстанавливать мирную жизнь в области.Москалец рассказала, что для выполнения этой задачи не хватает главного – людей, ведь кадровый голод есть и в России, а "на новых территориях — просто катастрофа". Начальник управления уточнила, что на данный момент в ее Департаменте числится порядка 20 человек, а отдельные министерства и вовсе насчитывают не более 5-ти сотрудников.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040446152.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/38/1017973837_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_40e6f97921b114f98f03b54c3fd92c9e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, проблема, регионы, кадры
Новости, Запорожская область, проблема, регионы, кадры
В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона
Начальник Управления информационной политики департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец рассказала изданию Украина.ру, что главная проблема ее ведомства – серьезный кадровый голод
По ее словам, нынешний штат сотрудников департамента коммуникаций состоит из местных жителей и россиян-добровольцев, которые были готовы в первую очередь безвозмездно помогать восстанавливать мирную жизнь в области.
"Наша задача сейчас — донести до людей всю необходимую информацию, показать и России и по возможности миру события, которые происходят на самом деле, а не в трактовке западной пропаганды, и при этом соблюсти все условия безопасности. Не показывать определённые локации, не показывать лица людей, специалистов. Им продолжают поступать угрозы со стороны Украины", - сказала она.
Москалец рассказала, что для выполнения этой задачи не хватает главного – людей, ведь кадровый голод есть и в России, а "на новых территориях — просто катастрофа". Начальник управления уточнила, что на данный момент в ее Департаменте числится порядка 20 человек, а отдельные министерства и вовсе насчитывают не более 5-ти сотрудников.
Полностью прочитать интервью можно здесь: