https://ukraina.ru/20221103/1040489425.html

В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона

В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона - 03.11.2022 Украина.ру

В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона

Начальник Управления информационной политики департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец рассказала изданию Украина.ру, что главная проблема ее ведомства – серьезный кадровый голод

2022-11-03T16:09

2022-11-03T16:09

2022-11-03T16:09

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По ее словам, нынешний штат сотрудников департамента коммуникаций состоит из местных жителей и россиян-добровольцев, которые были готовы в первую очередь безвозмездно помогать восстанавливать мирную жизнь в области.Москалец рассказала, что для выполнения этой задачи не хватает главного – людей, ведь кадровый голод есть и в России, а "на новых территориях — просто катастрофа". Начальник управления уточнила, что на данный момент в ее Департаменте числится порядка 20 человек, а отдельные министерства и вовсе насчитывают не более 5-ти сотрудников.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040446152.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, проблема, регионы, кадры