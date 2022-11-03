В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040489425.html
В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона
В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона - 03.11.2022 Украина.ру
В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона
Начальник Управления информационной политики департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец рассказала изданию Украина.ру, что главная проблема ее ведомства – серьезный кадровый голод
2022-11-03T16:09
2022-11-03T16:09
новости
запорожская область
проблема
регионы
кадры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/38/1017973837_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_61e8d2e459d6cdfd8f50ccc54ccdbe61.jpg
По ее словам, нынешний штат сотрудников департамента коммуникаций состоит из местных жителей и россиян-добровольцев, которые были готовы в первую очередь безвозмездно помогать восстанавливать мирную жизнь в области.Москалец рассказала, что для выполнения этой задачи не хватает главного – людей, ведь кадровый голод есть и в России, а "на новых территориях — просто катастрофа". Начальник управления уточнила, что на данный момент в ее Департаменте числится порядка 20 человек, а отдельные министерства и вовсе насчитывают не более 5-ти сотрудников.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040446152.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/38/1017973837_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_40e6f97921b114f98f03b54c3fd92c9e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, проблема, регионы, кадры
Новости, Запорожская область, проблема, регионы, кадры

В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона

16:09 03.11.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота радиостанции "Голос России"
Работа радиостанции Голос России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Начальник Управления информационной политики департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец рассказала изданию Украина.ру, что главная проблема ее ведомства – серьезный кадровый голод
По ее словам, нынешний штат сотрудников департамента коммуникаций состоит из местных жителей и россиян-добровольцев, которые были готовы в первую очередь безвозмездно помогать восстанавливать мирную жизнь в области.
"Наша задача сейчас — донести до людей всю необходимую информацию, показать и России и по возможности миру события, которые происходят на самом деле, а не в трактовке западной пропаганды, и при этом соблюсти все условия безопасности. Не показывать определённые локации, не показывать лица людей, специалистов. Им продолжают поступать угрозы со стороны Украины", - сказала она.
Москалец рассказала, что для выполнения этой задачи не хватает главного – людей, ведь кадровый голод есть и в России, а "на новых территориях — просто катастрофа". Начальник управления уточнила, что на данный момент в ее Департаменте числится порядка 20 человек, а отдельные министерства и вовсе насчитывают не более 5-ти сотрудников.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Анна Москалец интервью
12:39
Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье
 
НовостиЗапорожская областьпроблемарегионыкадры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны
16:49Царев рассказал, как ВС РФ дошли до Одессы и почему вынуждены были вернуться в Херсон
16:44Парламент Болгарии проголосовал за военные поставки Украине
16:38ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны
16:19Кирилл Стремоусов о ситуации в Херсонской области: Возможны вынужденные решения
16:16Царёв объяснил, почему у России не получилось окружить Киев "по-быстрому"
16:09В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона
16:05Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом
16:00Оружие из Болгарии, Рабинович и мандат, отставка Чернышова. Главное на Украине на 16:00 3 ноября
15:56Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму
15:46Алексей Анпилогов: ВСУ дойдут до Херсона, но Россия их там уничтожит
15:42Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России
15:33Послу Великобритании предъявили факты подготовки ВСУ к атаке на Черноморский флот
15:28Украине может грозить эпидемия смертельных заболеваний. Хакеры выяснили, при чем здесь НАТО
15:24Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов
15:14В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен
15:13"Вашингтону следует подталкивать Киев к умеренной позиции". Почему в США заговорили о мирных переговорах
15:03Хаски пишет альбом на фронте
15:01"Великолепный век" президента Эрдогана. Астрология и политика
14:58Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России
Лента новостейМолния