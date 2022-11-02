https://ukraina.ru/20221102/1040406747.html

Россия наносила удары по военным объектам на Украине ракетами Х-32

Россия наносила удары по военным объектам на Украине ракетами Х-32 - 02.11.2022 Украина.ру

Россия наносила удары по военным объектам на Украине ракетами Х-32

Высокоточные удары по украинским военным объектам российские дальние бомбардировщики неоднократно наносили новыми сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами Х-32, сообщил РИА Новости информированный источник

2022-11-02T08:14

2022-11-02T08:14

2022-11-02T09:31

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Как пояснил собеседник, новая ракета предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, но для ее применения также было переоборудовано определенное число строевых самолетов предыдущей модификации Ту-22М3.По его словам, "ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины".Х-32 предназначена для уничтожения надводных кораблей и имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп, за что ее прозвали "убийцей авианосцев". Однако теперь, по словам источника, Х-32 уже не является специализированно противокорабельной ракетой, она универсальна и поражает как надводные, так и малоразмерные наземные цели одинаково эффективно.

https://ukraina.ru/20221101/1040340230.html

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