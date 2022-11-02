https://ukraina.ru/20221102/1040406747.html
Россия наносила удары по военным объектам на Украине ракетами Х-32
Россия наносила удары по военным объектам на Украине ракетами Х-32 - 02.11.2022 Украина.ру
Россия наносила удары по военным объектам на Украине ракетами Х-32
Высокоточные удары по украинским военным объектам российские дальние бомбардировщики неоднократно наносили новыми сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами Х-32, сообщил РИА Новости информированный источник
2022-11-02T08:14
2022-11-02T08:14
2022-11-02T09:31
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Как пояснил собеседник, новая ракета предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, но для ее применения также было переоборудовано определенное число строевых самолетов предыдущей модификации Ту-22М3.По его словам, "ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины".Х-32 предназначена для уничтожения надводных кораблей и имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп, за что ее прозвали "убийцей авианосцев". Однако теперь, по словам источника, Х-32 уже не является специализированно противокорабельной ракетой, она универсальна и поражает как надводные, так и малоразмерные наземные цели одинаково эффективно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Россия, Украина, СВО
Россия наносила удары по военным объектам на Украине ракетами Х-32
08:14 02.11.2022 (обновлено: 09:31 02.11.2022)
Высокоточные удары по украинским военным объектам российские дальние бомбардировщики неоднократно наносили новыми сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами Х-32, сообщил РИА Новости информированный источник
Как пояснил собеседник, новая ракета предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, но для ее применения также было переоборудовано определенное число строевых самолетов предыдущей модификации Ту-22М3.
"В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты", - рассказал источник.
По его словам, "ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины".
Х-32 предназначена для уничтожения надводных кораблей и имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп, за что ее прозвали "убийцей авианосцев". Однако теперь, по словам источника, Х-32 уже не является специализированно противокорабельной ракетой, она универсальна и поражает как надводные, так и малоразмерные наземные цели одинаково эффективно.