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Баранец: имя Зеленского можно вносить в книгу рекордов Гиннесса

Баранец: имя Зеленского можно вносить в книгу рекордов Гиннесса - 29.10.2022 Украина.ру

Баранец: имя Зеленского можно вносить в книгу рекордов Гиннесса

Прежде всего украинскую армию подводит неверие в победу. Его политики и генералы прикрывают бравадными лозунгами, которые только усугубляют ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец

2022-10-29T05:00

2022-10-29T05:00

2022-10-29T05:00

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По его словам, на Украине делаются очень серьезные перегруппировки. Однако все это бессмысленно, когда вопреки всем законам военного искусства, украинские военачальники открыто на весь мир объявляют, где, когда и какими силами они будут наступать.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040195988.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, владимир зеленский, рекорд, полковник