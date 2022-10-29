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Баранец: имя Зеленского можно вносить в книгу рекордов Гиннесса
Баранец: имя Зеленского можно вносить в книгу рекордов Гиннесса - 29.10.2022 Украина.ру
Баранец: имя Зеленского можно вносить в книгу рекордов Гиннесса
Прежде всего украинскую армию подводит неверие в победу. Его политики и генералы прикрывают бравадными лозунгами, которые только усугубляют ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-29T05:00
2022-10-29T05:00
2022-10-29T05:00
новости
эксперт
владимир зеленский
рекорд
полковник
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По его словам, на Украине делаются очень серьезные перегруппировки. Однако все это бессмысленно, когда вопреки всем законам военного искусства, украинские военачальники открыто на весь мир объявляют, где, когда и какими силами они будут наступать.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040195988.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, владимир зеленский, рекорд, полковник
Новости, эксперт, Владимир Зеленский, рекорд, полковник
Баранец: имя Зеленского можно вносить в книгу рекордов Гиннесса
Прежде всего украинскую армию подводит неверие в победу. Его политики и генералы прикрывают бравадными лозунгами, которые только усугубляют ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
По его словам, на Украине делаются очень серьезные перегруппировки. Однако все это бессмысленно, когда вопреки всем законам военного искусства, украинские военачальники открыто на весь мир объявляют, где, когда и какими силами они будут наступать.
"Этим отличался уже давно и президент Украины Владимир Зеленский, чем, наверное, навсегда вошел в историю военного искусства. Как и его заявления, которые, по сути, были предательские по отношению к собственной армии, их можно занести в книгу рекордов Гиннесса", - заявил Баранец.
Полностью прочитать интервью можно здесь: