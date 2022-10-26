https://ukraina.ru/20221026/1040109763.html

"Это брехня": эксперт Козин рассказал о ядерной провокации Киева

"Это брехня": эксперт Козин рассказал о ядерной провокации Киева - 26.10.2022 Украина.ру

"Это брехня": эксперт Козин рассказал о ядерной провокации Киева

Ядерная провокация со стороны киевского режима – это сознательная дезинформация, чтобы остановить наступление ВС РФ на ВСУ, которые сконцентрировались на Украине, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру

2022-10-26T05:00

2022-10-26T05:00

2022-10-26T05:00

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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион".Позднее появилась информация, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его мнению, на всякий случай России нужно быть к ядерной провокации, но "такого рода сообщения не должны приостановить наше продвижение вперед".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221025/1040097818.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, ядерное оружие