https://ukraina.ru/20221026/1040109763.html
"Это брехня": эксперт Козин рассказал о ядерной провокации Киева
"Это брехня": эксперт Козин рассказал о ядерной провокации Киева - 26.10.2022 Украина.ру
"Это брехня": эксперт Козин рассказал о ядерной провокации Киева
Ядерная провокация со стороны киевского режима – это сознательная дезинформация, чтобы остановить наступление ВС РФ на ВСУ, которые сконцентрировались на Украине, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
2022-10-26T05:00
2022-10-26T05:00
2022-10-26T05:00
новости
украина
россия
ядерное оружие
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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион".Позднее появилась информация, что этот боеприпас находится в Николаеве.По его мнению, на всякий случай России нужно быть к ядерной провокации, но "такого рода сообщения не должны приостановить наше продвижение вперед".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221025/1040097818.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, ядерное оружие
Новости, Украина, Россия, Ядерное оружие
"Это брехня": эксперт Козин рассказал о ядерной провокации Киева
Ядерная провокация со стороны киевского режима – это сознательная дезинформация, чтобы остановить наступление ВС РФ на ВСУ, которые сконцентрировались на Украине, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион".
Позднее появилась информация, что этот боеприпас находится в Николаеве.
Это брехня. Это сознательная дезинформация, чтобы остановить наше наступление на ВСУ, которые там сконцентрировались. Мы должны воспринимать это только таким образом.
Владимир Козин
член-корреспондент Академии военных наук России
По его мнению, на всякий случай России нужно быть к ядерной провокации, но "такого рода сообщения не должны приостановить наше продвижение вперед".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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