Неугодные певицы и песни культурного подполья. Чем живет украинская популярная музыка?
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© коллаж Украина.Ру
Пока "патриотично" настроенные украинские фанаты борются со своими прежними музыкальными кумирами, в чартах лидируют музыканты, поющие о любви.
Новости о том, что тот или иной деятель культуры угодил под украинские санкции, запреты или в категорию "враг народа" приходят буквально ежедневно. Первым, и вероятно, самым громким скандалом с начала СВО была украинская поп-певица Светлана Лобода, записавшая видео о том, как ей было сложно и страшно выезжать из Москвы и как она боится за своих друзей и родственников в Киеве. Сама певица родом из Ирпеня и ее отец проживает там.
На Лободу моментально накинулась ведущая "24 канала" Екатерина Соляр – миловидная девушка, одетая исключительно в вышиванку, которую телезрители называют не иначе как "наша Катруся". Соляр с матерными выражениями высказала Лободе (заочно, конечно), что певица не обвинила президента РФ Владимира Путина, не выразила четкой позиции и назвала простых обывателей "маленькими людьми". Именно выражение "маленькие люди" наиболее сильно разозлило телеведущую – украинец "маленьким человеком" быть не может.
И хотя Лобода выехала из России, ни словом не поддержав спецоперацию, и хотя она отказалась от концертов в Москве, сменила половину репертуара на украинские песни и стала помогать украинским беженцам, оправдаться ей уже не удалось. А ведь она пыталась:
"Я говорила о себе, говорила о том, что я чувствую себя маленьким человеком, который ничего не может решить. В тот момент была очередная встреча между Украинской и российской сторонами… И у них была возможность договориться. И я просила: “Пожалуйста, остановитесь. Договоритесь, потому что вы можете, потому что вам это под силу!!! Не люди решают, а решают президенты. И они должны – это их работа! Это их работа — сесть и договариваться!"
На Лободу с агрессивной критикой накинулась не только Соляр и разгневанная аудитория, но и заметные в украинском медиапространстве звезды. Например, артист Андрей Данилко (известный в образе Верки Сердючки):
"Я вижу эту фальшь. И у Светланы Лободы тоже. Когда я вижу пятый дубль, меня это раздражает: "Как я плакала в этом дубле? Давайте еще раз, ребята, давайте еще раз. Ыыыыы…!". Дай бог, чтобы я был не прав. Но у меня такое ощущение. Это ситуация, когда уже нет второго стула. Ты определись, все поймут".
И пока Лобода переводит свои гонорары украинским волонтерским фондам и без конца извиняется перед родной страной, ее концерты отменяются в Латвии, на Кипре, а комментарии становятся все более злыми. В Риге певица даже выбрала для своего образа костюм в цветах украинского флага – желто-голубой, и все-равно осталась виновата, что спела несколько своих популярных песен на русском языке.
Еще один пример – другая украинская поп-певица из Черновицкой области – Ани Лорак (Каролина Куек), которая всегда называла себя "титулованной украинской певицей" (действительно имеет множество государственных музыкальных наград), однако, после 2014 года продолжила приезжать в Россию, выступать и подолгу оставаться в Москве.
На гонения и проблемы Лорак жаловалась еще в 2015 году, приезжая в Киев. По словам певицы, к ней неоднозначно относились бывшие поклонники и люди, узнавшие на улице, и даже напали агрессивные парни из "Правого сектора"*. Несмотря на это, большее время она жила в Москве, а самыми удачными творческими проектами певицы принято считать коллаборации с российскими музыкантами, такими как Григорий Лепс и Валерий Меладзе.
Во время спецоперации Ани Лорак повела себя по мнению украинских показных патриотов, таким же недопустимым образом, как и Лобода, и даже хуже – не высказала никакой позиции, за что тут же была занесена В СПИСОК врагов украинского народа даже на официальном уровне – угодила в список "нежелательных на Украине лиц", составленный Советом по национальной безопасности и обороне.
Но что же сама певица?.. Летом она объявляет тур по немецким и чешским городам, представляясь исключительно "украинской певицей", записывая трогательное обращение о том, как хочет своими песнями "коснуться сердец" земляков, но попытка с треском проваливается.
Скупым комментарием немецкая компания-организатор тура объясняет его отмену: "в связи с нестабильной геополитической ситуацией". В то же время СМИ публикуют скриншоты сайтов по продаже билетов, из которых ясно, что и продавались они более, чем скудно, а соцсети Ани Лорак просто взрываются патриотическим негодованием: "сидела в своей Москве, вот и сиди, а в Европу и к украинцам – путь закрыт".
Впрочем, певица не оставляет попыток хотя бы немного обелить свою репутацию: один из своих последних треков "Бачила" (видела – ред.) на украинском языке она исполняет практически на каждом своем выступлении, а на этой неделе презентовала первую в 2022 году песню "Лабиринт". В публикации Лорак не забыла упомянуть – автор песни композитор с Украины Алена Мельник. И, разумеется, снова осталась виновата – песня ведь русском языке…
Интернет-баталии, впрочем, возможно и позволительно было бы списать на "нестабильную геополитическую обстановку", но вот Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) настроен совершенно серьезно: Ани Лорак вместе с певицами Анной Седоковой и Таисией Повалий, а также телеведущей Региной Тодоренко включены в санкционный список без права выступать и бывать на Украине, как лица "угрожающие национальной безопасности".
Чем этим милые женщины-певицы могут угрожать национальной безопасности целой Украины, непонятно. Хотя, видимо, такая национальная безопасность у этой страны, что Лорак и Лабода представляют для нее такую нешуточную угрозу, что им запрещают не только петь песни про любовь, но и приезжать на Родину.
В списке "нежелательных на Украине элементов" на данный момент более 150 имен, среди которых есть и артисты, которых уже нет в живых, — например, советский, российский и украинский певец Иосиф Кобзон и актер и режиссер Олег Табаков.
Что происходит в популярной музыке и как побеждает любовь?..
Трудно отрицать тот факт, чтобы выжить и зарабатывать популярной культуре приходится быть актуальной и отвечать на запрос, а также соответствовать политической повестке. Не раз мы писали о том, как украинские рэп- рок- поп- и даже фолк-исполнители с начала спецоперации (а если быть честными, то, в большинстве своем, после Майдана 2014 года), всю свою творческую энергию сосредоточили на обслуживании пропагандистской машины, популяризации ненависти и агрессии, пошлой и примитивной, невыразимо далекой от искусства.
Речь идет о многократно упомянутых Андрее Хлывнюке (группа "Бумбокс"), хип-хоп звезде alyona alyona (Алена Савроненко), этно-поп певице KOLA (Анастасия Прудиус), Сергее Бабкине, Христине Соловий, Наталье Могилевской, Потапе (Алексей Потапенко), коллективе Kalush Orchestra…
Кстати, Хлывнюк, которому в силу популярности и безусловной любви публики еще пару лет назад было дозволено выражать довольно "острые" позиции, в своеобразной манере вступал на защиту коллег, гастролирующих в России:
Тот, кто не совершил преступление – не является преступником. Это выбор украинцев – жить в правовом государстве, за которое мы все боремся. Нужно менять законодательство, чтобы считать что-нибудь незаконным. Моя позиция по таким гастролям остается неизменной.
"Бумбокс" в Россию не приезжал, хотя еще в 2013 году выпускал успешные треки совместно с рэпером Бастой (Василий Вакуленко), но и такие "оправдательные" речи артиста – в прошлом. Возможно, в прошлом и музыка – он в киевской теробороне.
И все же… После развала Советского Союза и активного творческого поиска музыкантов всего постсоветского пространства, неизменным жанром-лидером, безусловно стал рок (в первую очередь, альтернативный). На Украине "Вопли Відоплясова", "Океан Ельзи", Скрябин, "Антитела" были также популярны как "Спилн", Земфира, Диана Арбенина или Би-2. Однако, рок, выйдя из позднесоветского подполья, перестал быть протестом и андерграундом. Украинские рок-музыканты больше не пели о чем-то остро-социальном, никто не запрещал их творчество, прекрасно влились они в конъектурно правильную культурную картинку и сейчас, во время спецоперации.
И в то же время, открывая музыкальные стриминговые сервисы такие как Spotify, Google music, или же любые другие доступные на Украине, мы сталкиваемся с любопытным явлением: рядом с пропагандистскими агитками о "байрактарах" и неизменно титулованным Святославом Вакарчуком, в чартах лидируют музыканты инди-направления, и поют они… о любви. То есть, все-таки любовь если и не одолевает, то все-таки котируется на Украине на уровне с патриотизмом.
Инди-поп и инди-рок вообще стали жанрами-открытиями для украинской музыки. Изящная и мелодичная ретраспектива жанра, меланхоличность и балладные формы, эксперименты в гармонии и с электронными приемами, свойственные направлению нью-вейв, оказались невероятно подходящими для украинской эстрады.
Популярность жанра взлетела еще в 2010-х годах, первооткрывателем его на Украине считался бывший клавишник "Океана Ельзи" пианист Дмитрий Шуров, первые коллективы - "Zapaska", "The Elephants".
И теперь, во времена пропагандистской и злобной музыки, угодной власти, песни популярных инди-исполнителей, таких как Dakooka (Екатерина Еременко), "Один в каное", Vivienne Mort (Даниэла Заюшкина), Echo Gardens выглядят настоящим тихим протестом. Их композиции на вечные темы – о любви и одиночестве, о достижениях, отчаянии, доме… Впрочем, о том, что на самом деле тревожит простого человека и о чем веками писали музыку. И песни этих исполнителей популярны, любимы и желанны аудиторией – одними "байрактарами" не утолить эстетической жажды.
Vivien Mort
Vivien Mort
*Запрещенная в РФ организация
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