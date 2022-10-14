https://ukraina.ru/20221014/1039720194.html

Американский журналист: Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в ЕС

Американский журналист: Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в ЕС - 14.10.2022 Украина.ру

Американский журналист: Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в ЕС

Высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пригрозившего России “мощным военным ответом”, не является официальной позицией ЕС. Об этом написал 13 октября в соцсети журналист американской газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, сославшись на слова высокопоставленного европейского дипломата

2022-10-14T08:40

2022-10-14T08:40

2022-10-14T08:40

новости

жозеп боррель

сша

угрозы

ес

нато

журналист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/15/1033141505_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_88099def73cce98313eabb3535402806.jpg

Ранее Боррель заявил, что "любая ядерная атака против Украины” спровоцирует “не ядерный, но мощный [военный] ответ” со стороны Евросоюза, США и НАТО. Он добавил, что такой ответ станет "уничтожающим" для российской армии.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и постоянно угрожает России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что военная техника Россия по ряду компонентов превосходит иностранную, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".

https://ukraina.ru/20220922/1039000236.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, жозеп боррель, сша, угрозы, ес, нато, журналист