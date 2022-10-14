Американский журналист: Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в ЕС
Высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пригрозившего России “мощным военным ответом”, не является официальной позицией ЕС. Об этом написал 13 октября в соцсети журналист американской газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, сославшись на слова высокопоставленного европейского дипломата
Ранее Боррель заявил, что "любая ядерная атака против Украины” спровоцирует “не ядерный, но мощный [военный] ответ” со стороны Евросоюза, США и НАТО. Он добавил, что такой ответ станет "уничтожающим" для российской армии.
“Он не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать", - привел Норман слова своего источника.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и постоянно угрожает России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
22 сентября, 18:18Испанский политик обрушился на Борреля и НАТОНАТО не является “бастионом мира”, которым эту организацию представляют основные западные СМИ, а военно-политической организацией, находящаяся на службе у США. Такое мнение высказал 21 сентября испанский политик и телеведущий, бывший лидер партии Podemos и заместитель председателя правительства страны Пабло Иглесиас в своей телепрограмме La Base
Путин напомнил Западу, что военная техника Россия по ряду компонентов превосходит иностранную, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".