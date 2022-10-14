Американский журналист: Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в ЕС - 14.10.2022 Украина.ру
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Американский журналист: Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в ЕС
Американский журналист: Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в ЕС - 14.10.2022 Украина.ру
Американский журналист: Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в ЕС
Высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пригрозившего России “мощным военным ответом”, не является официальной позицией ЕС. Об этом написал 13 октября в соцсети журналист американской газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, сославшись на слова высокопоставленного европейского дипломата
2022-10-14T08:40
2022-10-14T08:40
новости
жозеп боррель
сша
угрозы
ес
нато
журналист
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Ранее Боррель заявил, что "любая ядерная атака против Украины” спровоцирует “не ядерный, но мощный [военный] ответ” со стороны Евросоюза, США и НАТО. Он добавил, что такой ответ станет "уничтожающим" для российской армии.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и постоянно угрожает России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что военная техника Россия по ряду компонентов превосходит иностранную, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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новости, жозеп боррель, сша, угрозы, ес, нато, журналист
Новости, Жозеп Боррель, США, угрозы, ЕС, НАТО, журналист

Американский журналист: Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в ЕС

08:40 14.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пригрозившего России “мощным военным ответом”, не является официальной позицией ЕС. Об этом написал 13 октября в соцсети журналист американской газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, сославшись на слова высокопоставленного европейского дипломата
Ранее Боррель заявил, что "любая ядерная атака против Украины” спровоцирует “не ядерный, но мощный [военный] ответ” со стороны Евросоюза, США и НАТО. Он добавил, что такой ответ станет "уничтожающим" для российской армии.

“Он не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать", - привел Норман слова своего источника.

В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и постоянно угрожает России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
22 сентября, 18:18
Испанский политик обрушился на Борреля и НАТОНАТО не является “бастионом мира”, которым эту организацию представляют основные западные СМИ, а военно-политической организацией, находящаяся на службе у США. Такое мнение высказал 21 сентября испанский политик и телеведущий, бывший лидер партии Podemos и заместитель председателя правительства страны Пабло Иглесиас в своей телепрограмме La Base
Путин напомнил Западу, что военная техника Россия по ряду компонентов превосходит иностранную, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
 
НовостиЖозеп БоррельСШАугрозыЕСНАТОжурналист
 
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