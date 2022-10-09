https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html

Крымский мост как спецоперация Запада

Крымский мост как спецоперация Запада - 09.10.2022 Украина.ру

Крымский мост как спецоперация Запада

Украина.ру, 09.10.2022

2022-10-09T07:45

2022-10-09T07:45

2022-10-09T07:45

эксклюзив

крымский мост

теракт

сша

россия

украина

спецоперация

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Подрыв Крымского моста - частично и информационная операция маневренной войны. К такому выводу можно прийти после изучения статей Ассоциации корпуса морской пехоты США. Авторы объясняют стратегию и цели маневренной войны, роль информационной составляющей, а среди главных результатов называют эмоциональные и моральные удары. Беглое сравнение подрыва Крымского моста с документами и сообщениями в СМИ говорит о прямой связи теракта с этими разработками. Редакция издания Украина.ру публикует краткий анализ происшествия и его последствий в этом контексте.Что произошло?Утром 8 октября, на следующий день после 70-летия президента России Владимира Путина, на Крымском мосту произошел взрыв. Место происшествия представляет из себя два разделенных автомобильных полотна и железнодорожную часть на отдельных опорах на возвышении. Взрыв произошел в части автомобильной дороги со стороны Азовского моря, обрушились два пролета. Полоса посередине не пострадала. На железной дороге в этот момент находился состав из цистерн с топливом. Семь цистерн загорелись, огонь лился по железобетонной конструкции, оплавляя металлические ограждения."…произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.Грузовой автомобиль на мосту зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фура двигалась в сторону Крыма. В какой-то момент произошла огненная вспышка, в сторону железнодорожной части полетели осколки и клубы огня. Видеозапись распространили в соцсетях и СМИ. Если видео просмотреть внимательно, то на стоп-кадре около 35-й секунды видно, что вспышка начала засвечивать объектив видеокамеры снизу вверх, и в этот момент фура продолжала движение. То есть, фура - не первоисточник вспышки. После полного засвета кадра мы уже видим бушующее пламя.Взрыв произошел в 6 часов утра. В момент подрыва по мосту проезжали несколько автомобилей. Поезд был не пассажирским. По официальной версии погибли три человека, два из них находились в легковом автомобиле, который двигался рядом с фурой в момент взрыва. То есть, теракт был спланирован таким образом, чтобы нанести урон именно инфраструктуре.ПоследствияРоссийские власти сформировали правительственную комиссию, которая оценит ущерб и разработает план восстановления разрушенной части моста. Уже к вечеру 8 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о запуске автомобильного и железнодорожного движения, а также керченской паромной переправы для грузового транспорта."Минтранс России приступил к подготовительным работам, связным с восстановлением полотна Крымского моста. Специалисты начали оценку повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ на Крымском мосту", - сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.Комиссия сработала с ошеломительной скоростью. Для восстановления моста заказали металл, набрали строителей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Вечером 8 октября Хуснуллин подвел краткие итоги дня:Железнодорожное сообщение восстановлено. За ночь по мосту планируют пропустить 12 пассажирских составов. Первый поезд прошел мимо тех самых цистерн, которые, видимо, прикипели к рельсам.Обрушенную часть обследуют, 9 октября предоставят первые результаты. В течение суток составят план-график восстановительных работ.Настолько быстро были приняты решения и воплощены в жизнь, что пока журналисты запорожского издания "За TV" готовили и опубликовали карту автомобильного маршрута в Крым через Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную Республику, по Крымскому мосту уже прошел первый товарный поезд. Автомобильное движение восстановили по сохранившемуся полотну.В Крыму с 8 по 23 октября ввели "желтый" уровень террористической опасности. Полномочия по охране моста президент Владимир Путин переложил с Минтранса на ФСБ России.Многие, кто часто проезжал на автомобиле по Крымскому мосту, знают, что такое проверочные мероприятия на въезде. Автобус или автомобиль выборочно останавливают и досматривают, пассажиры пешком проходят пункты пропуска. Иногда в таких пунктах проверяют паспорта.Краткосрочный эффектС самого утра крымчане перебрасывали друг другу фотографии и видеозаписи с Крымского моста. В крымском сегменте соцсетей поползли слухи, начали распространять фейковое видео, смонтированное несколько лет назад, из которого можно сделать вывод о ракетном ударе. Другая часть общества не верила в подрыв моста, и до официальных заявлений считала, что автомобильная часть и вовсе не повреждена.Власти Крыма и Севастополя, очевидно в стремлении успокоить крымчан, отчитались о запасах продовольствия и бензина на полуострове. По каждой позиции - на столько-то дней есть запас. Это принесло обратный эффект, и в соцсети тут же вбросили утку: якобы, в магазинах продают товары весом не более по 3 килограмма на руки. Впрочем, из-за скорости распространения информации трудно определить, что появилось первым - заявления властей или фейк про килограммы. Также всем туристам, которые собирались уезжать 8 октября, пообещали продлить на сутки аренду номеров за счет республиканского бюджета.В Симферополе уже через час после первых сообщений о происшествии на мосту начали образовываться пробки перед автозаправками. "Маслица" подлил знаменитый кот Мостик, от лица (или все же мордочки) которого местных жителей успокаивали: мост быстро восстановят. К вечеру "бурление" в крымском обществе прекратилось.Украинский фонУкраинская почта пообещала выпустить в честь этого дня марку. В Киеве молодые люди бесплатно раздавали флажки с изображениями подорванного крымского моста. У тех, кто отказывался их брать, угрожающе спрашивали: вы что, коллаборант? Бесконечные волны мобилизаций на Украине за последние восемь лет вызвали ненависть мирных жителей ко всему российскому, так как почти в каждой семье кого-то из мужчин насильно забрали и отправили на фронт. По сути киевские власти повязали граждан кровью, и это не фигура речи. К любым антивоенным высказываниям или даже убеждениям на Украине относятся враждебно, и могут написать донос. Подрыв моста киевские власти при этом навязывают рассматривать исключительно в контексте праздника, хотя никому от этого легче не становится.В Киеве даже взяли на себя ответственность за мост. Только не определили, кто же совершил подрыв: офис президента Украины, Минобороны Украины, Верховная Рада или СБУ.Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение в свойственной ему двусмысленной манере. Он рассказывал про солнечное будущее Украины и тучи над Крымом. А днями ранее призывал Запад нанести превентивный удар по России в контексте ядерных угроз. В своем выступлении он так ясно и не сказал, имеет ли отношение Украина к теракту. Хотя и без него, со слов его же окружения, ясно, что имеет и самое непосредственное.В России ранее слова Зеленского про превентивный удар поняли прямо: угрожает ядерным ударом. А на деле "превентивным" оказался теракт на Крымском мосту. Планы Киева, о которых местные власти заявляли по несколько раз каждый год с момента постройки моста, "подзабылись" на фоне более серьезной для всего человечества угрозы.В июне участники блока НАТО провели саммит в Мадриде. Через месяц на Украине заговорили об обсуждении плана атаки на Крымский мост. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о переговорах с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на эту тему. В июле советник президента Украины Алексей Арестович заявил о планах Киева атаковать Крымский мост "как только появится первая техническая возможность". Подогрев "ядерной темы" начался в августе:"В Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения. Скажем так деликатно, которые испортят не просто конкретный пляжный сезон, а испортят возможность жить на украденной территории", - заявил 23 августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.В начале августа российский военный эксперт Борис Рожин опубликовал возможный сценарий украинской атаки, ссылаясь на источники в Очакове и Черноморске. По его словам, украинские власти намеревались разместить пусковую установку противокорабельных или крылатых ракет на украинском торговом судне вместе с зерном. Ночью корабль подошел бы к мосту, произвел пуск, а команда артиллеристов ушла бы на моторной лодке. Удар, по словам эксперта, не нанес бы критические повреждения, но был бы нацелен на медийный эффект.Американская стратегияВ 2011 году генерал из корпуса морской пехоты США Джеймс Амос создал группу Ellis Group из десяти офицеров и гражданских лиц, которые занялись исследованиями боевых задач, выявлением возможностей для повышения эффективности ведения боевых действий на море и межвидовой войсковой координации. Среди задач группы - разработки инноваций в военно-морских боевых действиях. Исследовательские работы опубликованы на сайте Ассоциации корпуса морской пехоты, они находятся в открытом доступе.Через шесть лет группа разработала философию маневренной войны. Авторы концепции оттолкнулись от боевых действий на Украине в 2014 году. Маневренную войну авторы называют войной XXI века, и такая война означает, что для получения преимущества предпочитают любой непрямой или нелинейный метод. Последние годы американская военная доктрина настаивала на пространственных маневрах, но в современности морпехам предложили освоить альтернативные методы.Эпоха ведения войн с помощью сети траншей ушла вместе со Второй Мировой войной, хотя на украинской стороне такая сеть сильно развита, подчеркивают авторы. Более опасным поле боя делает сочетание технологий и постоянное наблюдение с воздуха. Защита и мобильность все также важны, но рассредоточение и децентрализация управления жизненно необходимы для подразделений.Оперативная концепция американского корпуса морпехов определяет четыре способа получения преимущества: психологический, технологический, временной и пространственный.Психологический способ основывается на искажении восприятия действий и ситуации противником с помощью внезапности и военного обмана, агрессивных действий. Пространственный - способности сохранять мобильность. Временной - принимать решения и действовать быстрее противника. Информационный - применять средства информационной войны для выборочного сокрытия и раскрытия информации. При этом технологическое преимущество рассматривается как временное, так как противник может получить технологию или разработать метод противодействия.В этом контексте в качестве психологического способа можно рассматривать жонглирование заявлениями о ядерной угрозе. Здесь как в той самой сказке: когда мальчик закричал о настоящем волке, пастухи ему не поверили. Эмоциональный удар - те самые некритические повреждения Крымского моста, но краткосрочный эффект - будто посеянные зерна сомнений, ведь на полуострове не было паники. Силу удара увеличил тот факт, что на угрозы атаки моста российские власти реагировали симметрично. Например, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в июле обещал начать "судный день" Киеву. В информационном плане этот удар усилило молчание Медведева 8 октября. Хотя становится очевидно, что американская тактика как раз и рассчитана на то, чтобы Россия все-таки выполнила ответные угрозы. Настоящий накал обстановки в контексте ядерных угроз на самом деле происходит методом сдвигов российских "красных линий". Цели спецоперации "Крымский мост" Запад заглушил информационным шумом.И что интересно, Пентагон отказался комментировать взрыв на Крымском мосту, утверждая, что это дело самой Украины, как вести войну. И это при том, что оружием, разведданными и консультациями США в российско-украинском конфликте явно участвует и этого не скрывает. Таким образом, нежелание комментировать трагическое событие, в котором погибли три гражданских лица, только еще больше подтверждает участие США (прямое или косвенное, не важно) в этом теракте. Молчание говорит в этом случае больше, чем слова.

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Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

эксклюзив, крымский мост, теракт, сша, россия, украина, спецоперация