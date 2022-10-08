https://ukraina.ru/20221008/1039517574.html

Теракт на Крымском мосту и перспективы развития конфликта

Теракт на Крымском мосту и перспективы развития конфликта - 08.10.2022 Украина.ру

Теракт на Крымском мосту и перспективы развития конфликта

Украина.ру, 08.10.2022

2022-10-08T11:33

2022-10-08T11:33

2022-10-08T11:42

эксклюзив

теракт

крымский мост

украина

россия

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Учитывая, что разрушены два пролёта, находящихся друг от друга на расстоянии, вероятность того, что разрушения причинены взрывом гражданского грузового автомобиля, представляется сомнительным. Мощность взрыва, так и характер разрушения ("складывание" пролётов логично ожидать при взрыве снизу), да и видео заставляет полагать, что центр взрыва был в стороне и ниже грузовика.Таким образом или сработала "закладка", или был нанесён удар каким-то средством дальнего поражения, которое в состоянии обойти российские системы ПВО. Ведь окончательных выводов относительно гибели крейсера "Москва" и поражения аэродрома в Новофёдоровке мы не имеем, а, между тем, ряд экспертов утверждали, что в обоих случаях были использованы крылатые ракеты, которые в состоянии подходить к цели на небольшой высоте.Стоит также напомнить, что при въезде на мост работают стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса РФ, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ. Впрочем, тут ждём окончания следствия – может они не работали (ведь режим контртеррористической операции, КТО, не введён даже в Курской и Белгородской областях, постоянно находящихся под ударами ВСУ), а может у них "аналоговнет".В связи инцидентом на Крымском мосту следует напомнить о нескольких моментах.Во-первых, Украина никогда не скрывала, что Крымский мост является для неё приоритетным объектом для нанесения ударов, вопрос только в наличии технических возможностей. Сейчас у Украины, очевидно, такая возможность появилась.Весьма компетентный и информированный телеграм-канал "Южный ветер" напоминает: "20 августа мы рассказывали о начале активной фазы операции ГУР МО Украины под звучным названием "Harassment". И началась она с массированного огневого налёта на Крым с помощью ударных беспилотников. Помимо военных аэродромов и штаба Черноморского флота, на карте целей значился и Крымский мост. В совокупности с полной остановкой Запорожской АЭС, киевское руководство планомерно и движется к достижению главной цели операции "Harassment" – создать долгосрочную угрозу критически важным объектам на российской территории и существенно дестабилизировать внутриполитическую обстановку".Как только у Украины появятся следующее окно возможностей, она вновь осуществит удар по Крымскому мосту. Возможны и теракты на остальной территории России (подобные убийству Дарьи Дугиной).Во-вторых, тут следует вспомнить о "предупреждении" со стороны США – утечке в СМИ информации о том, что убийство Дугиной было осуществлено именно украинскими спецслужбами.Это сообщение может быть, конечно, своеобразным "предупреждением" – дескать, готовьтесь, дальше будет хуже. Но, скорее, это попытка продемонстрировать непричастность к терактам США. Для Америки важно сохранить чистоту мундира – они ведь борцы с мировым терроризмом, а не его организаторы…В-третьих, тут же вспомнилось, что у России ещё есть "сухопутный мост" в Крым. Между тем, именно сейчас заканчивается сосредоточение ударной группировки ВСУ на запорожском направлении с целью выхода к Бердянску. Нанесение удара по Крымскому мосту укладывается в логику подготовки к такому наступлению – ведь снабжение группировки российских войск в Запорожской области удобнее всего организовывать через транспортную инфраструктуру Крыма. С другой стороны, был нанесён эффективный удар по железнодорожному узлу Иловайска, через который так же осуществляется снабжение южной группы войск.Для Украины важно добиться максимальных военных успехов до того времени, пока в России не завершиться подготовка и вооружение мобилизованного резерва.В-четвёртых, следует отметить, что ВСУ наносят системные удары по транспортной инфраструктуре ВС РФ. Достаточно вспомнить удары по мостам в Херсонской области, в результате которых резко усложнена логистика группировки на правом берегу Днепра, а также наступление в Харьковской области, в результате которого были перехвачены железнодорожные пути снабжения группировки войск в Донбассе.В этом контексте стоит вспомнить статью "Кормление медведя: пристальный взгляд на логистику русской армии и возможность политики "свершившихся фактов"" подполковника армии США Алекса Вершинина, размещённую в сетевом издании "War on the Rocks" ещё 23 ноября 2021 года. В ней, в частности, говорится: "в то время как русская армия определённо обладает боевой мощью для реализации этих сценариев (имеется в виду – ввода войск на территорию Украины – Авт.), есть ли у России логистическая структура сил для поддержки этих операций? Короткий ответ таков: не в те сроки, которые предусмотрены западными военными играми. (…) Русская армия обладает боевой мощью для захвата целей, предусмотренных сценарием "свершившегося факта" (имеется в виду прорыв на территорию и быстрое создание обороны до того, как силы НАТО успеют подготовить ответные меры – Авт.), но у нее нет материально-технических сил, чтобы сделать это одним рывком без логистической паузы для восстановления поддерживающей инфраструктуры". Сейчас ВСУ целенаправленно уничтожают эту инфраструктуру.Какой может быть ответ на действия украинской стороны?Анализировать военные возможности мы не будем, но обратим внимание, что использование ядерного оружия нанесёт невосполнимый ущерб прежде всего России, системные же удары по украинской инфраструктуре на настоящий момент лишены смысла (единственным эффектом будет усиление антироссийских настроений).В первую очередь следует отметить, что и США, и ЕС на настоящий момент заинтересованы в том, чтобы "подморозить" российско-украинский конфликт и у них есть возможности, чтобы надавить на официальный Киев и заставить его идти на переговоры. Так что инициатива Валентины Матвиенко очень своевременна. Другое дело, что переговоры начнутся не раньше достижения существенных успехов ВСУ на южном направлении.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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эксклюзив, теракт, крымский мост, украина, россия