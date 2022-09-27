https://ukraina.ru/20220927/1039101634.html

"Информационная игра": военный эксперт Алехин рассказал, когда начнется ядерная война

"Информационная игра": военный эксперт Алехин рассказал, когда начнется ядерная война - 27.09.2022 Украина.ру

"Информационная игра": военный эксперт Алехин рассказал, когда начнется ядерная война

До ядерной войны не дойдет, все заявления американских лиц просто накаляют обстановку, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-27T07:00

2022-09-27T07:00

2022-09-27T07:00

ядерная война

новости

сша

россия

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее сообщил, что у Вашингтона есть план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине.По его словам, в Пентагоне понимают, что РФ "обладает таким потенциалом, что мало не покажется, у России есть другие силы и средства, чтобы решить вопросы СВО".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ядерная война, новости, сша, россия