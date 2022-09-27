https://ukraina.ru/20220927/1039101634.html
"Информационная игра": военный эксперт Алехин рассказал, когда начнется ядерная война
"Информационная игра": военный эксперт Алехин рассказал, когда начнется ядерная война - 27.09.2022 Украина.ру
"Информационная игра": военный эксперт Алехин рассказал, когда начнется ядерная война
До ядерной войны не дойдет, все заявления американских лиц просто накаляют обстановку, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-27T07:00
2022-09-27T07:00
2022-09-27T07:00
ядерная война
новости
сша
россия
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Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее сообщил, что у Вашингтона есть план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине.По его словам, в Пентагоне понимают, что РФ "обладает таким потенциалом, что мало не покажется, у России есть другие силы и средства, чтобы решить вопросы СВО".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103185/76/1031857692_5:0:1280:956_1920x0_80_0_0_ec04def5cf3911c45c8166ee7085a595.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ядерная война, новости, сша, россия
"Информационная игра": военный эксперт Алехин рассказал, когда начнется ядерная война
До ядерной войны не дойдет, все заявления американских лиц просто накаляют обстановку, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру