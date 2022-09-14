https://ukraina.ru/20220914/1038708569.html
В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ
В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ
В Запорожской области усилили линию обороны из-за увеличения группировки украинских войск на линии фронта, сказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-14T08:33
2022-09-14T08:33
2022-09-14T08:33
всу
новости
запорожская область
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Ранее Рогов рассказал, что украинские войска начали накапливать большое количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области. Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток "разведки боем" на этом направлении, добавил он.
https://ukraina.ru/20220913/1038666627.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, новости, запорожская область
ВСУ, Новости, Запорожская область
В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ
В Запорожской области усилили линию обороны из-за увеличения группировки украинских войск на линии фронта, сказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы", - сказал Рогов.
Ранее Рогов рассказал, что украинские войска начали накапливать большое количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области. Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток "разведки боем" на этом направлении, добавил он.