https://ukraina.ru/20220914/1038708569.html

В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ

В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру

В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ

В Запорожской области усилили линию обороны из-за увеличения группировки украинских войск на линии фронта, сказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-09-14T08:33

2022-09-14T08:33

2022-09-14T08:33

всу

новости

запорожская область

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Ранее Рогов рассказал, что украинские войска начали накапливать большое количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области. Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток "разведки боем" на этом направлении, добавил он.

https://ukraina.ru/20220913/1038666627.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, новости, запорожская область