В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
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В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ
В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ
В Запорожской области усилили линию обороны из-за увеличения группировки украинских войск на линии фронта, сказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-14T08:33
2022-09-14T08:33
всу
новости
запорожская область
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Ранее Рогов рассказал, что украинские войска начали накапливать большое количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области. Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток "разведки боем" на этом направлении, добавил он.
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всу, новости, запорожская область
ВСУ, Новости, Запорожская область

В Запорожье усилили линию обороны из-за увеличения группировки ВСУ

08:33 14.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В Запорожской области усилили линию обороны из-за увеличения группировки украинских войск на линии фронта, сказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы", - сказал Рогов.
Ранее Рогов рассказал, что украинские войска начали накапливать большое количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области. Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток "разведки боем" на этом направлении, добавил он.
- РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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