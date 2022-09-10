https://ukraina.ru/20220910/1038579911.html

В Энергодаре рассказали, что мешает горожанам на пути в Россию

В Энергодаре рассказали, что мешает горожанам на пути в Россию

В Энергодаре рассказали, что мешает горожанам на пути в Россию

В Энергодаре, как и на многих других освобожденных Россией территориях, полным ходом идет процесс выдачи гражданам паспортов РФ. Однако этот процесс не обходится без трудностей. О них в интервью изданию Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга

2022-09-10T06:00

2022-09-10T06:00

2022-09-10T06:00

энергодар

россия

паспорта

гражданство

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По его словам, на территории Энергодара создано одно отделение ФМС Российской Федерации, и второе отделение в городе Каменка-Днепровское. При этом поток желающих получить гражданство, а с ним и новый паспорт такой, что иногда в течение дня нет возможности всех принять. Есть и другие сложности."Для многих жителей есть ситуации по поводу законодательной базы, например, по утерянным документам есть некоторые вопросы, либо по сданным документам в паспортные столы еще в Украине. При достижении определенного возраста, либо по утере документов - нет пока определенного административного регламента по принятию этих документов. Эти вопросы мы задали уже органам ФМС, органам полиции, и совместно вырабатываем какое-то общее решение", - резюмировал Волга.

https://ukraina.ru/20220908/1038564927.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

энергодар, россия, паспорта, гражданство