https://ukraina.ru/20220910/1038579911.html
В Энергодаре рассказали, что мешает горожанам на пути в Россию
В Энергодаре рассказали, что мешает горожанам на пути в Россию
В Энергодаре рассказали, что мешает горожанам на пути в Россию
В Энергодаре, как и на многих других освобожденных Россией территориях, полным ходом идет процесс выдачи гражданам паспортов РФ. Однако этот процесс не обходится без трудностей. О них в интервью изданию Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга
2022-09-10T06:00
2022-09-10T06:00
2022-09-10T06:00
энергодар
россия
паспорта
гражданство
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/04/1033480468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76acff96a6db6488f74ecac23f496720.jpg
По его словам, на территории Энергодара создано одно отделение ФМС Российской Федерации, и второе отделение в городе Каменка-Днепровское. При этом поток желающих получить гражданство, а с ним и новый паспорт такой, что иногда в течение дня нет возможности всех принять. Есть и другие сложности."Для многих жителей есть ситуации по поводу законодательной базы, например, по утерянным документам есть некоторые вопросы, либо по сданным документам в паспортные столы еще в Украине. При достижении определенного возраста, либо по утере документов - нет пока определенного административного регламента по принятию этих документов. Эти вопросы мы задали уже органам ФМС, органам полиции, и совместно вырабатываем какое-то общее решение", - резюмировал Волга.
https://ukraina.ru/20220908/1038564927.html
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
энергодар, россия, паспорта, гражданство
В Энергодаре рассказали, что мешает горожанам на пути в Россию
В Энергодаре, как и на многих других освобожденных Россией территориях, полным ходом идет процесс выдачи гражданам паспортов РФ. Однако этот процесс не обходится без трудностей. О них в интервью изданию Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга
По его словам, на территории Энергодара создано одно отделение ФМС Российской Федерации, и второе отделение в городе Каменка-Днепровское. При этом поток желающих получить гражданство, а с ним и новый паспорт такой, что иногда в течение дня нет возможности всех принять. Есть и другие сложности.
"Для многих жителей есть ситуации по поводу законодательной базы, например, по утерянным документам есть некоторые вопросы, либо по сданным документам в паспортные столы еще в Украине. При достижении определенного возраста, либо по утере документов - нет пока определенного административного регламента по принятию этих документов. Эти вопросы мы задали уже органам ФМС, органам полиции, и совместно вырабатываем какое-то общее решение", - резюмировал Волга.