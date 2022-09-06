"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера Британии - 06.09.2022 Украина.ру
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"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера Британии
"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера Британии - 06.09.2022 Украина.ру
"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера Британии
Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков поздно вечером 5 сентября в своем Telegram саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании
2022-09-06T09:30
2022-09-06T09:30
алексей пушков
трасс (лиз трасс)
новости
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Он выразил мнение, что в таком развитии событий нет "ничего удивительного".Накануне были озвучены результаты выборов главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Победу одержала глава МИД Трасс, набравшая 81,3 тысячи голосов. Ее оппонент экс-министр финансов Риши Сунака получил 60,4 тысячи голосов.Телеканал Sky News сообщал, что жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против Трасс из-за роста цен на электроэнергию.Согласно данным опроса компании YouGov, только 4% британцев ответили, что очень довольны избранием Трасс, еще 18% - что довольны. При этом 33% сильно разочарованы, а еще 17% разочарованы. То есть изначально доля недовольных более чем в два раза больше доли довольных."Отсутствие энтузиазма среди британцев может быть связано с тем фактом, что у будущего правительства Трасс мало уверенности в том, что оно будет проводить правильную политику и планирует бороться с ростом стоимости жизни", - пишет компания.
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алексей пушков, трасс (лиз трасс), новости
Алексей Пушков, Трасс (Лиз Трасс), Новости

"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера Британии

09:30 06.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков поздно вечером 5 сентября в своем Telegram саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании
Он выразил мнение, что в таком развитии событий нет "ничего удивительного".

"В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах", - отметил Пушков.

Накануне были озвучены результаты выборов главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Победу одержала глава МИД Трасс, набравшая 81,3 тысячи голосов. Ее оппонент экс-министр финансов Риши Сунака получил 60,4 тысячи голосов.
Телеканал Sky News сообщал, что жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против Трасс из-за роста цен на электроэнергию.
Согласно данным опроса компании YouGov, только 4% британцев ответили, что очень довольны избранием Трасс, еще 18% - что довольны. При этом 33% сильно разочарованы, а еще 17% разочарованы. То есть изначально доля недовольных более чем в два раза больше доли довольных.
"Отсутствие энтузиазма среди британцев может быть связано с тем фактом, что у будущего правительства Трасс мало уверенности в том, что оно будет проводить правильную политику и планирует бороться с ростом стоимости жизни", - пишет компания.
07:33
Трасс станет третьей женщиной-премьером ВеликобританииЛиз Трасс 6 сентября станет третьей женщиной на посту премьер-министра Великобритании и переедет в резиденцию на Даунинг-стрит
 
Алексей ПушковТрасс (Лиз Трасс)Новости
 
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