https://ukraina.ru/20220906/1038473486.html

"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера Британии

"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера Британии - 06.09.2022 Украина.ру

"Анти-отбор": Пушков высмеял избрание Трасс на пост премьера Британии

Сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков поздно вечером 5 сентября в своем Telegram саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании

2022-09-06T09:30

2022-09-06T09:30

2022-09-06T09:30

алексей пушков

трасс (лиз трасс)

новости

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Он выразил мнение, что в таком развитии событий нет "ничего удивительного".Накануне были озвучены результаты выборов главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Победу одержала глава МИД Трасс, набравшая 81,3 тысячи голосов. Ее оппонент экс-министр финансов Риши Сунака получил 60,4 тысячи голосов.Телеканал Sky News сообщал, что жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против Трасс из-за роста цен на электроэнергию.Согласно данным опроса компании YouGov, только 4% британцев ответили, что очень довольны избранием Трасс, еще 18% - что довольны. При этом 33% сильно разочарованы, а еще 17% разочарованы. То есть изначально доля недовольных более чем в два раза больше доли довольных."Отсутствие энтузиазма среди британцев может быть связано с тем фактом, что у будущего правительства Трасс мало уверенности в том, что оно будет проводить правильную политику и планирует бороться с ростом стоимости жизни", - пишет компания.

https://ukraina.ru/20220906/1038468768.html

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2022

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алексей пушков, трасс (лиз трасс), новости