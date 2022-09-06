https://ukraina.ru/20220906/1038471592.html

Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит Британии

Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит Британии - 06.09.2022 Украина.ру

Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит Британии

Реализация идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая во вторник станет премьер-министром, об изъятии замороженных российских активов может привести к бегству капитала и нестабильности в самом королевстве, считает директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев, передает 6 сентября РИА Новости

2022-09-06T08:45

2022-09-06T08:45

2022-09-06T08:50

замороженные активы

россия

британия

мид

новости

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"Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?" - сказал Беляев.Как отметил дипломат, подобная необдуманная политика может обернуться для ее инициаторов "социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в самой Британии".Ранее Трасс заявила, что власти Британии рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине.Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о подготовке судебных исков для оспаривания заморозки международных резервов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах принципа частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ukraina.ru/20220712/1034332491.html

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замороженные активы, россия, британия, мид, новости