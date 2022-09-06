Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит Британии - 06.09.2022 Украина.ру
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Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит Британии
Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит Британии - 06.09.2022 Украина.ру
Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит Британии
Реализация идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая во вторник станет премьер-министром, об изъятии замороженных российских активов может привести к бегству капитала и нестабильности в самом королевстве, считает директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев, передает 6 сентября РИА Новости
2022-09-06T08:45
2022-09-06T08:50
замороженные активы
россия
британия
мид
новости
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"Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?" - сказал Беляев.Как отметил дипломат, подобная необдуманная политика может обернуться для ее инициаторов "социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в самой Британии".Ранее Трасс заявила, что власти Британии рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине.Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о подготовке судебных исков для оспаривания заморозки международных резервов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах принципа частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ukraina.ru/20220712/1034332491.html
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замороженные активы, россия, британия, мид, новости
замороженные активы, Россия, Британия, МИД, Новости

Дипломат объяснил, как идея Трасс об изъятии российских активов навредит Британии

08:45 06.09.2022 (обновлено: 08:50 06.09.2022)
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
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Реализация идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая во вторник станет премьер-министром, об изъятии замороженных российских активов может привести к бегству капитала и нестабильности в самом королевстве, считает директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел России Сергей Беляев, передает 6 сентября РИА Новости
"Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?" - сказал Беляев.
Как отметил дипломат, подобная необдуманная политика может обернуться для ее инициаторов "социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в самой Британии".
Ранее Трасс заявила, что власти Британии рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине.
Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о подготовке судебных исков для оспаривания заморозки международных резервов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах принципа частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 06:45
«Экономическую ситуацию не поменяли»: депутат Госдумы рассказал, почему Запад не отдаст российские замороженные валютные резервы УкраинеЗапад не передаст замороженные золотовалютные резервы России на помощь Украине, потому что для США это означает напечатать новые деньги, которые уже списаны, сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
 
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