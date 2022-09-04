https://ukraina.ru/20220904/1038424545.html

России нужна реформа суверенитета, тогда за рублем будет стоять национальная экономика - Евгений Федоров

России нужна реформа суверенитета, тогда за рублем будет стоять национальная экономика - Евгений Федоров - 04.09.2022 Украина.ру

России нужна реформа суверенитета, тогда за рублем будет стоять национальная экономика - Евгений Федоров

Надо дать бизнесу деньги — рубли, чтобы они поменяли наличные доллары, поехали челноками по всему миру и увеличил товарную массу в стране раза в два, заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

2022-09-04T08:15

2022-09-04T08:15

2022-09-04T08:47

рубль

новости

экономика

россия

евгений федоров

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Чтобы мировую торговлю освободить от доллара, необходимо изменить торговый баланс, мы должны покупать столько же товаров, сколько и продаем, в миллиардных измерениях, и учитывая, что у нас импорта в стране — 65% от всего потребления, удвоение импортной товарной массы означает повышение качества жизни на треть. Здесь и сейчас - уверен политик.Специальная операция, как катализатор реформ по восстановлению суверенитета, и нам будет, чем заменить доллар - рублем, потому что рубль станет не производной доллара на валютной бирже, а активом валюты страны, за которой стоит национальная экономика - добавил Евгений Федоров.По словам депутата, сегодня рубль эмитируют через валютную биржу, за ним вообще эта производная — часть продажи за рубеж товаров, его способ появления в экономике, а должен рубль появляться в экономике по внутренним основаниям, за счет механизма внутренних инвестиций, внутреннего кредитования под национальные активы.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html

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рубль, новости, экономика, россия, евгений федоров