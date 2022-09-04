России нужна реформа суверенитета, тогда за рублем будет стоять национальная экономика - Евгений Федоров - 04.09.2022 Украина.ру
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России нужна реформа суверенитета, тогда за рублем будет стоять национальная экономика - Евгений Федоров
России нужна реформа суверенитета, тогда за рублем будет стоять национальная экономика - Евгений Федоров - 04.09.2022 Украина.ру
России нужна реформа суверенитета, тогда за рублем будет стоять национальная экономика - Евгений Федоров
Надо дать бизнесу деньги — рубли, чтобы они поменяли наличные доллары, поехали челноками по всему миру и увеличил товарную массу в стране раза в два, заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
2022-09-04T08:15
2022-09-04T08:47
рубль
новости
экономика
россия
евгений федоров
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Чтобы мировую торговлю освободить от доллара, необходимо изменить торговый баланс, мы должны покупать столько же товаров, сколько и продаем, в миллиардных измерениях, и учитывая, что у нас импорта в стране — 65% от всего потребления, удвоение импортной товарной массы означает повышение качества жизни на треть. Здесь и сейчас - уверен политик.Специальная операция, как катализатор реформ по восстановлению суверенитета, и нам будет, чем заменить доллар - рублем, потому что рубль станет не производной доллара на валютной бирже, а активом валюты страны, за которой стоит национальная экономика - добавил Евгений Федоров.По словам депутата, сегодня рубль эмитируют через валютную биржу, за ним вообще эта производная — часть продажи за рубеж товаров, его способ появления в экономике, а должен рубль появляться в экономике по внутренним основаниям, за счет механизма внутренних инвестиций, внутреннего кредитования под национальные активы.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html
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рубль, новости, экономика, россия, евгений федоров
рубль, Новости, Экономика, Россия, Евгений Федоров

России нужна реформа суверенитета, тогда за рублем будет стоять национальная экономика - Евгений Федоров

08:15 04.09.2022 (обновлено: 08:47 04.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк украина магазин гривна рубль продажа товар
 украина магазин гривна рубль продажа товар - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Надо дать бизнесу деньги — рубли, чтобы они поменяли наличные доллары, поехали челноками по всему миру и увеличил товарную массу в стране раза в два, заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Чтобы мировую торговлю освободить от доллара, необходимо изменить торговый баланс, мы должны покупать столько же товаров, сколько и продаем, в миллиардных измерениях, и учитывая, что у нас импорта в стране — 65% от всего потребления, удвоение импортной товарной массы означает повышение качества жизни на треть. Здесь и сейчас - уверен политик.
Плюс инвестиции, плюс военная программа и все остальное. Но это другой тип экономики. То есть это нулевая процентная ставка, это Госбанк, это государственный рубль. Эти реформы, о них еще президент говорил в послании 2012 года аккуратно, эти реформы нам придется сделать. Но это реформы внутренние.
Евгений Федоров интервью
Евгений Федоров
депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам
Специальная операция, как катализатор реформ по восстановлению суверенитета, и нам будет, чем заменить доллар - рублем, потому что рубль станет не производной доллара на валютной бирже, а активом валюты страны, за которой стоит национальная экономика - добавил Евгений Федоров.
По словам депутата, сегодня рубль эмитируют через валютную биржу, за ним вообще эта производная — часть продажи за рубеж товаров, его способ появления в экономике, а должен рубль появляться в экономике по внутренним основаниям, за счет механизма внутренних инвестиций, внутреннего кредитования под национальные активы.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 16:18
Евгений Федоров: Мы за восстановление Отечества в границах 1945 года
 
рубльНовостиЭкономикаРоссияЕвгений Федоров
 
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